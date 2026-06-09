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ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 2. Ritorna in campo Nick Kyrgios a Stoccarda (LIVE)

09/06/2026 08:58 6 commenti
Nick Krygios nella foto - Foto getty images
Nick Krygios nella foto - Foto getty images

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  9 Giugno 2026

🌧
16°C
Rovesci al mattino, poi sole velato  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso al mattino, sole velato dal pomeriggio
PIOGGIA Rovesci nelle prime ore della giornata
CAMPO Erba
ERBA
Andamento della giornata — 9 Giugno
09:00
🌧
14°
10:00
15°
11:00
16°
12:00
17°
13:00
18°
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20°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
21°
18:00
20°
⚠  Rovesci al mattino: programma da monitorare nelle prime ore
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP R1
🌧  Rovesci
⛅  Sole velato
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Center Court – ore 11:00
Yannick Hanfmann GER vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Frances Tiafoe USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Nick Kyrgios AUS vs Corentin Moutet FRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Colosseum – ore 11:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Daniil Glinka EST / Stefanos Sakellaridis GRE

Il match deve ancora iniziare

Tom Gentzsch GER vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Diego Dedura GER vs James Duckworth AUS (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare




Match Court 2 – ore 11:00
Quentin Halys FRA vs Sho Shimabukuro JPN
Il match deve ancora iniziare

Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Lucas Miedler AUT vs Marcelo Demoliner BRA / Marcelo Melo BRA

Il match deve ancora iniziare





🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  9 Giugno 2026

🌧
13°C
Rovesci e schiarite  ·  Picco 17°C
CIELO Variabile, con nubi e tratti soleggiati
PIOGGIA Rovesci al mattino e in serata
CAMPO Erba

“`

ERBA

“`

Andamento della giornata — 9 Giugno
09:00
🌧
11°
10:00
12°
11:00
🌧
13°
12:00
14°
13:00
16°
14:00
17°
15:00
16°
16:00
15°
18:00
14°
20:00
🌧
14°
⚠  Allerta gialla temporali dalle 15:00 alle 21:00: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 9 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
ATP R1
🌧  Rovesci
☀  Schiarite
⚠  Allerta temporali
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
Gabriel Diallo CAN vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

James McCabe AUS vs Zizou Bergs BEL (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare






Court 2 – ore 11:00
Jaume Munar ESP vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

Zhizhen Zhang CHN vs Jenson Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Otto Virtanen FIN vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare






Court 6 – ore 11:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Nuno Borges POR / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN / Denis Shapovalov CAN vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare

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6 commenti

JOA20 (Guest) 09-06-2026 09:16

Scritto da Giuliano da Viareggio
Ci sono 2 tornei sull’erba questa settimana, solo Bellucci presente a Stoccarda…….BOH
Per fortuna almeno ha passato il primo turno……..

Chi altri poteva esserci?
Sinner non gioca mai ATP250
Musetti e Berrettini sono infortunati
Cobolli ha giocato la finale di Parigi domenica
Arnaldi avrebbe dovuto giocare le quali di s’Hertogenbosch ma arrivando in semifinale a Parigi ha dato forfait
Darderi è stato operato alle tonsille
Sonego aveva chiesto una WC per le quali di Stoccarda ma si è tirato indietro all’ultimo
Maestrelli e Nardi sono al Challenger di Ilkley

 6
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+1: JannikUberAlles
walden 09-06-2026 08:57

Scritto da Giuliano da Viareggio
Ci sono 2 tornei sull’erba questa settimana, solo Bellucci presente a Stoccarda…….BOH
Per fortuna almeno ha passato il primo turno……..

Sonego era iscritto a Stoccarda, ma si è ritirato, gli altri sono reduci dal RG, e comunque non avrebbero avuto la classifica per entrare nel MD…comunque ce ne sono ben 3 ad Illkley che è tutt’altro che un torneo di scarso livello

 5
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Giuliano da Viareggio (Guest) 09-06-2026 08:21

Imperdibile Kyrgios-Moutet!

 4
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Giuliano da Viareggio (Guest) 09-06-2026 08:15

Ci sono 2 tornei sull’erba questa settimana, solo Bellucci presente a Stoccarda…….BOH
Per fortuna almeno ha passato il primo turno……..

 3
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-1: brunodalla
compagno di cella di Becker (Guest) 09-06-2026 08:09

caspita! oggi prendo ferie per guardarmi comodamente la partita di Nick e quell’altro buffoncello…. ah no guarderò un film con Jim Carrey e Jeff Daniels tanto il titolo calza bene

 2
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Harlan (Guest) 09-06-2026 08:05

Non ci posso credere
Nick ritorna nel singolo e chi ti va a incontrare? Il collega circense Moutet
Se riesco, non me lo voglio perdere

 1
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