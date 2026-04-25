Challenger 100 Mauthausen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Francesco Maestrelli guida il seeding. Un azzurro nelle quali

25/04/2026 22:02 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
AUT Challenger 100 Mauthausen – Tabellone Principale – terra
(1) Francesco Maestrelli ITA vs Qualifier / Special Exempt it
Qualifier / Special Exempt it vs Alex Barrena ARG
(Alt) Marko Topo GER vs Qualifier / Special Exempt it
Qualifier / Special Exempt it vs (7) Jaime Faria POR

(3) Hugo Gaston FRA vs (WC) Matthias Ujvary AUT
Jurij Rodionov AUT vs (NG) Darwin Blanch USA
(Alt) Diego Dedura GER vs Billy Harris GBR
Qualifier / Special Exempt it vs (8) Nicolas Mejia COL

(6) Tomas Barrios Vera CHI vs (WC) Sebastian Sorger AUT
Lukas Neumayer AUT vs Chun-Hsin Tseng TPE
(NG) Justin Engel GER vs Laslo Djere SRB
Joel Schwaerzler AUT vs (4) Jan Choinski GBR

(5) Nikoloz Basilashvili GEO vs (WC) Sandro Kopp AUT
Qualifier / Special Exempt it vs Qualifier / Special Exempt it
Roman Safiullin RUS vs Qualifier / Special Exempt it
Timofey Skatov KAZ vs (2) Titouan Droguet FRA

AUT Challenger 100 Mauthausen – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Miguel Damas ESP vs (Alt) Piet Luis Pinter AUT
(WC) Gregor Hausberger AUT vs (10) Matthew William Donald CZE

(2) Alex Martinez ESP vs (Alt) Niklas Waldner AUT
(Alt) Daniel Cukierman ISR vs (12) Michael Vrbensky CZE

(3) Martin Krumich CZE vs (Alt) Trey Hilderbrand USA
(Alt) Alexander Wagner AUT vs (9) Ryan Nijboer NED

(4) Cezar Cretu ROU vs (WC) Bastian Berenz AUT
(WC) Nico Hipfl AUT vs (8) Alejo Sanchez Quilez ESP

(5) Mika Brunold SUI vs (WC) Timo Rosenkranz Koenig AUT
(Alt) Jonas Gundacker AUT vs (11) Georgii Kravchenko UKR

(6) David Jorda Sanchis ESP vs (Alt) Stefan Latinovic SRB
Federico Iannaccone ITA vs (7) Dusan Obradovic SRB

Center Court – ore 10:00
Miguel Damas ESP vs Piet Luis Pinter AUT
Alex Martinez ESP vs Niklas Waldner AUT
Alexander Wagner AUT vs Ryan Nijboer NED
Nico Hipfl AUT vs Alejo Sanchez Quilez ESP

Court 1 – ore 10:00
Gregor Hausberger AUT vs Matthew William Donald CZE
Daniel Cukierman ISR vs Michael Vrbensky CZE
Jonas Gundacker AUT vs Georgii Kravchenko UKR
Cezar Cretu ROU vs Bastian Berenz AUT

Court 2 – ore 10:00
Federico Iannaccone ITA vs Dusan Obradovic SRB
David Jorda Sanchis ESP vs Stefan Latinovic SRB
Martin Krumich CZE vs Trey Hilderbrand USA
Mika Brunold SUI vs Timo Rosenkranz Koenig AUT

1 commento

miky85 25-04-2026 22:07

Schwaerzler

Gaston

Maestrelli
Droguet

Q
Dedura
Neumayer
Q

 1
