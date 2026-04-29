Che bravo Jodar, ma Sinner è superlativo in tutti i momenti chiave. Jannik vola in semifinale a Madrid

Ha davanti un gran futuro Rafael Jodar continuando a costruire con nuove esperienze e lavoro su qualità importantissime, ma oggi Jannik Sinner ha fatto capire per l’ennesima volta perché è un Campione epocale, uno di quelli che passano solo ogni tanto nel nostro mondo della racchetta, vero e solidissimo n.1. Nel tennis si sa, i punti non sono tutti uguali e i migliori li giocano alla grande, tirando fuori risorse tecniche e mentali per imporsi sul rivale di turno. Sotto il tetto della pista Manolo Santana di Madrid, Jannik ha giocato da Maestro tutti i momenti chiave del match, imponendo la sua classe immensa e salvando le sette palle break concesse ad un ottimo Jodar, in particolare le cinque del secondo set, e il tiebreak che ha chiuso il match con 7 punti di fila di una prepotenza e sostanza micidiali. Non delude le attese il primo quarto di finale del Mutua Madrid Open, una partita spigolosa, intensa, in molte fasi bella e in alcune addirittura bellissima, con Sinner che prevale per 6-2 7-6(0) contro un Jodar che conferma tutte le qualità che lo stanno portando a grandi falcate tra i grandi della disciplina. Sinner è in semifinale al Masters 1000 di Madrid, per la prima volta, attende Fils o Lehecka.

C’è un dato da sottolineare: nel rating della performance di tennistv, Sinner ha chiuso con un complessivo 9.3, Jodar 8.7, chiaro indice di un match giocato a grande ritmo, altissima intensità, molti colpi vincenti e pure errori forzati dal pressing micidiale di entrambi i tennisti. Sinner è stato bravo a studiare l’avversario e le condizioni “nuove” del campo col tetto chiuso, infatti all’avvio è andato di conserva, cercando di capire i movimenti del giovane avversario – mai affrontato prima – per vedere come controbattere ed andare sopra al suo ottimo livello iniziale. Tirava molto forte Rafa nelle prime fasi, anche più di Jannik, e con che profondità e controllo… Ma Sinner è esattore paziente, ha intuito come scardinare il forcing e certezze dell’avversario mettendo il turbo dalla risposta per riguadagnare campo e togliere il timing ideale all’impatto dell’avversario. Proprio con questo colpo Jannik ha spaccato in quattro la partita nel primo set, scappando via con una serie di 5 game di fila. Equilibrato e bellissimo il secondo parziale, con game lottati, intensità alle stelle e molte chance di break per entrambi, ma l’allungo non è arrivato. E quando si è sbarcati sul 6-5 Jodar, beh, Sinner ha semplicemente alzato l’attenzione e il livello alle stelle, prendendosi 11 punti di fila da meraviglioso tiranno, senza concedere minimamente la chance a Jodar di far niente, soverchiato da servizi ottimi, colpi di scambio profondissimi e accelerazioni millimetriche. Ma i passaggi più esaltanti del match sono arrivati sulle cinque palle break annullate da Sinner nel secondo set nel sesto e ottavo game, rimandiamo alla cronaca per riviverli, un punto più bello dell’altro, con scelte da Campione.

Jodar ancora un campione non lo è, ma ha qualità davvero importanti per poterlo diventare. Si muove bene il madrileno, sente la palla e gli esce benissimo dalle corde in ogni situazione di gioco, anche quando è chiamato a difendere. Rafa ha approcciato la partita col piglio di chi non teme nemmeno il n.1 in una striscia pazzesca di vittorie. Ha spinto tanto, ha controllato il pallino del gioco dal centro e anche quando l’angolo in scambio si è aperto non ha perso affatto controllo e voglia di entrare forte nella palla. Un tennis non così lontano da quello di Jannik per gestione e ritmo. Ma… Jannik è diventato Sinner costruendo su quella base colpi ancor più vari, potenti e continui. È stato fantastico ammirare la faccia dell’azzurro dopo i migliori colpi del rivale nella prima fase, un misto di stupore e consapevolezza di quanto la partita sarebbe stata tosta. Rafa risponde bene, ma Jannik lo fa meglio ed è stata proprio questa esecuzione che gli ha fornito l’arma per spezzare la sicurezza del giovane spagnolo, fargli perdere un metro di campo e quell’anticipo ottimo per generare un forcing di qualità. Sinner ha sporcato di più la palla dopo la risposta, si è preso il tempo per conquistare il tempo del palleggio e quindi ha messo in mostra una varietà superiore allo spagnolo, colpi più continui e profondi, alternando in modo mirabile diverse smorzate ad accelerazioni sicurissime. È andato prevalentemente al centro Sinner, perché entrare forte in un angolo significava esporsi alla contromossa e mano eccellenti di Jodar, davvero bravo a tirare forte anche in allungo. Jannik ha capito che lo scontro frontale alla massima velocità poteva essere rischioso, per questo ha gestito gli scambi con rotazione e quindi improvvisi cambi di ritmo, col diritto, con la palla corta, con qualche taglio per spostare fuori posizione Jodar. Tutto molto ben orchestrato, e col servizio Sinner si è costruito diversi turni di battuta comodi, forte anche di un primo drive molto consistente.

