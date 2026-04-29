Pre Quali Roma: I risultati completi del Day 2 (LIVE)
Seconda giornata per il torneo di Pre Qualificazione del torneo di Roma.
La fase finale assegnerà:
una wild card per il main draw di doppio maschile
una wild card per il main draw di doppio femminile
due wild card per le qualificazioni del singolare maschile
quattro wild card per le qualificazioni del singolare femminile
Internazionali BNL d’Italia 2026 – Pre Qualificazioni: ordine di gioco di mercoledì 29 aprile
Legenda: fb = a seguire; ASR = dopo adeguato riposo; NB = non prima di.
STA – dalle 11:00
PREQ SF – Martellenghi E. 🇮🇹 vs Urgesi F. 🇮🇹
fb PREQ SF – Lombardini M. 🇮🇹 vs Maines N. 🇮🇹
fb PREQ DM – Forti / Romano 🇮🇹 vs Biondolillo / Zanada 🇮🇹
ASR PREQ DF – Maduzzi / Paganetti 🇮🇹 vs Galli / Gentili 🇮🇹
Pietrangeli – dalle 10:00
PREQ SM – Ribecai M. 🇮🇹 vs De Marchi A. 🇮🇹
fb PREQ SF – Ricci B. 🇮🇹 vs Paganetti V. 🇮🇹
fb PREQ SM – Primucci L. 🇮🇹 vs Bondioli F. 🇮🇹
fb PREQ SF – Basiletti N. 🇮🇹 vs Zanolini C. 🇮🇹
Campo 1 – dalle 11:00
PREQ SM – Rapagnetta D. 🇮🇹 vs Speziali F. 🇮🇹
fb PREQ SM – Angelini L. 🇮🇹 vs Bonadio R. 🇮🇹
fb PREQ DF – Bertoldo / Cassani 🇮🇹 vs Gasparini / Rizzetto 🇮🇹
ASR PREQ DM – Caruso / Nannelli 🇮🇹 vs Angelini / Miletich 🇮🇹
Campo 2 – dalle 11:00
PREQ SF – Turini V. 🇮🇹 vs Zucchini A. 🇮🇹
fb PREQ SF – Serban I.M. 🇮🇹 vs Ferrando C. 🇮🇹
ASR PREQ DM – Martin Manzano / Ribecai 🇮🇹 vs Bilardo / Ricca 🇮🇹
ASR PREQ DF – Ferrando / Traversi 🇮🇹 vs De Stefano / Ruggeri 🇮🇹
Campo 4 – dalle 11:00
PREQ SM – Bronzetti A. 🇮🇹 vs Tabacco G. 🇮🇹
fb PREQ SF – Alvisi E. 🇮🇹 vs Mair L. 🇮🇹
Campo 6 – dalle 11:00
PREQ SM – Noce G. 🇮🇹 vs Martin Manzano J.C. 🇮🇹
fb PREQ SM – Spiridon D.C. 🇮🇹 vs Ingarao A. 🇮🇹
ASR PREQ DM – Spadola / Vavassori 🇮🇹 vs Noce / Perfetti 🇮🇹
ASR PREQ DF – Fornasieri / Modesti 🇮🇹 vs Alvisi / Ricci 🇮🇹
PDP – dalle 11:00
PREQ SF – Mazzola A. 🇮🇹 vs Gennaro C. 🇮🇹
NB 15:00 PREQ SM – Piraino G. 🇮🇹 vs Bacaloni A. 🇮🇹
TAG: Pre Quali Roma, Pre Quali Roma 2026
1 commento
Tabacco in foto sembra incarnare Kafelnikov!