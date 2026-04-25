Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Vincono Sabalenka, Medvedev, Mérida e Zverev: giornata intensa alla Caja Mágica. Swiatek costretta al ritiro a Madrid – lacrime in campo contro Ann Li

Iga Swiatek POL, 31.05.2001
Giornata ricca di protagonisti al Mutua Madrid Open 2026, tra conferme, battaglie complicate e vittorie dal peso importante. Aryna Sabalenka ha proseguito con autorità la difesa del titolo, Daniil Medvedev ha dovuto soffrire più del previsto al debutto, Dani Mérida ha regalato un’altra gioia al pubblico spagnolo, mentre Alexander Zverev ha confermato il suo grande feeling con la Pista Manolo Santana.
Sabalenka continua a procedere con passo sicuro nel torneo femminile. La numero 1 del mondo ha superato in terzo turno la rumena Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-1 6-4, centrando un’altra vittoria solida alla Caja Mágica. La bielorussa è partita fortissimo, dominando il primo set con grande aggressività e lasciando pochissimo spazio alla sua avversaria.
Nel secondo parziale Cristian è riuscita a rendere la partita più equilibrata, ma Sabalenka ha gestito meglio i momenti chiave, confermando la sua superiorità nei punti importanti. Per la campionessa in carica arriva così la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del match tra Naomi Osaka e Anhelina Kalinina.
Più complicato, invece, il debutto di
Daniil Medvedev. Il russo ha superato Fabian Marozsan con il punteggio di 6-2 6-7(3) 6-4, al termine di una partita che sembrava inizialmente sotto controllo. Medvedev ha dominato il primo set e si è portato avanti di un break anche nel secondo, ma una fase di calo gli è costata cara.
Marozsan ha approfittato della disconnessione del russo, è rientrato nel parziale e lo ha poi conquistato al tie-break. Nel terzo set Medvedev ha però ritrovato ordine e solidità, riuscendo a chiudere una vittoria sofferta ma preziosa. Dopo i quarti di finale raggiunti nelle ultime due edizioni, il russo prova ancora una volta a costruire un percorso importante a Madrid. Al terzo turno sfiderà la sorpresa Budkov Kjaer.
Tra le storie più belle della giornata c’è anche quella di
Dani Mérida, capace di imporsi su Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4. Lo spagnolo ha firmato una vittoria di grande maturità in un ambiente molto caldo, soprattutto sul campo 3, una delle più infuocate del Masters 1000 madrileno.
Il pubblico ha sostenuto con grande intensità Mérida, anche se in alcuni momenti il clima ha superato il limite, con insulti rivolti al francese. In mezzo a questa atmosfera elettrica, lo spagnolo è stato bravo a mantenere la calma e a restare concentrato sul proprio tennis. Mérida ha confermato così il suo ottimo momento di forma e accede al terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Stefanos Tsitsipas.
Avanti anche
Alexander Zverev, che ha confermato il suo rapporto speciale con il Manolo Santana. Il tedesco ha battuto Mariano Navone in tre set, con il punteggio di 6-1 3-6 6-3, in una partita meno semplice di quanto il primo parziale potesse far pensare.
Zverev è partito in modo dominante, ma Navone ha reagito con qualità nel secondo set, riuscendo a portare il match al parziale decisivo. Nel terzo, però, il tedesco ha fatto valere esperienza, servizio e gerarchia, prendendosi il pass per la terza ronda.
Il dato sulla Manolo Santana resta impressionante: escludendo le due sconfitte contro Carlos Alcaraz, Zverev vanta un bilancio quasi perfetto su questo campo, con 19 vittorie e una sola sconfitta contro tutti gli altri avversari. Con il successo su Navone, Sascha sale inoltre a 22 vittorie nel 2026, raggiungendo proprio Alcaraz e restando a tre successi da Jannik Sinner.
Al prossimo turno Zverev affronterà il francese Terence Atmane, in un torneo in cui continua a sentirsi particolarmente a suo agio. Madrid, intanto, procede tra conferme importanti e nuove storie da seguire.
Giornata durissima per Iga Swiatek al Mutua Madrid Open 2026. La polacca, che cercava nel torneo spagnolo risposte importanti dopo un periodo non semplice, è stata costretta al ritiro nel match di terzo turno contro Ann Li, chiudendo la sua avventura a Madrid in modo doloroso.