Una gran partita, tatticamente davvero interessante. Non aveva sensazioni eccellenti Jannik all’avvio, sempre incerto su questa terra molto particolare, ma con l’avanzare del match si è centrato molto bene, ha governato i ritmi, ha portato l’avversario ad una intensità che non ha retto. Ha spinto ma anche gestito, perché Parigi è lontana e le energie servono. E come ha chiuso il match e salvato quelle 5 palle break con vincenti, smorzate, lob… un’estasi di bellezza tennistica. Jannik Sinner è un dono. Questa partita e vittoria contro un giovane davvero forte ne è l’ennesima dimostrazione.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il match scatta col tetto chiuso e Jodar alla battuta, ma la prima pallata è un diritto di Sinner profondissimo e potente, lo spagnolo non regge. Anche lo Rafa fa vedere quanto bene la palla gli esca dalle corde, micidiale il diritto lungo linea sul 15 pari. Ottimo game per Jodar, molto deciso, 1-0. Sinner inizia il game di battuta con un errore di diritto, poi una volée dell’italiano non è abbastanza profonda, 15-30. Jannik si affida alla palla corta, ben eseguita, poi ai vantaggi col servizio impatta 1 pari. Gran livello nei primi minuti di match. Nel terzo game Rafa sceglie benissimo i tempi dell’attacco ma sbaglia malamente il tocco di volo, poi sul 30 pari c’è uno scambio tattico, ben gestito da Jannik che provoca l’errore del rivale e si procura la prima palla break. Bene Jodar, servizio esterno e palla corta, con l’azzurro troppo dietro dalla risposta. Stesso schema ai vantaggi, sostanza di JS e nuovo errore di RJ, seconda palla break. Male qua Sinner, su di una seconda non insidiosa lascia scendere troppo la traiettoria e trova solo rete. 2-1 Jodar. Anche il secondo turno di Jannik va ai vantaggi da 40-15, con un pessimo tocco sotto rete dopo una smorzata non eccellente. Lo sguardo dell’italiano non è quello di chi è felice della prestazione, non esprime serenità, anche per le difficoltà poste da un Jodar scatenato col diritto, appena ha il tempo per tirare a tutta. Con un’altra accelerazione davvero poderosa, Rafa si prende una palla break. Jannik è aiutato dal nastro che rallenta e alza un rovescio dello spagnolo, comoda la successiva chiusura col diritto. Uff, altro errore molto grave per Sinner su di uno smash comodo. Game molto complesso, chiuso con un Ace di seconda da Jannik dopo 14 punti. Conservativo l’italiano, sembra studiare l’avversario e giocare più a far sbagliare l’altro che andando dritto a prendersi il punto. Il “muro” Sinner funziona: provoca tre errori, l’ultimo con una risposta aggressiva, per lo 0-40 e tre nuove palle break. Dopo due errori in risposta, sul 30-40 si scambia e… come lo chiude Jannik! Accelerazione di rovescio in allungo, lungo linea, clamorosamente bella e difficile. BREAK Sinner, avanti 3-2 e servizio. Forte dell’allungo, ora entra di più nel campo Jannik, seguendo anche a rete la propulsione dalla riga di fondo, ma subisce un gran diritto di Rafa (applaudito anche da JS) e quindi un errore di diritto cercando il vincente stretto gli costa una chance del contro break (30-40). Non se la gioca bene Jodar, classico unforced su di una palla banale. Con un punto rocambolesco sotto rete e un servizio vincente, lo score è 4-2 Sinner. Soffre al servizio l’azzurro, è tuonante in risposta. È incredibile come riesca ad avventarsi sui servizi di Jodar e trovare profondità, traiettorie molto insidiose, tanto che lo spagnolo non riesce a gestire le situazioni, sbagliando il colpo o perdendo campo. Mortale la morsa di Jannik: vola 0-40 e si prende il BREAK con uno schema identico, risposta di diritto molto profonda, gioca sicuro al centro con gran ritmo e una traiettoria molto profonda provoca la stecca di Jodar. 5-2 Sinner, di una praticità e concretezza micidiali. Ancora un errore cercando il vincente, ma arriva il quarto Ace per Jannik e poi due Set Point sul 40-15 con il nastro che devia out un diritto del madrileno. L’errore n.15 di Jodar, ancora col diritto, consegna il SET a Sinner con un rotondo 6-2, ottenuto con la risposta e servizi progressivamente più continui. Dalla palla break concessa, Jannik ha un parziale di 21 punti a 7, pur non giocando affatto il suo miglior tennis.

