Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Mercoledì 28 Aprile 2026

Salgono a nove gli italiani che accedono agli ottavi di finale del singolare maschile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Alla testa di serie numero 2 Gianmarco Ferrari e a Francesco Ferrari, vincitori ieri dei loro match di primo turno, si sono aggiunti il numero 6 del seeding Pierluigi Basile (doppio 6-3 sul qualificato Flavio Bocci), Daniel Bagnolini (che ha sorpreso 6-3, 2-6, 6-3 il russo Andrey Chepelev, numero 1 del seeding), Niccolò Ciavarella (che non ha concesso giochi al qualificato polacco Bruno Kokot), Alessandro Battiston (6-2, 6-4 sul bulgaro Yanaki Milev, numero 8), i qualificati Lorenzo Ferri (3-6, 6-3, 6-1 sul numero 3 Filippo Moroni), Marco Furlanetto (6-2, 6-1 sulla wild card Giammarco Gandolfi) e Luigi Valletta (6-7, 6-4, 7-6 su un altro italiano proveniente dal tabellone cadetto, Boris Sarritzu, che rimanda il suo appuntamento con il primo punto mondiale).

Sconfitti Pietro Romeo Scomparin (doppio 6-1 dall’ucraino Eric Vanshelboim, testa di serie numero 4), Sebastiano Cocola (7-5, 6-1 dal tedesco Tim Handel, numero 7) e il qualificato Mattias Pisanu (6-2, 6-1 dal qualificato polacco Oliwier Sterniczuk).

Primi match per il singolare femminile.

Bella vittoria per Allegra Fiorani, che in una sfida tra qualificate ha eliminato 7-5, 6-1 l’ucraina Mariya Yemshanova.

Sconfitte per Giulia Alessia Monteleone (6-1, 6-0 dalla francese Emma Lene) e per la qualificata Aurora Deidda (6-0, 6-1 dalla bulgara Denislava Glushkova, numero 6 del seeding).