Cobolli diesel, tra errori e nervosismo lascia un set a Carabelli, poi rimonta e avanza al Masters 1000 Madrid

A volte cattive sensazioni e una tensione difficile da scrollarsi di dosso fanno brutti scherzi, finendo per complicare partite che sulla carta e per valori tecnici dovrebbero essere assai meno perigliose (e lunghe!). Tutto questo ha attraversato Flavio Cobolli nell’esordio al Masters 1000 di Madrid, costretto a lottare tre set e vivere momenti di alta frustrazione, troppi errori e scelte di gioco rivedibili nella prima parte del match contro un coriaceo Camilo Ugo Carabelli, battuto al termine di un match molto inteso per 6-7(7) 6-1 6-4. Fin dai primi punti è parsa evidentissima la superiorità dell’italiano, più esplosivo, più completo, con mille frecce nella propria faretra, ma per colpa di alti e bassi continui ha regalato moltissimo all’avversario nel primo set, e dopo non essere riuscito a sfruttare una palla break nel quinto game la sua negatività è arrivata alle stelle, con continui dialoghi (spesso “coloriti”) con il suo angolo, a caccia di qualcosa a cui aggrapparsi per svoltare e finalmente mettere la freccia. Era palpabile la sensazione che con un game più continuo in risposta, senza sparacchiare troppo e giocando alla sua velocità di spinta, l’allungo fosse dietro l’angolo. Invece non è arrivato e Carabelli ha retto, giocando un tennis assai monocorde ma continuo, tanto semplice quanto concreto, così che è stato lui ad arrivare a set point sul 5-4. Cobolli però regge e al tiebreak c’è di tutto e di più, con Cobolli che sbaglia troppo e alla fine è l’argentino che si prende il set. Con merito, con una attitudine positiva e mettendo in campo tanto fisico e tutta la grinta che ha in corpo. A quel punto la partita poteva mettersi male, qualora la negatività dell’azzurro avesse preso il sopravvento. Per fortuna Flavio è rientrato meglio nel secondo set, colpendo con veemenza ma anche meno furia, con qualche margine in più, e finalmente il sospirato allungo è arrivato nel quarto game, con urlo liberatorio che hanno udito a chilometri… È bastato a cambiare repentinamente l’inerzia della partita, con Cobolli bravo a volare via come un treno, prendersi il set per 6-1 e quindi continuare a comandare il gioco anche nel terzo set, pur con qualche errore e altre scelte non perfette, ma comunque abbastanza per staccare il rivale e portare a casa una vittoria molto più sofferta del previsto.

Una giornata complessa per Flavio, davvero nervoso e poco lucido rispetto ai suoi standard di eccellenza. Può capitare un match di cattive sensazioni, inquieto e poco soddisfatto, ancor più nell’ingresso di un torneo con condizioni molto particolari. È piaciuto comunque come sia rimasto a lottare e nonostante i tantissimi errori (saranno ben 43 alla fine, quanti i vincenti) abbia trovato risorse per staccare il rivale e continuare la sua corsa a Madrid, dove al terzo turno trova il sorprendente Vallejo, nuovo idolo in Paraguay. Cobolli non ha servito bene (51% di prime palle in gioco) ma è più sullo scambio che la sua prestazione è stata rivedibile. Troppi momenti in cui ha strappato a tutta senza alcun margine e da posizioni complicate. Ha certamente anche sofferto le tantissime difese eccezionali di Carabelli, in condizione fisica strepitosa e capace di recuperi al limite dell’impossibile. Ma nello scambio Flavio troppo spesso ha cercato di uscire dalla ragnatela di sostanza ma sempre allo stesso ritmo del rivale con accelerazioni troppo difficili e poco coordinate. C’ha messo un bel po’ a trovare il focus, a capire che bastava gestire lo scambio alla sua velocità ma con un minimo di margine per portare l’avversario all’errore. Alla fine è andata bene, il sorriso a fine partita ha del liberatorio. Applausi a Carabelli per la bella partita, e tutto sommato anche a Cobolli per come si è cavato da una giornata non facile, ma oggettivamente il tennis dell’italiano era superiore e alla fine la maggior classe ha prevalso.

Cobolli fa subito vedere l’enorme differenza di potenza nel secondo punto, una risposta al fulmicotone devastante, Carabelli non ci prova nemmeno. L’argentino da 0-30 sotto recupera costruendo bene col diritto, più preciso e arrotato, da terraiolo “doc”. Flavio vince con buon agio il suo primo turno di battuta e cerca di essere molto aggressivo in risposta ma non è preciso, fin troppa forza ma poca accuratezza. Tuttavia quando trova il campo, sulla seconda di servizio, è nettamente più esplosivo dell’argentino. È necessario diminuire gli errori però, troppi e così Carabelli gestisce i suoi turni di servizio, attento a non sbagliare niente e giocare con intensità. Gli cambia il cambio di ritmo, lo strappo, cosa che invece esalta il romano. Su 2 pari, 30 pari, Carabelli mette una seconda palla troppo lemme e sul diritto di Cobolli, che non si lascia pregare e tira una risposta vincente a tutto braccio. Prima palla break del match. Se la gioca tatticamente bene Flavio, con un attacco a rete in contro tempo dopo un colpo molto stretto, ma l’esecuzione di volo non è precisa e la palla finisce nella rete. Il set scorre via sui turni di battuta, con Cobolli sempre lì lì per prendersi un vantaggio ma troppo falloso, troppo irruente nel cercare la sbracciata quando forse basterebbe andare sopra alla velocità del rivale per forzarne l’errore. Ugo invece tiene bene il suo ritmo di crociera, con un metro di margine sulle righe e continuità. Flavio in più occasioni non legge bene le accelerazioni lungo linea dell’argentino, anche qua più preciso che dirompente. (4-3). Nell’ottavo game Cobolli cade ancora nella fretta… Un erroraccio in spinta, poi il primo doppio fallo del match, gli costa il 15-30. Rimonta bene l’italiano, con tre punti ben gestiti per il 4 pari. Gli alti e bassi di Cobolli continuano, inizia il game del 5-4 con un doppio fallo, a cui segue una prima palla vincente. Poi un altro doppio fallo, con un lancio di palla pessimo, sotto lo sguardo perplesso di papà Stefano. Con un attacco sconsiderato – terribile l’approccio – Flavio subisce il doppio passante di Carabelli, che ha due set point sul 15-40 (e prime palle break). Cobolli va di potenza sulla prima, diritto al volo dirompente dopo un servizio a tutta; sulla seconda c’è alta tensione, si scambia non a grande velocità ma l’italiano apre l’angolo a tutta e stavolta gioca con attenzione, portando alla fine l’avversario all’errore. Si salva Cobolli, mentre Carabelli continua a filare via liscio come l’olio nei suoi turni. Bel focus anche di Flavio nel turno successivo e si arriva al tiebreak. Continuo il dialogo dell’italiano col suo angolo dopo ogni errore, come se non fosse sicuro di che tattica tenere. Purtroppo sul 3 punti a 2 Cobolli esagera con la spinta di un diritto con i piedi ben dentro al campo, per una stacca clamorosa che manda avanti Carabelli 4-2. Segue una bordata di diritto dirompente, 4-3, ma ora serve il jolly dalla risposta. Il nastro è totalmente albiceleste, mortale la deviazione nell’ottavo punto (5-3). Finalmente ecco un punto condotto bene in spinta da Flavio, forza l’errore del rivale e riprende il mini-break, 5-4. Purtroppo sul 5 pari una risposta non ben centrata dall’argentino è mal aggredita da Cobolli, andando fuori tempo col diritto. 6-5 e Set Point Carabelli, al servizio. Con un bel diritto lungo linea in corsa Cobolli provoca l’errore col rovescio di Camilo, che scaraventa la racchetta a terra per la rabbia. Con un erroraccio col rovescio, Flavio regala il quarto Set Point all’argentino, poi lo annulla con una bordata delle sue. Terribili gli alti e bassi, come dimostra la fiammata col diritto un metro fuori. 8-7, Set point n.5… Con un diritto in rete di Flavio, Carabelli si prende il set per 9 punti a 7. Un parziale meritato, troppi gli errori e scelte rivedibili di Cobolli, incappato in 27 errori nel set.

