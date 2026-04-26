Torneo Bayer Juniores Salsomaggiore: Qualificazioni concluse sorteggiati i tabelloni principali

Da domani il torneo Bayer di Salsomaggiore entrerà nel vivo con i primi incontri dei tabelloni principali sorteggiati in serata al termine delle qualificazioni. Il tabellone femminile vede come favorite due giocatrici della Repubblica Ceka . Numero uno la sedicenne Veronika Sekerkova ,n°59 delle classifiche mondiali juniores che quest’anno ha giocato una finale a Vrsar J300 in Croazia e n°2 Paula Sviglerova n°108 in classifica e semifinalista quest’anno nel J300 di Asuncion. Da seguire con particolare attenzione l’estone Elizaveta Anikina. Classe 2012 ha già al suo attivo 4 vittorie nel circuito juniores. I nostri colori hanno come leader la 17enne romana Fabiola Marino n°6 del seeding e nei quarti nel recente torneo di Firenze.

Il torneo maschile vede come numero uno il turco Kaan Kosanern°80 juniores. Allenato da Omar Camporese il 16enne ha già al suo attivo due vittorie nel circuito. Il n°2 è il greco Odysseas Geladaris. 17 anni nativo di Atene Geladaris vanta lusinghieri piazzamenti nel circuito juniores. Gli azzurrini hanno nel torinese Filippo Alfano il loro alfiere. Alfano aveva giocato il torneo di Salsomaggiore lo scorso anno fermandosi nei quarti di finale. L’altro italiano da seguire con attenzione è il napoletano Antonio Marigliano che avrà come avversario all’esordio il russo Shcherbakov. Domani incontri sui campi del TC Salsomaggiore a partire dalle 8.30.

Risultati

Qualificazioni Maschili

2°turno : Boi (Ita) b Trivunac (Ita) 6/2 6/7 (7) 10-7;Catalano (ita) b Ruffino (Ita) 7/6 (3) 4/6 10-5;De Vizia (Ita) b Bertasi (Ita) 6/4 6/3;Mondini (Ita) b Scotuzzi 6/7 (3) 6/3 10-3.

Qualificazioni femminili;

2°turno : Spinelli (Ita) b Minzat (ita) 6/2 6/1;Batti (Ita) b Stagni (Ita) w.o.;Iozzi (Ita) b Dalle Molle (Ita) 6/7 (4) 6/2 10-8;De Vizia (Ita) b Bertasi (Ita) 6/4 6/3;Basiletti (Ita) b De Angelis (Ita) 6/2 2/6 10-6.