Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Vincono Sabalenka, Medvedev, Mérida e Zverev: giornata intensa alla Caja Mágica. Swiatek costretta al ritiro a Madrid – lacrime in campo contro Ann Li

Giornata ricca di protagonisti al Mutua Madrid Open 2026, tra conferme, battaglie complicate e vittorie dal peso importante. Aryna Sabalenka ha proseguito con autorità la difesa del titolo, Daniil Medvedev ha dovuto soffrire più del previsto al debutto, Dani Mérida ha regalato un’altra gioia al pubblico spagnolo, mentre Alexander Zverev ha confermato il suo grande feeling con la Pista Manolo Santana.

Sabalenka continua a procedere con passo sicuro nel torneo femminile. La numero 1 del mondo ha superato in terzo turno la rumena Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-1 6-4, centrando un’altra vittoria solida alla Caja Mágica. La bielorussa è partita fortissimo, dominando il primo set con grande aggressività e lasciando pochissimo spazio alla sua avversaria.

Nel secondo parziale Cristian è riuscita a rendere la partita più equilibrata, ma Sabalenka ha gestito meglio i momenti chiave, confermando la sua superiorità nei punti importanti. Per la campionessa in carica arriva così la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del match tra Naomi Osaka e Anhelina Kalinina.

Più complicato, invece, il debutto di Daniil Medvedev. Il russo ha superato Fabian Marozsan con il punteggio di 6-2 6-7(3) 6-4, al termine di una partita che sembrava inizialmente sotto controllo. Medvedev ha dominato il primo set e si è portato avanti di un break anche nel secondo, ma una fase di calo gli è costata cara.

Marozsan ha approfittato della disconnessione del russo, è rientrato nel parziale e lo ha poi conquistato al tie-break. Nel terzo set Medvedev ha però ritrovato ordine e solidità, riuscendo a chiudere una vittoria sofferta ma preziosa. Dopo i quarti di finale raggiunti nelle ultime due edizioni, il russo prova ancora una volta a costruire un percorso importante a Madrid. Al terzo turno sfiderà la sorpresa Budkov Kjaer.

Tra le storie più belle della giornata c’è anche quella di Dani Mérida, capace di imporsi su Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4. Lo spagnolo ha firmato una vittoria di grande maturità in un ambiente molto caldo, soprattutto sul campo 3, una delle più infuocate del Masters 1000 madrileno.

Il pubblico ha sostenuto con grande intensità Mérida, anche se in alcuni momenti il clima ha superato il limite, con insulti rivolti al francese. In mezzo a questa atmosfera elettrica, lo spagnolo è stato bravo a mantenere la calma e a restare concentrato sul proprio tennis. Mérida ha confermato così il suo ottimo momento di forma e accede al terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Stefanos Tsitsipas.

Avanti anche Alexander Zverev, che ha confermato il suo rapporto speciale con il Manolo Santana. Il tedesco ha battuto Mariano Navone in tre set, con il punteggio di 6-1 3-6 6-3, in una partita meno semplice di quanto il primo parziale potesse far pensare.

Zverev è partito in modo dominante, ma Navone ha reagito con qualità nel secondo set, riuscendo a portare il match al parziale decisivo. Nel terzo, però, il tedesco ha fatto valere esperienza, servizio e gerarchia, prendendosi il pass per la terza ronda.

Il dato sulla Manolo Santana resta impressionante: escludendo le due sconfitte contro Carlos Alcaraz, Zverev vanta un bilancio quasi perfetto su questo campo, con 19 vittorie e una sola sconfitta contro tutti gli altri avversari. Con il successo su Navone, Sascha sale inoltre a 22 vittorie nel 2026, raggiungendo proprio Alcaraz e restando a tre successi da Jannik Sinner.

Al prossimo turno Zverev affronterà il francese Terence Atmane, in un torneo in cui continua a sentirsi particolarmente a suo agio. Madrid, intanto, procede tra conferme importanti e nuove storie da seguire.

Giornata durissima per Iga Swiatek al Mutua Madrid Open 2026. La polacca, che cercava nel torneo spagnolo risposte importanti dopo un periodo non semplice, è stata costretta al ritiro nel match di terzo turno contro Ann Li, chiudendo la sua avventura a Madrid in modo doloroso.

La partita si è trasformata presto in una prova complicata per Swiatek, apparsa in difficoltà dal punto di vista fisico per gran parte dell’incontro. L’ex numero uno del mondo non è mai sembrata davvero nelle condizioni migliori e, durante il match, ha anche chiesto l’intervento del medico per controllare i parametri vitali.

Nonostante i problemi, Swiatek ha provato a restare aggrappata alla partita. Il primo set è stato molto combattuto ed è finito al tie-break, con Ann Li capace di imporsi per 7-6(4). Nel secondo parziale, però, la polacca ha trovato una reazione d’orgoglio, alzando il livello e riportando il match in equilibrio con un netto 6-2.

Nel terzo set, però, le difficoltà fisiche sono tornate a pesare in maniera evidente. Swiatek ha perso i primi tre game del parziale decisivo e, sotto 0-3, ha deciso di fermarsi. Il ritiro è arrivato a metà del terzo set, con il punteggio sul 7-6(4) 2-6 3-0 in favore di Ann Li.

Il momento è stato particolarmente toccante: Swiatek ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente provata sia fisicamente sia emotivamente. Il torneo di Madrid sembrava poter rappresentare per lei un’occasione per ritrovare fiducia, ritmo e nuove certezze nel proprio gioco, ma il suo stato fisico ha finito per diventare l’ostacolo principale.

Combined Madrid (1000 ATP – WTA) Madrid, Spagna · 25 Aprile 2026 ☁️ 15°C Nuvoloso · Picco 24°C CIELO Variabile PIOGGIA Rovesci mattina/sera CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 25 Aprile 08:00 ️ 16° 09:00 ️ 16° 10:00 ⛅ 16° 11:00 ️ 17° 12:00 ️ 19° 13:00 ️ 20° 14:00 ☀️ 21° 15:00 ️ 22° 16:00 ⛅ 23° 17:00 ⛅ 24° Programma del giorno — 25 Aprile ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined 2° Turno maschile · 3° Turno femminile R2 / R3 ⛅ Giornata variabile

ATP R2 / WTA R3

Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Belinda Bencic vs Diana Shnaider



WTA Madrid 1000 Belinda Bencic [11] Belinda Bencic [11] 0 6 7 0 Diana Shnaider [18] Diana Shnaider [18] 0 2 6 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 4-4* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6* 7-6* 6-6 → 7-6 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Jaume Munar vs Casper Ruud



ATP Madrid Jaume Munar Jaume Munar 0 1 Casper Ruud [12] Casper Ruud [12] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Munar 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-4 → 0-5 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 J. Munar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Mariano Navone vs Alexander Zverev (Non prima 16:00)



ATP Madrid Mariano Navone Mariano Navone 1 6 3 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 3 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 3-6 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 A. Zverev 0-15 0-30 df 0-40 4-1 → 5-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Navone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-5 → 1-6 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Navone 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Aryna Sabalenka vs Jaqueline Cristian (Non prima 20:00)



WTA Madrid 1000 Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Jaqueline Cristian [29] Jaqueline Cristian [29] 0 1 4 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Bublik vs Stefanos Tsitsipas



ATP Madrid Alexander Bublik [8] Alexander Bublik [8] 2 5 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 7 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Alejandro Davidovich Fokina vs Pablo Carreno Busta



ATP Madrid Alejandro Davidovich Fokina [20] Alejandro Davidovich Fokina [20] 6 6 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 3 3 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(9) Mirra Andreeva vs Dalma Galfi



WTA Madrid 1000 Mirra Andreeva [9] Mirra Andreeva [9] 0 6 6 0 Dalma Galfi • Dalma Galfi 0 3 2 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dalma Galfi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(4) Iga Swiatek vs (31) Ann Li



WTA Madrid 1000 Iga Swiatek [4] Iga Swiatek [4] 0 6 6 0 Ann Li [31] Ann Li [31] 0 7 2 3 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-15 0-30 0-3 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Ann Li 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev vs Fabian Marozsan (Non prima 19:00)



ATP Madrid Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 6 6 6 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 2 7 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 df 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 4-5 → 5-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Anhelina Kalinina vs (14) Naomi Osaka Non prima 21:30



WTA Madrid 1000 Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 0 1 3 0 Naomi Osaka [14] Naomi Osaka [14] 0 6 6 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Anhelina Kalinina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Stadium 3 – ore 11:00

Karen Khachanov vs Adam Walton



ATP Madrid Karen Khachanov [13] Karen Khachanov [13] 6 6 Adam Walton Adam Walton 2 3 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Walton 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Walton 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(24) Leylah Fernandez vs (15) Iva Jovic



WTA Madrid 1000 Leylah Fernandez [24] Leylah Fernandez [24] 3 6 6 Iva Jovic [15] Iva Jovic [15] 6 3 2 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Iva Jovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Iva Jovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Iva Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Iva Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 0-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Vilius Gaubas vs Felix Auger-Aliassime



ATP Madrid Vilius Gaubas Vilius Gaubas 3 4 Felix Auger-Aliassime [3] Felix Auger-Aliassime [3] 6 6 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 V. Gaubas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Gaubas 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Gaubas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 V. Gaubas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 V. Gaubas 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 V. Gaubas 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 V. Gaubas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

(30) Hailey Baptiste vs (8) Jasmine Paolini



WTA Madrid 1000 Hailey Baptiste [30] • Hailey Baptiste [30] 0 7 6 0 Jasmine Paolini [8] Jasmine Paolini [8] 0 5 3 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hailey Baptiste 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Daniel Merida vs Corentin Moutet



ATP Madrid Daniel Merida Daniel Merida 6 6 Corentin Moutet [26] Corentin Moutet [26] 3 4 Vincitore: Merida Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Merida 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Merida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 D. Merida 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Moutet 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Merida 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Merida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Merida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Merida 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Merida 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Merida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 4 – ore 11:00

