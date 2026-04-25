Paolini si ferma a Madrid: Baptiste gioca una partita super al servizio e vola avanti

Si chiude al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini al Mutua Madrid Open. L’azzurra è stata battuta da Hailey Baptiste con il punteggio di 7-5 6-3, al termine di una partita complicata, in cui la statunitense ha trovato una giornata straordinaria al servizio e ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi.

Paolini era partita bene, riuscendo subito a strappare il servizio all’avversaria nel game d’apertura portandosi sul 3 a 1. Baptiste, però, non si è disunita e ha trovato immediatamente grande fiducia nei propri colpi, soprattutto con la battuta piazzando il controbreak nel sesto gioco. La statunitense ha cominciato a martellare con la prima, alternando ace, serve and volley e soluzioni aggressive da fondo campo.

Nel primo set Jasmine ha avuto diverse occasioni per provare a prendere il controllo del parziale. Sul 3-3, Baptiste ha vissuto un game lunghissimo al servizio, commettendo anche diversi doppi falli, ma riuscendo a salvarsi grazie agli ace e a qualche soluzione offensiva di grande qualità. Paolini ha avuto più palle break, ma non è riuscita a concretizzarle.

La partita è rimasta in equilibrio fino alle fasi finali del set. Sul 5-5, Baptiste ha tenuto un altro turno di battuta pesante, ancora una volta aiutata dal servizio. Nel game successivo Paolini ha accusato un po’ di tensione: qualche errore di troppo con il rovescio e una maggiore aggressività della statunitense hanno portato al break decisivo. Baptiste ha chiuso il primo parziale per 7-5, sfruttando il momento favorevole.

Il secondo set è iniziato con la statunitense ancora molto efficace al servizio. Paolini ha provato a restare agganciata, annullando anche due palle break nel secondo game e portandosi sull’1-1. Subito dopo ha avuto una grande chance per rientrare davvero nel match: Baptiste si è trovata in difficoltà e Jasmine ha costruito quattro palle break, ma la statunitense le ha cancellate ancora una volta con servizio, ace e smash vincenti.

Quello è stato uno dei passaggi chiave della partita. Baptiste, scampato il pericolo, ha continuato a servire con grande potenza e precisione, mentre Paolini ha faticato a trovare continuità nei propri turni di battuta. Sul 2-3 è arrivato il break che ha indirizzato definitivamente il secondo set: l’azzurra ha lottato, ha annullato diverse chance, ma alla fine ha ceduto il servizio con un dritto finito in rete.

Baptiste ha poi confermato il vantaggio con grande autorità, salendo 5-2 grazie anche a un perfetto serve and volley. Paolini ha avuto il merito di non arrendersi e ha tenuto il servizio per il 3-5, ma al momento di chiudere la statunitense non ha tremato. Ha iniziato il game con un ace, ha continuato a spingere con la prima e ha completato l’opera con uno smash, sigillando il 6-3.

Per Paolini resta il rammarico di non aver sfruttato le occasioni avute, soprattutto nel primo set e nel terzo game del secondo parziale. Baptiste, però, ha meritato la vittoria per la qualità del suo servizio e per il coraggio mostrato nei punti più delicati. La statunitense ha chiuso una prestazione di grande livello, riuscendo a togliere ritmo a Jasmine e a prendersi il match con un tennis molto aggressivo.

L’azzurra esce così di scena a Madrid dopo una partita in cui ha lottato, ma non è riuscita a trovare la brillantezza necessaria per ribaltare una Baptiste ispirata e particolarmente efficace nei momenti decisivi.

WTA Madrid 1000 Hailey Baptiste [30] • Hailey Baptiste [30] 0 7 6 0 Jasmine Paolini [8] Jasmine Paolini [8] 0 5 3 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hailey Baptiste 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico