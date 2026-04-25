Challenger Ostrava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md
🇨🇿 Challenger 75 Ostrava – Tabellone Principale – terra
(1) Dalibor Svrcina vs Felix Gill
Qualifier / Special Exempt vs Frederico Ferreira Silva
Qualifier / Special Exempt vs (WC) Maxim Mrva
Luka Pavlovic vs (8) Vitaliy Sachko
(3) Zsombor Piros vs Max Houkes
Tom Gentzsch vs George Loffhagen
Qualifier / Special Exempt vs Qualifier / Special Exempt
Henri Squire vs (5) Ugo Blanchet
(7) Marco Cecchinato vs (Alt) Daniel Michalski
(WC) Jan Jermar vs Qualifier / Special Exempt
(JR) Max Schoenhaus vs Jay Clarke
Raul Brancaccio vs (4) Toby Samuel
(6) Zdenek Kolar vs (Alt) Filip Cristian Jianu
Qualifier / Special Exempt vs (WC) Hynek Barton
Thiago Seyboth Wild vs Qualifier / Special Exempt
Nerman Fatic vs (2) Jack Pinnington Jones
🇨🇿 Challenger 75 Ostrava – Tabellone Qualificazione – terra
Jonas Forejtek [1] 🇨🇿 vs Martin Doskocil [WC] 🇨🇿
Marvin Moeller [7] 🇩🇪 vs Jakub Nicod 🇨🇿
Dominic Stricker [2] 🇨🇭 vs Matyas Cerny 🇨🇿
Rudolf Molleker [9] 🇩🇪 vs Siddhant Banthia [ALT] 🇮🇳
Adrian Boitan [3] 🇷🇴 vs Jiri Cizek [WC] 🇨🇿
Daniel Siniakov [10] 🇨🇿 vs Roman Postolka [ALT] 🇨🇿
Norbert Gombos [4] 🇸🇰 vs Jakub Kusy [WC] 🇸🇰
Radu Mihai Papoe [11] 🇷🇴 vs Karol Filar 🇵🇱
Carlos Sanchez Jover [5] 🇪🇸 vs Alexander Donski [ALT] 🇧🇬
Mirza Basic [12] 🇧🇦 vs Jan Klimas [WC] 🇨🇿
Garrett Johns [6] 🇺🇸 vs Pawel Juszczak [ALT] 🇵🇱
Stefan Palosi [8] 🇷🇴 vs Dominik Recek [ALT] 🇨🇿
CENTRE COURT – ore 10:30
Jakub Nicod vs Marvin Moeller
Jonas Forejtek vs Martin Doskocil
Jan Klimas vs Mirza Basic
Dominic Stricker vs Matyas Cerny
COURT 3 – ore 10:30
Adrian Boitan vs Jiri Cizek
Norbert Gombos vs Jakub Kusy
Carlos Sanchez Jover vs Alexander Donski
Dominik Recek vs Stefan Palosi
COURT 4 – ore 10:30
Karol Filar vs Radu Mihai Papoe
Roman Postolka vs Daniel Siniakov
Garrett Johns vs Pawel Juszczak
Siddhant Banthia vs Rudolf Molleker