La partita si è trasformata presto in una prova complicata per Swiatek, apparsa in difficoltà dal punto di vista fisico per gran parte dell’incontro. L’ex numero uno del mondo non è mai sembrata davvero nelle condizioni migliori e, durante il match, ha anche chiesto l’intervento del medico per controllare i parametri vitali.
Nonostante i problemi, Swiatek ha provato a restare aggrappata alla partita. Il primo set è stato molto combattuto ed è finito al tie-break, con Ann Li capace di imporsi per 7-6(4). Nel secondo parziale, però, la polacca ha trovato una reazione d’orgoglio, alzando il livello e riportando il match in equilibrio con un netto 6-2.
Nel terzo set, però, le difficoltà fisiche sono tornate a pesare in maniera evidente. Swiatek ha perso i primi tre game del parziale decisivo e, sotto 0-3, ha deciso di fermarsi. Il ritiro è arrivato a metà del terzo set, con il punteggio sul 7-6(4) 2-6 3-0 in favore di Ann Li.
Il momento è stato particolarmente toccante: Swiatek ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente provata sia fisicamente sia emotivamente. Il torneo di Madrid sembrava poter rappresentare per lei un’occasione per ritrovare fiducia, ritmo e nuove certezze nel proprio gioco, ma il suo stato fisico ha finito per diventare l’ostacolo principale.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna · 25 Aprile 2026
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Programma del giorno — 25 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
2° Turno maschile · 3° Turno femminile
R2 / R3
⛅ Giornata variabile
ATP R2 / WTA R3
Terra Rossa
Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Belinda Bencic vs Diana Shnaider
WTA Madrid 1000
Belinda Bencic [11]
0
6
7
0
Diana Shnaider [18]
0
2
6
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
3*-3
3*-4
4-4*
5-4*
6*-4
6*-5
6-6*
7-6*
6-6 → 7-6
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Belinda Bencic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Belinda Bencic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Belinda Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Jaume Munar
vs Casper Ruud
ATP Madrid
Jaume Munar
0
1
Casper Ruud [12]
6
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
J. Munar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Ruud
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Munar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-5 → 0-6
C. Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-4 → 0-5
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-2 → 0-3
J. Munar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mariano Navone
vs Alexander Zverev (Non prima 16:00)
ATP Madrid
Mariano Navone
1
6
3
Alexander Zverev [2]
6
3
6
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
M. Navone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
M. Navone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
1-5 → 1-6
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Aryna Sabalenka
vs Jaqueline Cristian (Non prima 20:00)
WTA Madrid 1000
Aryna Sabalenka [1]
•
0
6
6
0
Jaqueline Cristian [29]
0
1
4
0
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Jaqueline Cristian
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Alexander Bublik
vs Stefanos Tsitsipas
ATP Madrid
Alexander Bublik [8]
2
5
Stefanos Tsitsipas
6
7
Vincitore: Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bublik
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
5-6 → 5-7
S. Tsitsipas
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
5-5 → 5-6
A. Bublik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Tsitsipas
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
A. Bublik
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Alejandro Davidovich Fokina vs Pablo Carreno Busta
ATP Madrid
Alejandro Davidovich Fokina [20]
6
6
Pablo Carreno Busta
3
3
Vincitore: Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-3 → 6-3
P. Carreno Busta
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
A. Davidovich Fokina
4-2 → 5-2
P. Carreno Busta
4-1 → 4-2
A. Davidovich Fokina
3-1 → 4-1
P. Carreno Busta
3-0 → 3-1
A. Davidovich Fokina
2-0 → 3-0
P. Carreno Busta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
5-3 → 6-3
A. Davidovich Fokina
4-3 → 5-3
P. Carreno Busta
4-2 → 4-3
A. Davidovich Fokina
4-1 → 4-2
P. Carreno Busta
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
P. Carreno Busta
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
1-1 → 2-1
A. Davidovich Fokina
0-1 → 1-1
P. Carreno Busta
0-0 → 0-1
(9) Mirra Andreeva
vs Dalma Galfi
WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva [9]
0
6
6
0
Dalma Galfi
•
0
3
2
0
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalma Galfi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Mirra Andreeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(4) Iga Swiatek
vs (31) Ann Li
WTA Madrid 1000
Iga Swiatek [4]
0
6
6
0
Ann Li [31]
0
7
2
3
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Ann Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
4*-5
4-6*
6-6 → 6-7
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Iga Swiatek
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Daniil Medvedev
vs Fabian Marozsan (Non prima 19:00)
ATP Madrid
Daniil Medvedev [7]
6
6
6
Fabian Marozsan
2
7
4
Vincitore: Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
D. Medvedev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Marozsan
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
df
3-4*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
df
15-40
4-3 → 4-4
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
D. Medvedev
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Anhelina Kalinina
vs (14) Naomi Osaka Non prima 21:30
WTA Madrid 1000
Anhelina Kalinina
0
1
3
0
Naomi Osaka [14]
0
6
6
0
Vincitore: Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Anhelina Kalinina
2-4 → 3-4
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Anhelina Kalinina
0-2 → 1-2
