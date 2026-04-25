Francesco Forti vince il torneo di Pula

Francesco Forti conquista il titolo del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Accreditato della sesta testa di serie, Forti l’ha spuntata 3-6, 6-3, 6-1 in rimonta su Federico Arnaboldi, numero 5 del seeding.

Settimana perfetta per Francesco, che ha vinto anche il torneo di doppio, in coppia con Lorenzo Rottoli, superando 6-1, 6-4 in finale Tommaso Compagnucci e Manuel Mazza.

Saranno la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur e la croata Tara Wuerth (testa di serie numero 2) le protagoniste della finale femminile in programma domani mattina alle 10.

Anche nel femminile è possibile una doppietta, visto che i trofei del doppio sono finiti nelle bacheche di Enola Chiesa e della stessa Steur, che hanno avuto la meglio per 6-1, 6-3 sulla finlandese Laura Hietaranta e sulla francese Tiphanie Lemaitre.