Cobolli riparte con un buon game di battuta e prova a spingere in risposta senza esagerare. Arrivano subito due palle break sul 15-40 ma non riesce a sfruttale, con scelte rivedibili e polemizzando con il suo box. La costanza di rendimento dell’argentino è ancora premiata (1-1). Nel quarto game ecco la foto del match di Cobolli: dopo un doppio fallo del rivale tira una risposta due metri fuori, con una smorfia schifata dalla propria esecuzione. Poi ritrova concentrazione, misura, spinge con qualità e va a prendersi una nuova palla break sul 30-40. Incredibile la difesa dell’argentino, che corre come una lepre e alla fine trova un passante basso quasi miracoloso (ma Cobolli poteva attaccare una palla prima, c’era lo spazio). Dopo tantissima sostanza, c’è qualche crepa nel muro di Carabelli, qualche errore in più e meno prime di servizio in gioco. Tanto che finalmente Cobolli tira una risposta imprendibile sulla seconda palla break e trova il BREAK che lo manda avanti 3-1. L’urlo liberatorio di “Cobbo” lo sentono fino a Barcellona… Finalmente Flavio spinge ma lo fa con un briciolo misura e pensando alla posizione in campo del rivale e questo cambia tutti gli scenari. 4-1. La partita è virata totalmente, la spinta dell’italiano è dirompente e Carabelli è annichilito. Le accelerazioni sono tutte in campo, poderose, e l’argentino non può niente. Flavio strappa un secondo break, per il 5-1, e quindi chiude il secondo parziale senza patemi, con una serie di vincenti uno meglio dell’altro e l’Ace sul set point. 6-1. Sbloccato e più sereno, Cobolli ora domina.

Carabelli si prende un toilette break infinito… e riparte alla battuta nel terzo set ma la tattica di raffreddare l’impeto di Cobolli non funziona. Flavio ha il braccio caldissimo in risposta e si procura una palla break ai vantaggi. La battuta salva Camilo (anche un Ace nel game), 1-0. Cobolli fila via sicuro nel suo primo turno di servizio, e forza il terzo game ai vantaggi (incluso un doppio fallo dell’argentino). Carabelli intuisce che deve attaccare di più, altrimenti finisce sotto all’italiano, e infatti avanza di più nel campo e rischia il diritto anche da posizioni non facili (2-1). Il pubblico inneggia a Flavio dopo un altro game di servizio condotto con sicurezza. C’è la sensazione che l’onda di Cobolli possa travolgere da un momento all’altro il muro dell’argentino, ma quanto lotta e ci crede Carabelli, gran fighter e sempre lucido nelle giocate, non inventa niente ma esegue come meglio può e con costanza di rendimento impeccabile. Il quinto game va ai vantaggi (bellissima una volée di Flavio e poi un rovescio vincente in contro piede). Dopo tantissima lotta ecco la palla break per l’azzurro, con un diritto dell’albiceleste che prende aria e vola via. E il BREAK c’è! Un drive di Carabelli è appena rallentato dal nastro, quanto basta per consentire a Flavio di girarsi sul diritto e tirare una bordata delle sue, vincente. 3-2 e servizio, Cobolli può fare corsa di testa. Come nel secondo set, scrollatosi di dosso la tensione dopo il vantaggio, la spinta di Flavio diventa uno Tsunami, inarrestabile. Turno a zero con quattro pallate e via, 4-2, allungo consolidato e si inizia a vedere lo striscione del traguardo. Carabelli non molla niente, annulla anche due match sotto 5-3 e porta Flavio a servire per il match. Per fortuna, nonostante la giornata non ottimale, Cobolli gioca bene. Gioca benissimo sul 30-15, con Camilo ancora in recuperi strepitosi ma Flavio attento e coprire il campo e venire avanti a prendersi il match point sul 40-15. Finisce con una smorzata non perfetta, ma abbastanza a stroncare l’ultima rincorsa dell’argentino. Cobolli bravo a tenere nonostante problemi tecnici e pochissima continuità.

Marco Mazzoni

Camilo Ugo Carabelli vs Flavio Cobolli