Jodar riparte al servizio nel secondo parziale, buon game ma anche palle un filo più corte rispetto all’avvio, meno spavaldo anche per via di traiettorie più profonde e “pesanti” dell’italiano. Nel secondo game ecco un tocco super di Sinner: taglio col rovescio per portare avanti il rivale (anche costretto da un rimbalzo non perfetto) e poi tocco stretto vincente. Mano fatata, gran classe. Bellissimo anche il diritto vincente di Jodar, in corsa su di un tocchetto preciso ma un po’ lento dell’italiano. 1 pari, con un’altra bordata di servizio che non si prende. Bel livello, il match scorre sui game di servizio con Jodar tornato più ficcante in spinta, e Sinner col servizio in ritmo e dirompente col colpo successivo (ma anche diversi tocchi e smorzate). Ai vantaggi sul 2 pari Jannik ha una chance per arrivare a palla break, ma una accelerazione a tutta col diritto gli esce di niente, ben rischiata ma out (3-2). Il sesto game per l’azzurro è complicato: errore col diritto e poi uno smash da fondo campo che non passa la rete. 0-30. Si alza il grido dell’arena, tutta per il giocatore di casa. Dopo una ottima palla corta, Sinner va sotto in scambio alla velocità di Rafa che si prende il punto con un diritto potentissimo, 15-40, due palle break. Jan annulla la prima con una accelerazione di diritto micidiale, nonostante una risposta ottima dello spagnolo; mano clamorosa sulla seconda, palla corta – non eccezionale – e lob – questo più che eccezionale! Velocità, copertura del campo, accelerazioni splendide e tocchi, a prendersi 4 punti uno meglio dell’altro. Super Sinner sotto pressione, 3 pari. Si lotta nel settimo game, Sinner risale fino ai vantaggi, ma Jodar trova l’ace e poi spara appena largo Jan, 4-3. La temperatura del parziale si alza e anche il pubblico risponde. E risponde bene anche Jodar, che mette pressione a Sinner e ne provoca il doppio fallo, 15-30, a cui segue una splendida accelerazione di rovescio dello spagnolo, che sale ancora 15-40. Perfetto Jannik, con profondità e precisione in spinta, fino al diritto cross vincente, 30-40; ancor meglio sulla seconda PB, con un rovescio lungo linea ottimo, quasi sulla riga, e via a chiudere col diritto col contagiri. Perfetto. Poi però sbaglia di poco un diritto aggressivo, c’è una terza chance per Jodar. Beh, smorzata e rovescio cross che pizzica la riga. Che giocata… con Rafa che si mette le mani sul volto, incredulo. Con una serie di giocate strepitose, contro un Jodar davvero forte in risposta e indomabile, Sinner si porta 4 pari. Grande spettacolo. Nel nono game Rafa paga il contraccolpo del game precedente, arrivato a un passo dall’allungo, ma respinto dalla classe del n.1. Sbaglia in scambio e si ritrova 0-30. Con una palla corta molto ben eseguita, con i piedi in campo, Jannik si porta 15-40, con due palle break a dir poco cruciali. Male sulla prima Sinner, risposta in rete su di una seconda palla non temibile; buon servizio esterno di Jodar da sinistra. C’è una terza chance, grazie all’ennesima splendida risposta, profondissima. Bene Rafa, servizio e diritto. Regge lo spagnolo, 5-4. Torna a comandare col servizio Sinner, 5 pari. L’equilibrio non si spezza, con un game a zero Jannik porta il set al tiebreak. Inizia con una gran risposta di diritto Sinner su di una seconda palla nemmeno malvagia, mini-break immediato per l’azzurro. Segue una palla corta dopo il servizio micidiale, col diritto, che muore appena dopo il nastro. 2-0. Con un servizio al T più preciso che potente, Sinner vola 3-0 (settimo punto di fila). Sfonda col diritto Jannik, una sentenza. 4-0. Rafa ci prova, spinge, ma…come fai contro il Muro? Perdi. E il muro è Sinner che non sbaglia niente si prende il quinto punto. Di rabbia Jodar tira a tutta e sbaglia col diritto, 6 punti a 0 (dieci di fila…). Sinner chiude subito on un diritto prepotente. Sette punti a zero, gli ultimi undici punti di fila. Che classe! Aspetta Fils o Lehecka nella prima semifinale in questo torneo, ormai non più così “nemico”.

Jannik Sinner vs Rafael Jodar



ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Rafael Jodar Rafael Jodar 2 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Jodar 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1