Challenger 100 Mauthausen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Maestrelli guida il seeding. Un azzurro nelle quali
Challenger 100 Mauthausen – Tabellone Principale – terra
(1) Francesco Maestrelli vs Qualifier / Special Exempt
Qualifier / Special Exempt vs Alex Barrena
(Alt) Marko Topo vs Qualifier / Special Exempt
Qualifier / Special Exempt vs (7) Jaime Faria
(3) Hugo Gaston vs (WC) Matthias Ujvary
Jurij Rodionov vs (NG) Darwin Blanch
(Alt) Diego Dedura vs Billy Harris
Qualifier / Special Exempt vs (8) Nicolas Mejia
(6) Tomas Barrios Vera vs (WC) Sebastian Sorger
Lukas Neumayer vs Chun-Hsin Tseng
(NG) Justin Engel vs Laslo Djere
Joel Schwaerzler vs (4) Jan Choinski
(5) Nikoloz Basilashvili vs (WC) Sandro Kopp
Qualifier / Special Exempt vs Qualifier / Special Exempt
Roman Safiullin vs Qualifier / Special Exempt
Timofey Skatov vs (2) Titouan Droguet
Challenger 100 Mauthausen – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Miguel Damas vs (Alt) Piet Luis Pinter
(WC) Gregor Hausberger vs (10) Matthew William Donald
(2) Alex Martinez vs (Alt) Niklas Waldner
(Alt) Daniel Cukierman vs (12) Michael Vrbensky
(3) Martin Krumich vs (Alt) Trey Hilderbrand
(Alt) Alexander Wagner vs (9) Ryan Nijboer
(4) Cezar Cretu vs (WC) Bastian Berenz
(WC) Nico Hipfl vs (8) Alejo Sanchez Quilez
(5) Mika Brunold vs (WC) Timo Rosenkranz Koenig
(Alt) Jonas Gundacker vs (11) Georgii Kravchenko
(6) David Jorda Sanchis vs (Alt) Stefan Latinovic
Federico Iannaccone vs (7) Dusan Obradovic
Center Court – ore 10:00
Miguel Damas vs Piet Luis Pinter
Alex Martinez vs Niklas Waldner
Alexander Wagner vs Ryan Nijboer
Nico Hipfl vs Alejo Sanchez Quilez
Court 1 – ore 10:00
Gregor Hausberger vs Matthew William Donald
Daniel Cukierman vs Michael Vrbensky
Jonas Gundacker vs Georgii Kravchenko
Cezar Cretu vs Bastian Berenz
Court 2 – ore 10:00
Federico Iannaccone vs Dusan Obradovic
David Jorda Sanchis vs Stefan Latinovic
Martin Krumich vs Trey Hilderbrand
Mika Brunold vs Timo Rosenkranz Koenig
