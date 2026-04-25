Paolini si ferma a Madrid: Baptiste gioca una partita super al servizio e vola avanti
Si chiude al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini al Mutua Madrid Open. L’azzurra è stata battuta da Hailey Baptiste con il punteggio di 7-5 6-3, al termine di una partita complicata, in cui la statunitense ha trovato una giornata straordinaria al servizio e ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi.
Paolini era partita bene, riuscendo subito a strappare il servizio all’avversaria nel game d’apertura portandosi sul 3 a 1. Baptiste, però, non si è disunita e ha trovato immediatamente grande fiducia nei propri colpi, soprattutto con la battuta piazzando il controbreak nel sesto gioco. La statunitense ha cominciato a martellare con la prima, alternando ace, serve and volley e soluzioni aggressive da fondo campo.
Nel primo set Jasmine ha avuto diverse occasioni per provare a prendere il controllo del parziale. Sul 3-3, Baptiste ha vissuto un game lunghissimo al servizio, commettendo anche diversi doppi falli, ma riuscendo a salvarsi grazie agli ace e a qualche soluzione offensiva di grande qualità. Paolini ha avuto più palle break, ma non è riuscita a concretizzarle.
La partita è rimasta in equilibrio fino alle fasi finali del set. Sul 5-5, Baptiste ha tenuto un altro turno di battuta pesante, ancora una volta aiutata dal servizio. Nel game successivo Paolini ha accusato un po’ di tensione: qualche errore di troppo con il rovescio e una maggiore aggressività della statunitense hanno portato al break decisivo. Baptiste ha chiuso il primo parziale per 7-5, sfruttando il momento favorevole.
Il secondo set è iniziato con la statunitense ancora molto efficace al servizio. Paolini ha provato a restare agganciata, annullando anche due palle break nel secondo game e portandosi sull’1-1. Subito dopo ha avuto una grande chance per rientrare davvero nel match: Baptiste si è trovata in difficoltà e Jasmine ha costruito quattro palle break, ma la statunitense le ha cancellate ancora una volta con servizio, ace e smash vincenti.
Quello è stato uno dei passaggi chiave della partita. Baptiste, scampato il pericolo, ha continuato a servire con grande potenza e precisione, mentre Paolini ha faticato a trovare continuità nei propri turni di battuta. Sul 2-3 è arrivato il break che ha indirizzato definitivamente il secondo set: l’azzurra ha lottato, ha annullato diverse chance, ma alla fine ha ceduto il servizio con un dritto finito in rete.
Baptiste ha poi confermato il vantaggio con grande autorità, salendo 5-2 grazie anche a un perfetto serve and volley. Paolini ha avuto il merito di non arrendersi e ha tenuto il servizio per il 3-5, ma al momento di chiudere la statunitense non ha tremato. Ha iniziato il game con un ace, ha continuato a spingere con la prima e ha completato l’opera con uno smash, sigillando il 6-3.
Per Paolini resta il rammarico di non aver sfruttato le occasioni avute, soprattutto nel primo set e nel terzo game del secondo parziale. Baptiste, però, ha meritato la vittoria per la qualità del suo servizio e per il coraggio mostrato nei punti più delicati. La statunitense ha chiuso una prestazione di grande livello, riuscendo a togliere ritmo a Jasmine e a prendersi il match con un tennis molto aggressivo.
L’azzurra esce così di scena a Madrid dopo una partita in cui ha lottato, ma non è riuscita a trovare la brillantezza necessaria per ribaltare una Baptiste ispirata e particolarmente efficace nei momenti decisivi.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jasmine Paolini, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
5 commenti
Una buona Paolini. Secondo me la migliore della stagione. E’ stata una partita che si poteva vincere, peccato. Si e’ giocata su alcune, poche, occasioni perse da una parte e sfruttate dall’altra. Ma il sorriso finale di Jasmine significa che anche lei si e’ resa conto di aver giocato bene e questo lascia ben sperare per Roma.
Ho visto solo gli ultimi 2 games, ma i primi 3 commenti mi fanno ben sperare per il futuro….pensavo che la jasmine avesse imboccato una china pericolosa, invece sembra in ripresa.
Baptiste con servizi oltre 195kmh schiacciassi. Da miglior tennis maschile. Unico appunto per Jasmine che ha lottato tutta la partita è stato non aver sfruttato alcune palle break a mio parere decisive nel primo set
Timidi segnali di ripresa da parte di Jasmine .
La sconfitta odierna ” fa comunque testo solo fino ad un certo punto ” , Baptiste , che merita i complimenti , ha servito alla Isner :
14 aces ( anche se con 6 DF ) in 11 games al servizio … e spesso piazzati nei pressure point / break point !!!
Perdere con chi per fisico, movenze e potenza è tra le più mascoline della WTA ci può stare ma almeno, diversamente dalle ultime partite, Jasmine non è scesa in campo con la verve di un’operaia che entra in fabbrica per il turno di notte e questo fa ben sperare in vista della cambiale romana