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Naomi Osaka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Stadium 3 – ore 11:00
Karen Khachanov vs Adam Walton
ATP Madrid
Karen Khachanov [13]
6
6
Adam Walton
2
3
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Walton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-3 → 5-3
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-2 → 4-2
A. Walton
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
A. Walton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Walton
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Walton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Walton
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
0-0 → 0-1
(24) Leylah Fernandez
vs (15) Iva Jovic
WTA Madrid 1000
Leylah Fernandez [24]
3
6
6
Iva Jovic [15]
6
3
2
Vincitore: Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Iva Jovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Leylah Fernandez
2-1 → 3-1
Leylah Fernandez
0-1 → 1-1
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Leylah Fernandez
4-2 → 5-2
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Leylah Fernandez
1-1 → 2-1
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
2-5 → 3-5
Iva Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Leylah Fernandez
2-3 → 2-4
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Iva Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Leylah Fernandez
0-1 → 1-1
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Vilius Gaubas
vs Felix Auger-Aliassime
ATP Madrid
Vilius Gaubas
3
4
Felix Auger-Aliassime [3]
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
V. Gaubas
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-3 → 4-4
V. Gaubas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Auger-Aliassime
3-2 → 3-3
V. Gaubas
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
F. Auger-Aliassime
2-1 → 2-2
V. Gaubas
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
1-0 → 1-1
V. Gaubas
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Auger-Aliassime
3-5 → 3-6
V. Gaubas
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-5 → 3-5
F. Auger-Aliassime
2-4 → 2-5
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
V. Gaubas
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
F. Auger-Aliassime
0-0 → 0-1
(30) Hailey Baptiste
vs (8) Jasmine Paolini
WTA Madrid 1000
Hailey Baptiste [30]
•
0
7
6
0
Jasmine Paolini [8]
0
5
3
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Daniel Merida
vs Corentin Moutet
ATP Madrid
Daniel Merida
6
6
Corentin Moutet [26]
3
4
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
D. Merida
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Moutet
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Merida
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Merida
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
5-3 → 6-3
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
D. Merida
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 4 – ore 11:00
Laura Samson vs Anna Bondar
WTA Madrid 1000
Laura Samson
•
0
6
1
0
Anna Bondar
0
7
6
0
Vincitore: Bondar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Samson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 1-6
Laura Samson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Laura Samson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2*-0
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
3-5*
3-6*
6-6 → 6-7
Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Laura Samson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Martin Damm
vs Jakub Mensik
ATP Madrid
Martin Damm
3
4
Jakub Mensik [23]
6
6
Vincitore: Mensik
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
J. Mensik
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-4 → 3-5
M. Damm
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
M. Damm
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damm
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
df
3-4 → 3-5
M. Damm
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Brandon Nakashima
vs Alexander Blockx
ATP Madrid
Brandon Nakashima [28]
6
3
4
Alexander Blockx
3
6
6
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
A. Blockx
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
2-3 → 2-4
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
B. Nakashima
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Blockx
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Blockx
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
5-2 → 5-3
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-1 → 4-2
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Camilo Ugo Carabelli
vs Flavio Cobolli (Non prima 15:30)
ATP Madrid
Camilo Ugo Carabelli
7
1
4
Flavio Cobolli [10]
6
6
6
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-4 → 3-5
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
1-4 → 1-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-3 → 1-4
C. Ugo Carabelli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 1-2
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
ace
6-6 → 7-6
C. Ugo Carabelli
5-5 → 6-5
F. Cobolli
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Ugo Carabelli
4-4 → 5-4
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
C. Ugo Carabelli
3-3 → 4-3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Nicolai Budkov Kjaer
vs Denis Shapovalov
ATP Madrid
Nicolai Budkov Kjaer
6
6
Denis Shapovalov [31]
2
1
Vincitore: Budkov Kjaer
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Shapovalov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Shapovalov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-2 → 6-2
D. Shapovalov
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
N. Budkov Kjaer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
D. Shapovalov
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
D. Shapovalov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Court 5 – ore 11:00
Francisco Cerundolo
vs Yannick Hanfmann
ATP Madrid
Francisco Cerundolo [16]
6
7
Yannick Hanfmann
1
5
