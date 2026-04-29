Pre Quali Roma 2026 ATP, Copertina, WTA

Pre Quali Roma: I risultati completi del Day 2 (LIVE)

29/04/2026 09:00 1 commento
Giorgio Tabacco, 22enne messinese numero 564 del mondo, firma una vittoria da applausi (Foto FITP)
Giorgio Tabacco, 22enne messinese numero 564 del mondo, firma una vittoria da applausi (Foto FITP)

Seconda giornata per il torneo di Pre Qualificazione del torneo di Roma.

La fase finale assegnerà:
una wild card per il main draw di doppio maschile
una wild card per il main draw di doppio femminile
due wild card per le qualificazioni del singolare maschile
quattro wild card per le qualificazioni del singolare femminile
Pre Qualificazione Roma
Roma, Italia  ·  29 Aprile 2026
13°C
Soleggiato  ·  Picco 26°C
CIELO Buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Previsioni ora per ora — 29 Aprile
09:00
15°
10:00
18°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
23°
🎾  Programma del giorno — 29 Aprile
🎾
Pre Qualificazione · Tabellone
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

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Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni: ordine di gioco di mercoledì 29 aprile

Legenda: fb = a seguire; ASR = dopo adeguato riposo; NB = non prima di.

STA – dalle 11:00

PREQ SF – Martellenghi E. 🇮🇹 vs Urgesi F. 🇮🇹

fb PREQ SF – Lombardini M. 🇮🇹 vs Maines N. 🇮🇹

fb PREQ DM – Forti / Romano 🇮🇹 vs Biondolillo / Zanada 🇮🇹

ASR PREQ DF – Maduzzi / Paganetti 🇮🇹 vs Galli / Gentili 🇮🇹





Pietrangeli – dalle 10:00

PREQ SM – Ribecai M. 🇮🇹 vs De Marchi A. 🇮🇹

fb PREQ SF – Ricci B. 🇮🇹 vs Paganetti V. 🇮🇹

fb PREQ SM – Primucci L. 🇮🇹 vs Bondioli F. 🇮🇹

fb PREQ SF – Basiletti N. 🇮🇹 vs Zanolini C. 🇮🇹





Campo 1 – dalle 11:00

PREQ SM – Rapagnetta D. 🇮🇹 vs Speziali F. 🇮🇹

fb PREQ SM – Angelini L. 🇮🇹 vs Bonadio R. 🇮🇹

fb PREQ DF – Bertoldo / Cassani 🇮🇹 vs Gasparini / Rizzetto 🇮🇹

ASR PREQ DM – Caruso / Nannelli 🇮🇹 vs Angelini / Miletich 🇮🇹





Campo 2 – dalle 11:00

PREQ SF – Turini V. 🇮🇹 vs Zucchini A. 🇮🇹

fb PREQ SF – Serban I.M. 🇮🇹 vs Ferrando C. 🇮🇹

ASR PREQ DM – Martin Manzano / Ribecai 🇮🇹 vs Bilardo / Ricca 🇮🇹

ASR PREQ DF – Ferrando / Traversi 🇮🇹 vs De Stefano / Ruggeri 🇮🇹





Campo 4 – dalle 11:00

PREQ SM – Bronzetti A. 🇮🇹 vs Tabacco G. 🇮🇹

fb PREQ SF – Alvisi E. 🇮🇹 vs Mair L. 🇮🇹





Campo 6 – dalle 11:00

PREQ SM – Noce G. 🇮🇹 vs Martin Manzano J.C. 🇮🇹

fb PREQ SM – Spiridon D.C. 🇮🇹 vs Ingarao A. 🇮🇹

ASR PREQ DM – Spadola / Vavassori 🇮🇹 vs Noce / Perfetti 🇮🇹

ASR PREQ DF – Fornasieri / Modesti 🇮🇹 vs Alvisi / Ricci 🇮🇹





PDP – dalle 11:00

PREQ SF – Mazzola A. 🇮🇹 vs Gennaro C. 🇮🇹

NB 15:00 PREQ SM – Piraino G. 🇮🇹 vs Bacaloni A. 🇮🇹

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1 commento

Koko (Guest) 29-04-2026 09:09

Tabacco in foto sembra incarnare Kafelnikov!

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