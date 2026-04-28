Jodar studia e poi cambia passo. Batte Kopriva e si regala un quarto da favola contro Sinner a Madrid

“Non ruba gli occhi”, come si dice in gergo per descrivere un tennista più avvezzo alla efficacia che allo stile, ma quanto è competitivo, efficiente nelle giocate e agonisticamente formidabile Rafael Jodar in questa primavera ed edizione del Masters 1000 di Madrid. La scalata del 19enne Rafa si fa sempre più impetuosa sulla terra rossa di casa: grazie a una solida prestazione e vittoria contro Vit Kopriva (7-5 6-0 lo score), il nuovo grande talento del tennis spagnolo centra per la prima volta i quarti di finale a livello “mille” e si guadagna un match di grande fascino e prestigio contro Jannik Sinner, n.1 del mondo a caccia di gloria nel torneo di categoria che finora gli ha regalato meno soddisfazioni. Il match ha già un orario stabilito: Pista Manolo Santana, ore 16. Sarà un incontro dai mille significati, proprio come la categoria di torneo, spunti che arrivano anche dall’incontro di ottavi vinto dal madrilano contro il ceco.

Jodar è partito con il suo ritmo di crociera, senza strafare, cercando di trovare le migliori sensazioni in scambio, profondità e angoli, studiando le mosse di Kopriva, tennista assai in forma e molto ordinato. Vit ha approcciato l’incontro alrettanto bene: ritmo e massimo rendimento, con rischi calcolati e cercando di non dare palle comode da impattare al rovescio di Jodar, colpo assai efficace. La tattica di Kopriva funziona, Jodar ci mette un po’ a cambiare ritmo ed esplorare nuovi territori, infatti le prime palle break le ottiene proprio il ceco nel settimo game. Qua viene fuori la classe ma anche un pizzico di buona sorte per il prodigio locale: infatti dopo un ace per annullare la prima palla break da 15-40, Kopriva comanda dalla risposta e cerca una smorzata splendida, eseguita alla perfezione e imprendibile, ma gli esce appena in corridoio. Una sliding door dell’incontro, perché quel momento funziona come una sveglia per Jodar, che alza le marce e sul 6-5 va a prendersi un break mettendo pressione all’avversario che, nel momento più critico, la sente tutta e crolla con un turno di battuta pessimo.

La partita si rompe definitivamente: la pressione di Jodar, scientificamente calcolata, ha creato un pertugio e quindi rotto la diga di Kopriva. Da qua in avanti fioccano gli errori del ceco, persa la lucidità e pazienza dell’avvio, mentre lo spagnolo martella con ossessiva efficacia e precisione. Forte di un break strappato in avvio di secondo set, Jodar dilaga con colpi sempre più in spinta e sicuri. Addirittura finisce con un 6-0 fin troppo punitivo per quel che di buono Kopriva aveva prodotto nel primo set, ma questo è il metro di Jodar e di questo tipo di giocatori: una volta preso il ritmo partita e il controllo delle operazioni, non mollano la presa, come un rapace che finisce la preda. Rafa arriva nei quarti da wild card, non è accaduto spesso. “Sono felicissimo del mio livello oggi, è speciale giocare a casa” afferma Jodar nell’intervista flash in campo. “È una grande opportunità poter giocare contro Sinner. Cercherò di recuperare e poi penserò all’incontro”. Dichiarazioni non trascendentali ma rientrano nel personaggio: voli pindarici ridotti a zero, testa bassa e pedalare perché l’ambizione si coltiva passo dopo passo, restando ben ancorati al terreno. Già, il terreno…

Se c’è una cosa che può accostare Jodar al nostro immenso Sinner è di sicuro la abilità nel trovare aderenza e appoggi sicuri, per scaricare accelerazioni con equilibrio e potenza. Come descritto nell’incipit, Rafael Jodar non ruba gli occhi, ma la sua palla fila via che è un piacere, esce benissimo dalle corde ed è precisa, ficcante, continua. Non ha particolari punti deboli in scambio, forse ancora non ha una capacità spiccata nel cambiare ritmo e variare molto i suoi schemi di pressione ortogonale, ma se riavvolgiamo il nastro al 2020-2021, ricordiamoci che anche il nostro campione altoatesino soffriva di una lacuna simile, ampiamente più che colmata con lavoro e qualità. Jodar se lo senti parlare è assai monotono, vive con leggerezza un momento magico, non si pone obiettivi e pensa a lavorare. Frasi fatte? Forse, ma su di una cosa tutti sono concordi: ha una lucidità in campo e chiarezza su come muoversi e cosa fare in ogni situazione di gioco propria dei grandi. Sarà un gran bel test affrontare Sinner. E chiudiamo ricordando un gesto di Jannik di qualche giorno fa in allenamento, forse banale, oppure nient’affatto: si è reso conto che Rafa era lì vicino per la propria sessione di lavoro, per questo è andato lui per primo a salutarlo, con grande cordialità. Indica non solo gentilezza, è già una piccola investitura, come l’averlo visto dal vivo l’altra sera. Rispetto e attenzione. Domani a Madrid c’è una partita da non perdere.

Marco Mazzoni