Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Mercoledì 29 Aprile 2026

L’ItalTennis presenta un suo rappresentante in ognuno dei quattro quarti di finale del singolare maschile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

La testa di serie numero 6 Pierluigi Basile (6-4, 4-6, 7-5 in 3h40′ su Francesco Ferrari) affronterà l’iraniano Kasra Rahmani (0-6, 6-3, 6-1 su Daniel Bagnolini), Niccolò Ciavarella (7-5, 6-0 sul qualificato Lorenzo Ferri) sfiderà il serbo Stefan Popovic, numero 5 del seeding (2-6, 6-3, 6-3 sul qualificato Marco Furlanetto), Alessandro Battiston (6-2, 7-6 sul romeno Stefan Horia Haita) se la vedrà con l’ucraino Eric Vanshelboim, numero 4, e la testa di serie numero 2 Gianmarco Ferrari (6-2, 6-0 sul qualificato polacco Oliwier Sterniczuk) affronterà il tedesco Tim Handel, numero 7 (doppio 6-3 sul qualificato Luigi Valletta).

E sono quattro anche le tenniste italiane approdate agli ottavi di finale del singolare femminile.

Alla qualificata Allegra Fiorani, vincente ieri, si sono aggiunte la testa di serie numero 3 Giorgia Pedone (doppio 6-3 sulla romena Arina Gabriela Vasilescu), Deborah Chiesa (6-0, 6-2 sulla francese Cindy Langlais),

la wild card Ilary Pistola (6-1, 6-2 alla qualificata Ludovica Mazzucchelli),

Sconfitte per Giulia Alessia Monteleone (6-1, 6-0 dalla francese Emma Lene), Aurora Nosei (che era già sotto 6-2, 4-0 contro la serba Natalija Senic, numero 5 del seeding), la qualificata Noemi La Cagnina (doppio 6-3 dall’elvetica Katerina Tsygourova).