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
F. Cerundolo
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Y. Hanfmann
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Y. Hanfmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Cerundolo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
F. Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Juan Manuel Cerundolo
vs Luciano Darderi
ATP Madrid
Juan Manuel Cerundolo
1
3
Luciano Darderi [18]
6
6
Vincitore: Darderi
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Darderi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-4 → 3-4
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
J. Manuel Cerundolo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
L. Darderi
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 1-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
1-4 → 1-5
L. Darderi
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-3 → 1-4
J. Manuel Cerundolo
0-3 → 1-3
L. Darderi
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
0-2 → 0-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ugo Humbert
vs Terence Atmane
ATP Madrid
Ugo Humbert [30]
6
6
Terence Atmane
7
7
Vincitore: Atmane
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-6 → 6-6
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-5 → 5-6
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
U. Humbert
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-5 → 3-5
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
U. Humbert
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
U. Humbert
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
U. Humbert
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Atmane
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
U. Humbert
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Learner Tien
vs Adolfo Daniel Vallejo
ATP Madrid
Learner Tien [17]
4
3
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Vincitore: Vallejo
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Tien
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Tien
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Daniel Vallejo
2-3 → 2-4
L. Tien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
4-5 → 4-6
A. Daniel Vallejo
3-4 → 4-4
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Daniel Vallejo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Daniel Vallejo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
L. Tien
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 6 – ore 11:00
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs (6) Cristina Bucsa / (6) Nicole Melichar-Martinez
WTA Madrid 1000
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
•
0
2
4
0
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6]
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
4-5 → 4-6
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
4-4 → 4-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
3-3 → 3-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
2-3 → 3-3
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
2-1 → 2-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
1-0 → 2-0
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
2-5 → 2-6
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-5 → 2-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-5 → 1-5
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-4 → 0-5
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-3 → 0-4
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-2 → 0-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0-0 → 0-1
Marie Bouzkova
/ Linda Noskova vs (4) Jelena Ostapenko / (4) Erin Routliffe
WTA Madrid 1000
Marie Bouzkova / Linda Noskova
6
7
10
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe [4]
7
5
6
Vincitore: Bouzkova / Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
Marie Bouzkova / Linda Noskova
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
5-1
4-2
4-3
4-4
5-4
6-4
7-4
7-5
8-5
8-6
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marie Bouzkova / Linda Noskova
6-5 → 7-5
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Marie Bouzkova / Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Marie Bouzkova / Linda Noskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Marie Bouzkova / Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Marie Bouzkova / Linda Noskova
2-1 → 3-1
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Marie Bouzkova / Linda Noskova
1-0 → 1-1
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
2*-6
6-6 → 6-7
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 6-6
Marie Bouzkova / Linda Noskova
5-5 → 6-5
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
Marie Bouzkova / Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 4-5
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
3-4 → 4-4
Marie Bouzkova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
2-3 → 2-4
Marie Bouzkova / Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
2-1 → 2-2
Marie Bouzkova / Linda Noskova
1-1 → 2-1
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Marie Bouzkova / Linda Noskova
0-0 → 1-0
Miyu Kato
/ Liudmila Samsonova vs Mariia Kozyreva / Miriam Skoch
WTA Madrid 1000
Miyu Kato / Liudmila Samsonova
0
0
Mariia Kozyreva / Miriam Skoch
0
0
Vincitore: Kozyreva / Skoch
Xinyu Jiang
/ Yifan Xu vs Katie Boulter / Venus Williams
WTA Madrid 1000
Xinyu Jiang / Yifan Xu
6
3
7
Katie Boulter / Venus Williams
4
6
10
Vincitore: Boulter / Williams
Servizio
Svolgimento
Set 3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
6-8
6-9
7-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Boulter / Venus Williams
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
Katie Boulter / Venus Williams
2-4 → 2-5
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
Katie Boulter / Venus Williams
1-3 → 2-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-3 → 1-3
Katie Boulter / Venus Williams
0-2 → 0-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Katie Boulter / Venus Williams
