Challenger Ostrava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md

25/04/2026 21:57 3 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
🇨🇿 Challenger 75 Ostrava – Tabellone Principale – terra
(1) Dalibor Svrcina CZE vs Felix Gill GBR
Qualifier / Special Exempt it vs Frederico Ferreira Silva POR
Qualifier / Special Exempt it vs (WC) Maxim Mrva CZE
Luka Pavlovic FRA vs (8) Vitaliy Sachko UKR

(3) Zsombor Piros HUN vs Max Houkes NED
Tom Gentzsch GER vs George Loffhagen GBR
Qualifier / Special Exempt it vs Qualifier / Special Exempt it
Henri Squire GER vs (5) Ugo Blanchet FRA

(7) Marco Cecchinato ITA vs (Alt) Daniel Michalski POL
(WC) Jan Jermar CZE vs Qualifier / Special Exempt it
(JR) Max Schoenhaus GER vs Jay Clarke GBR
Raul Brancaccio ITA vs (4) Toby Samuel GBR

(6) Zdenek Kolar CZE vs (Alt) Filip Cristian Jianu ROU
Qualifier / Special Exempt it vs (WC) Hynek Barton CZE
Thiago Seyboth Wild BRA vs Qualifier / Special Exempt it
Nerman Fatic BIH vs (2) Jack Pinnington Jones GBR

🇨🇿 Challenger 75 Ostrava – Tabellone Qualificazione – terra
Jonas Forejtek [1] 🇨🇿 vs Martin Doskocil [WC] 🇨🇿
Marvin Moeller [7] 🇩🇪 vs Jakub Nicod 🇨🇿

Dominic Stricker [2] 🇨🇭 vs Matyas Cerny 🇨🇿
Rudolf Molleker [9] 🇩🇪 vs Siddhant Banthia [ALT] 🇮🇳

Adrian Boitan [3] 🇷🇴 vs Jiri Cizek [WC] 🇨🇿
Daniel Siniakov [10] 🇨🇿 vs Roman Postolka [ALT] 🇨🇿

Norbert Gombos [4] 🇸🇰 vs Jakub Kusy [WC] 🇸🇰
Radu Mihai Papoe [11] 🇷🇴 vs Karol Filar 🇵🇱

Carlos Sanchez Jover [5] 🇪🇸 vs Alexander Donski [ALT] 🇧🇬
Mirza Basic [12] 🇧🇦 vs Jan Klimas [WC] 🇨🇿

Garrett Johns [6] 🇺🇸 vs Pawel Juszczak [ALT] 🇵🇱
Stefan Palosi [8] 🇷🇴 vs Dominik Recek [ALT] 🇨🇿

CENTRE COURT – ore 10:30
Jakub Nicod CZE vs Marvin Moeller GER
Jonas Forejtek CZE vs Martin Doskocil CZE
Jan Klimas CZE vs Mirza Basic BIH
Dominic Stricker SUI vs Matyas Cerny CZE

COURT 3 – ore 10:30
Adrian Boitan ROU vs Jiri Cizek CZE
Norbert Gombos SVK vs Jakub Kusy CZE
Carlos Sanchez Jover ESP vs Alexander Donski BUL
Dominik Recek CZE vs Stefan Palosi ROU

COURT 4 – ore 10:30
Karol Filar POL vs Radu Mihai Papoe ROU
Roman Postolka CZE vs Daniel Siniakov CZE
Garrett Johns USA vs Pawel Juszczak POL
Siddhant Banthia IND vs Rudolf Molleker GER

3 commenti

Donato 25-04-2026 23:25

Svrcina

Kolar

Piros
Q

Squire
Pavlovic
Samuel
Seyboth

brizz 25-04-2026 22:22

piros

cecchinato

svrcina
jianu

sachko
Q da spec.
brancaccio
seyboth

miky85 25-04-2026 22:04

Piros

Pinnington

Svrcina
Clarke

Mrva
Q
Cecchinato
Kolar

