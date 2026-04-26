Zverev vince a Madrid e pensa ad Alcaraz: “Il tennis è più emozionante con lui. A volte si dice che i migliori giocatori siano felici quando altri non ci sono, ma non è così”. Swiatek rassicura dopo il ritiro: “Non avevo energia, ma tra pochi giorni starò bene” (Video)

Alexander Zverev ha iniziato il suo cammino al Mutua Madrid Open con una vittoria sofferta ma importante contro Mariano Navone, superato con il punteggio di 6-1 3-6 6-3. Il tedesco ha vissuto una partita a due facce: un primo set quasi perfetto, un calo evidente nel secondo e una reazione solida nel parziale decisivo.

Zverev è partito fortissimo, comandando con il servizio e imponendo il proprio ritmo da fondo campo. Nel secondo set, però, ha perso brillantezza e concentrazione, permettendo a Navone di rientrare pienamente in partita. Nel terzo, l’ex campione del torneo madrileno ha ritrovato ordine e autorità, chiudendo un match che poteva complicarsi ulteriormente.

“È stata una partita con alti e bassi”, ha spiegato Zverev dopo l’incontro. “I momenti buoni sono stati molto alti, come nel primo set, che è stato quasi perfetto. Quelli negativi, invece, sono stati molto bassi, soprattutto all’inizio del secondo set. Ho perso un po’ la concentrazione, ma ci sono anche cose positive: ho servito estremamente bene, nel primo set ho giocato molto bene e alla fine ho ritrovato il mio tennis. Vincere in tre set era la cosa più importante”.

Il tedesco ha riconosciuto anche il valore dell’avversario, molto a suo agio sulla terra battuta. Navone, reduce da un titolo conquistato due settimane fa, si presentava a Madrid con fiducia e ritmo.

“Questa è casa sua, è la sua superficie, quella su cui è cresciuto e su cui sa giocare a tennis”, ha detto Zverev. “Ha vinto un torneo due settimane fa, quindi è chiaro che stia giocando molto bene. È un grande giocatore, ma oggi sento che dipendeva soprattutto da me: dovevo mantenere la concentrazione e imporre il mio gioco”.

In conferenza stampa, però, Zverev ha parlato anche di uno dei temi più importanti del momento: l’assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha annunciato il forfait a Roma e al Roland Garros per un problema al polso, una notizia che ha scosso il circuito.

“È triste. Triste per il tennis”, ha dichiarato Zverev. “Ma come ha detto lui stesso, è molto giovane e la sua carriera sarà lunga. Credo che stia dando priorità a questo. Non è mai positivo quando salta grandi tornei. Abbiamo bisogno di lui, il tennis è più emozionante con lui”.

Parole di grande rispetto da parte del tedesco, che ha voluto respingere anche l’idea secondo cui i big possano essere contenti dell’assenza di un rivale diretto nei grandi tornei.

“A volte si dice che i migliori giocatori siano felici quando altri non ci sono, ma non è così”, ha aggiunto. “Io sono stato in quella situazione, infortunato, senza poter giocare i grandi tornei, e non è una sensazione piacevole. Gli auguro una guarigione molto rapida. Spero possa tornare prima del previsto e magari pensare ancora al Roland Garros. Se non sarà così, spero di vederlo al 100% sull’erba”.

L’assenza di Alcaraz apre inevitabilmente scenari importanti in vista del Roland Garros, ma Zverev non vuole leggere la situazione come un’occasione facilitata.

“Sì, può sembrare una grande opportunità, ma è un modo sbagliato di vedere le cose”, ha spiegato. “Per vincere uno Slam devi battere i migliori del mondo. Negli ultimi mesi Sinner è stato il miglior giocatore del mondo e resta lì, è il grande favorito. Ma io non voglio che gli altri non ci siano. Io competerò allo stesso modo e proverò a vincere, però è meglio quando sono tutti presenti”.

Intanto, nel torneo femminile, anche Iga Swiatek ha vissuto una giornata molto complicata. La polacca si è ritirata durante il match contro Ann Li, quando era sotto 7-6(4) 2-6 3-0, dopo aver chiesto l’intervento del medico per controllare i parametri vitali. Dopo la partita, l’ex numero 1 del mondo ha spiegato di essere alle prese con gli effetti di un’infezione virale.

“Non avevo energia né stabilità e mi sentivo davvero male fisicamente”, ha ammesso Swiatek. “Ieri stavo ancora peggio. Pensavo che oggi sarebbe andata meglio, forse è stato così, ma non abbastanza per giocare una partita di tennis. Tra un paio di giorni sono sicura che starò bene”.

Swiatek ha raccontato di aver comunque provato a competere, sperando di avere energie sufficienti per raggiungere gli ottavi di finale. La situazione, però, non le ha permesso di continuare.

La polacca ha espresso anche amarezza per il momento, perché prima del torneo aveva sensazioni positive sul proprio tennis e sul nuovo percorso tecnico con Francisco Roig, storico ex membro del team di Rafael Nadal.

“Fuori dal campo ho passato bei momenti. In campo, prima del torneo, sentivo di giocare molto bene, quindi è triste non poter competere. Stavo facendo progressi nel mio processo e questo era positivo. Ma per me il torneo era appena iniziato e oggi non sono nemmeno riuscita a competere. Sono delusa”, ha detto.





Francesco Paolo Villarico