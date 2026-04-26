WTA 125 Huzhou: Il Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri di partenza

26/04/2026 12:13
Diletta Cherubini
CHN WTA 125 Huzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Veronika Erjavec SLO vs (WC) Meiling Wang CHN
Justina Mikulskyte LTU vs Sofya Lansere RUS
Jessica Pieri ITA vs Sijia Wei CHN
Wushuang Zheng CHN vs (6) Ye-Xin Ma CHN

(4) Xiyu Wang CHN vs Qualifier
Anastasia Zolotareva RUS vs Qualifier
Yufei Ren CHN vs Yidi Yang CHN
Polona Hercog SLO vs (8/WC) Xinyu Gao CHN

(7) Xiaodi You CHN vs (WC) Jia-Jing Lu CHN
Dalila Spiteri ITA vs Qualifier
Alevtina Ibragimova RUS vs Han Shi CHN
Carol Zhao CAN vs (3) Katarzyna Kawa POL

(5) Hanyu Guo CHN vs Dalila Jakupovic SLO
Diletta Cherubini ITA vs Ekaterina Reyngold RUS
Sara Saito JPN vs Xinxin Yao CHN
Qualifier vs (2) Despina Papamichail GRE

miky85 26-04-2026 14:00

Erjavec

Kawa

Gao
Papamichail

Ma
Wang
You
Jakupovic

brizz 26-04-2026 13:42

hercog

papamichail

erjavec
you

pieri
wang
kawa
jakupovic