Laura Samson vs Anna Bondar



WTA Madrid 1000 Laura Samson • Laura Samson 0 6 1 0 Anna Bondar Anna Bondar 0 7 6 0 Vincitore: Bondar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Laura Samson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Laura Samson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Laura Samson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Laura Samson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Laura Samson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Laura Samson 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Laura Samson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Laura Samson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Laura Samson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Martin Damm vs Jakub Mensik



ATP Madrid Martin Damm Martin Damm 3 4 Jakub Mensik [23] Jakub Mensik [23] 6 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 M. Damm 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Damm 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Damm 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Damm 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 3-4 → 3-5 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Damm 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Brandon Nakashima vs Alexander Blockx



ATP Madrid Brandon Nakashima [28] Brandon Nakashima [28] 6 3 4 Alexander Blockx Alexander Blockx 3 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blockx 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Blockx 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Blockx 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Camilo Ugo Carabelli vs Flavio Cobolli (Non prima 15:30)



ATP Madrid Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 7 1 4 Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 6 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 1-5 → 1-6 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Ugo Carabelli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 ace 6-6 → 7-6 F. Cobolli 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Nicolai Budkov Kjaer vs Denis Shapovalov



ATP Madrid Nicolai Budkov Kjaer Nicolai Budkov Kjaer 6 6 Denis Shapovalov [31] Denis Shapovalov [31] 2 1 Vincitore: Budkov Kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Shapovalov 15-40 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 N. Budkov Kjaer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Madrid Francisco Cerundolo [16] Francisco Cerundolo [16] 6 7 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 1 5 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Francisco Cerundolovs Yannick Hanfmann

Juan Manuel Cerundolo vs Luciano Darderi



ATP Madrid Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 1 3 Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-3 → 1-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Ugo Humbert vs Terence Atmane



ATP Madrid Ugo Humbert [30] Ugo Humbert [30] 6 6 Terence Atmane Terence Atmane 7 7 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 U. Humbert 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-4 → 2-4 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 6-6 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Atmane 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 T. Atmane 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Learner Tien vs Adolfo Daniel Vallejo



ATP Madrid Learner Tien [17] Learner Tien [17] 4 3 Adolfo Daniel Vallejo Adolfo Daniel Vallejo 6 6 Vincitore: Vallejo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Tien 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Tien 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Tien 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Daniel Vallejo 0-15 0-30 df 3-4 → 4-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Daniel Vallejo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Tien 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Daniel Vallejo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 11:00

Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs (6) Cristina Bucsa / (6) Nicole Melichar-Martinez



WTA Madrid 1000 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu • Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0 2 4 0 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6] 0 6 6 0 Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 2-5 → 2-6 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 2-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Marie Bouzkova / Linda Noskova vs (4) Jelena Ostapenko / (4) Erin Routliffe



WTA Madrid 1000 Marie Bouzkova / Linda Noskova Marie Bouzkova / Linda Noskova 6 7 10 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe [4] Jelena Ostapenko / Erin Routliffe [4] 7 5 6 Vincitore: Bouzkova / Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 6-10 1-0 Marie Bouzkova / Linda Noskova 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Marie Bouzkova / Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova / Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Miyu Kato / Liudmila Samsonova vs Mariia Kozyreva / Miriam Skoch



WTA Madrid 1000 Miyu Kato / Liudmila Samsonova Miyu Kato / Liudmila Samsonova 0 0 Mariia Kozyreva / Miriam Skoch Mariia Kozyreva / Miriam Skoch 0 0 Vincitore: Kozyreva / Skoch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Katie Boulter / Venus Williams



WTA Madrid 1000 Xinyu Jiang / Yifan Xu Xinyu Jiang / Yifan Xu 6 3 7 Katie Boulter / Venus Williams Katie Boulter / Venus Williams 4 6 10 Vincitore: Boulter / Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 Xinyu Jiang / Yifan Xu 7-10 0-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Xinyu Jiang / Yifan Xu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Katie Boulter / Venus Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Xinyu Jiang / Yifan Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Katie Boulter / Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

(3) Elise Mertens / (3) Shuai Zhang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider



WTA Madrid 1000 Elise Mertens / Shuai Zhang [3] Elise Mertens / Shuai Zhang [3] 0 5 3 0 Mirra Andreeva / Diana Shnaider • Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0 7 6 0 Vincitore: Andreeva / Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Elise Mertens / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elise Mertens / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 7 – ore 11:00

(7) Su-Wei Hsieh / (7) Sofia Kenin vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA Madrid 1000 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7] • Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7] 0 6 6 0 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 2 3 0 Vincitore: Hsieh / Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 6-2 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(5) Anna Danilina / (5) Asia Muhammad vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason



WTA Madrid 1000 Anna Danilina / Asia Muhammad [5] • Anna Danilina / Asia Muhammad [5] 0 2 1 0 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0 6 6 0 Vincitore: Eikeri / Gleason Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Anna Danilina / Asia Muhammad 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Anna Danilina / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Alexandra Eala / Zeynep Sonmez vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend



WTA Madrid 1000 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez • Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0 1 5 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2] 0 6 7 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Alexandra Eala / Zeynep Sonmez 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Laura Siegemund / Vera Zvonareva vs Iva Jovic / Victoria Mboko

