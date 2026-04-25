Fuori la Paolini Copertina, WTA

Paolini si ferma a Madrid: Baptiste gioca una partita super al servizio e vola avanti

25/04/2026 19:04 5 commenti
Jasmine Paolini nella foto
Jasmine Paolini nella foto

Si chiude al terzo turno l’avventura di Jasmine Paolini al Mutua Madrid Open. L’azzurra è stata battuta da Hailey Baptiste con il punteggio di 7-5 6-3, al termine di una partita complicata, in cui la statunitense ha trovato una giornata straordinaria al servizio e ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi.

Paolini era partita bene, riuscendo subito a strappare il servizio all’avversaria nel game d’apertura portandosi sul 3 a 1. Baptiste, però, non si è disunita e ha trovato immediatamente grande fiducia nei propri colpi, soprattutto con la battuta piazzando il controbreak nel sesto gioco. La statunitense ha cominciato a martellare con la prima, alternando ace, serve and volley e soluzioni aggressive da fondo campo.
Nel primo set Jasmine ha avuto diverse occasioni per provare a prendere il controllo del parziale. Sul 3-3, Baptiste ha vissuto un game lunghissimo al servizio, commettendo anche diversi doppi falli, ma riuscendo a salvarsi grazie agli ace e a qualche soluzione offensiva di grande qualità. Paolini ha avuto più palle break, ma non è riuscita a concretizzarle.
La partita è rimasta in equilibrio fino alle fasi finali del set. Sul 5-5, Baptiste ha tenuto un altro turno di battuta pesante, ancora una volta aiutata dal servizio. Nel game successivo Paolini ha accusato un po’ di tensione: qualche errore di troppo con il rovescio e una maggiore aggressività della statunitense hanno portato al break decisivo. Baptiste ha chiuso il primo parziale per 7-5, sfruttando il momento favorevole.

Il secondo set è iniziato con la statunitense ancora molto efficace al servizio. Paolini ha provato a restare agganciata, annullando anche due palle break nel secondo game e portandosi sull’1-1. Subito dopo ha avuto una grande chance per rientrare davvero nel match: Baptiste si è trovata in difficoltà e Jasmine ha costruito quattro palle break, ma la statunitense le ha cancellate ancora una volta con servizio, ace e smash vincenti.
Quello è stato uno dei passaggi chiave della partita. Baptiste, scampato il pericolo, ha continuato a servire con grande potenza e precisione, mentre Paolini ha faticato a trovare continuità nei propri turni di battuta. Sul 2-3 è arrivato il break che ha indirizzato definitivamente il secondo set: l’azzurra ha lottato, ha annullato diverse chance, ma alla fine ha ceduto il servizio con un dritto finito in rete.
Baptiste ha poi confermato il vantaggio con grande autorità, salendo 5-2 grazie anche a un perfetto serve and volley. Paolini ha avuto il merito di non arrendersi e ha tenuto il servizio per il 3-5, ma al momento di chiudere la statunitense non ha tremato. Ha iniziato il game con un ace, ha continuato a spingere con la prima e ha completato l’opera con uno smash, sigillando il 6-3.

Per Paolini resta il rammarico di non aver sfruttato le occasioni avute, soprattutto nel primo set e nel terzo game del secondo parziale. Baptiste, però, ha meritato la vittoria per la qualità del suo servizio e per il coraggio mostrato nei punti più delicati. La statunitense ha chiuso una prestazione di grande livello, riuscendo a togliere ritmo a Jasmine e a prendersi il match con un tennis molto aggressivo.
L’azzurra esce così di scena a Madrid dopo una partita in cui ha lottato, ma non è riuscita a trovare la brillantezza necessaria per ribaltare una Baptiste ispirata e particolarmente efficace nei momenti decisivi.

WTA Madrid 1000
Hailey Baptiste [30]
0
7
6
0
Jasmine Paolini [8]
0
5
3
0
Vincitore: Baptiste
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Francesco Paolo Villarico

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5 commenti

fondo (Guest) 25-04-2026 19:34

Una buona Paolini. Secondo me la migliore della stagione. E’ stata una partita che si poteva vincere, peccato. Si e’ giocata su alcune, poche, occasioni perse da una parte e sfruttate dall’altra. Ma il sorriso finale di Jasmine significa che anche lei si e’ resa conto di aver giocato bene e questo lascia ben sperare per Roma.

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+1: Marco M.
Az67 (Guest) 25-04-2026 19:25

Ho visto solo gli ultimi 2 games, ma i primi 3 commenti mi fanno ben sperare per il futuro….pensavo che la jasmine avesse imboccato una china pericolosa, invece sembra in ripresa.

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Riku Naito (Guest) 25-04-2026 19:17

Baptiste con servizi oltre 195kmh schiacciassi. Da miglior tennis maschile. Unico appunto per Jasmine che ha lottato tutta la partita è stato non aver sfruttato alcune palle break a mio parere decisive nel primo set

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+1: Marco M.
Golden Shark 25-04-2026 19:14

Timidi segnali di ripresa da parte di Jasmine .

La sconfitta odierna ” fa comunque testo solo fino ad un certo punto ” , Baptiste , che merita i complimenti , ha servito alla Isner :

14 aces ( anche se con 6 DF ) in 11 games al servizio … e spesso piazzati nei pressure point / break point !!!

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+1: Marco M.
Roberto (Guest) 25-04-2026 19:10

Perdere con chi per fisico, movenze e potenza è tra le più mascoline della WTA ci può stare ma almeno, diversamente dalle ultime partite, Jasmine non è scesa in campo con la verve di un’operaia che entra in fabbrica per il turno di notte e questo fa ben sperare in vista della cambiale romana

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+1: Marco M.