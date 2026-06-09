ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 2. Ritorna in campo Nick Kyrgios a Stoccarda (LIVE)
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Rovesci al mattino, poi sole velato · Picco 21°C
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⛅ Sole velato
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Center Court – ore 11:00
Yannick Hanfmann vs Aleksandar Kovacevic
Roman Safiullin vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 12:00)
Jan-Lennard Struff vs Alexis Galarneau
Daniel Altmaier vs Frances Tiafoe (Non prima 15:00)
Nick Kyrgios vs Corentin Moutet (Non prima 17:00)
Colosseum – ore 11:00
Roberto Bautista Agut vs Marcos Giron
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Daniil Glinka / Stefanos Sakellaridis
Tom Gentzsch vs Rinky Hijikata
Diego Dedura vs James Duckworth (Non prima 16:00)
Match Court 2 – ore 11:00
Quentin Halys vs Sho Shimabukuro
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Orlando Luz / Rafael Matos
Vasil Kirkov / Lucas Miedler vs Marcelo Demoliner / Marcelo Melo
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13°C
Rovesci e schiarite · Picco 17°C
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☀ Schiarite
⚠ Allerta temporali
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
Gabriel Diallo vs Adrian Mannarino
Tallon Griekspoor vs Botic van de Zandschulp (Non prima 12:30)
James McCabe vs Zizou Bergs (Non prima 14:30)
Court 2 – ore 11:00
Jaume Munar vs Martin Damm
Zhizhen Zhang vs Jenson Brooksby
Hubert Hurkacz vs Marton Fucsovics
Otto Virtanen vs Kamil Majchrzak
Court 6 – ore 11:00
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Nuno Borges / Marc Polmans
Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
TAG: Circuito ATP
6 commenti
Chi altri poteva esserci?
Sinner non gioca mai ATP250
Musetti e Berrettini sono infortunati
Cobolli ha giocato la finale di Parigi domenica
Arnaldi avrebbe dovuto giocare le quali di s’Hertogenbosch ma arrivando in semifinale a Parigi ha dato forfait
Darderi è stato operato alle tonsille
Sonego aveva chiesto una WC per le quali di Stoccarda ma si è tirato indietro all’ultimo
Maestrelli e Nardi sono al Challenger di Ilkley
Sonego era iscritto a Stoccarda, ma si è ritirato, gli altri sono reduci dal RG, e comunque non avrebbero avuto la classifica per entrare nel MD…comunque ce ne sono ben 3 ad Illkley che è tutt’altro che un torneo di scarso livello
Imperdibile Kyrgios-Moutet!
Ci sono 2 tornei sull’erba questa settimana, solo Bellucci presente a Stoccarda…….BOH
Per fortuna almeno ha passato il primo turno……..
caspita! oggi prendo ferie per guardarmi comodamente la partita di Nick e quell’altro buffoncello…. ah no guarderò un film con Jim Carrey e Jeff Daniels tanto il titolo calza bene
Non ci posso credere
Nick ritorna nel singolo e chi ti va a incontrare? Il collega circense Moutet
Se riesco, non me lo voglio perdere