WTA 125 Huzhou: Il Tabellone Principale. Tre azzurre ai nastri di partenza
WTA 125 Huzhou – Tabellone Principale – hard
(1) Veronika Erjavec vs (WC) Meiling Wang
Justina Mikulskyte vs Sofya Lansere
Jessica Pieri vs Sijia Wei
Wushuang Zheng vs (6) Ye-Xin Ma
(4) Xiyu Wang vs Qualifier
Anastasia Zolotareva vs Qualifier
Yufei Ren vs Yidi Yang
Polona Hercog vs (8/WC) Xinyu Gao
(7) Xiaodi You vs (WC) Jia-Jing Lu
Dalila Spiteri vs Qualifier
Alevtina Ibragimova vs Han Shi
Carol Zhao vs (3) Katarzyna Kawa
(5) Hanyu Guo vs Dalila Jakupovic
Diletta Cherubini vs Ekaterina Reyngold
Sara Saito vs Xinxin Yao
Qualifier vs (2) Despina Papamichail