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
5-4 → 6-4
Katie Boulter / Venus Williams
5-3 → 5-4
Xinyu Jiang / Yifan Xu
4-3 → 5-3
Katie Boulter / Venus Williams
4-2 → 4-3
Xinyu Jiang / Yifan Xu
3-2 → 4-2
Katie Boulter / Venus Williams
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Katie Boulter / Venus Williams
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Xinyu Jiang / Yifan Xu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Katie Boulter / Venus Williams
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(3) Elise Mertens
/ (3) Shuai Zhang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider
WTA Madrid 1000
Elise Mertens / Shuai Zhang [3]
0
5
3
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
•
0
7
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Elise Mertens / Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
2-4 → 2-5
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
1-1 → 1-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
5-5 → 5-6
Elise Mertens / Shuai Zhang
4-5 → 5-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
3-5 → 4-5
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
3-3 → 3-4
Elise Mertens / Shuai Zhang
2-3 → 3-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Elise Mertens / Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Elise Mertens / Shuai Zhang
1-0 → 1-1
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 7 – ore 11:00
(7) Su-Wei Hsieh / (7) Sofia Kenin vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Madrid 1000
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7]
•
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
2
3
0
Vincitore: Hsieh / Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-2 → 3-3
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
2-2 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-2 → 6-2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
4-2 → 5-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-0 → 1-1
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(5) Anna Danilina
/ (5) Asia Muhammad vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
WTA Madrid 1000
Anna Danilina / Asia Muhammad [5]
•
0
2
1
0
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
6
6
0
Vincitore: Eikeri / Gleason
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anna Danilina / Asia Muhammad
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-5 → 1-6
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-5 → 1-5
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-4 → 0-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-3 → 0-4
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-2 → 0-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-1 → 0-2
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Anna Danilina / Asia Muhammad
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-3 → 2-3
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-2 → 1-3
Anna Danilina / Asia Muhammad
1-1 → 1-2
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
1-0 → 1-1
Anna Danilina / Asia Muhammad
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Alexandra Eala
/ Zeynep Sonmez vs (2) Katerina Siniakova / (2) Taylor Townsend
WTA Madrid 1000
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
•
0
1
5
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
7
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
5-6 → 5-7
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
5-5 → 5-6
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
2-3 → 3-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
1-2 → 1-3
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-1 → 1-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-1 → 1-1
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
1-5 → 1-6
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
1-4 → 1-5
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-2 → 1-2
Katerina Siniakova / Taylor Townsend
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0-0 → 0-1
Laura Siegemund
/ Vera Zvonareva vs Iva Jovic / Victoria Mboko
WTA Madrid 1000
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
•
0
6
6
0
Iva Jovic / Victoria Mboko
0
2
4
0
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-4 → 6-4
Iva Jovic / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
3-4 → 4-4
Iva Jovic / Victoria Mboko
2-4 → 3-4
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
2-3 → 2-4
Iva Jovic / Victoria Mboko
1-3 → 2-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Iva Jovic / Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Iva Jovic / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
5-2 → 6-2
Iva Jovic / Victoria Mboko
4-2 → 5-2
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Iva Jovic / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-0 → 4-1
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
3-0 → 4-0
Iva Jovic / Victoria Mboko
2-0 → 3-0
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Iva Jovic / Victoria Mboko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Per capire il livello a cui siamo arrivati, basta pensare che la lega ha piazzato il derby romano agli stessi orari (quasi) della finale degli Internazionali, se questa è lungimiranza…o classica ripicca supponente Italiana di chi si crede superiore per diritto supremo, mah
@ Onurb (#4600488)
Lol, a livello di squadra nel mio podio c’ è quella partita, Atene 94 e 07…
Ma niente a livello calcistico batterà mai i tedeschi che piangono a Dortmund convinti di asfaltarci seguiti da quei simpaticoni comandati da Domenech.. che ben rappresenta lo sciovinismo dei franzosi.
Ancora rosicano, basta vedere come hanno trattato Jannik nella finale del RG lo scorso anno.
Aldilà del voler vedere “partita’, il fatto che un giocatore con bandiera Italiana… potesse vincere a casa loro,gli ha fatti trasalire.
Vediamo che si inventano quest’ anno in merito, non potendo contare sul tifo “pro” Carlos.
E per tornare in tema, sono grato a questa nostra generazione tennistica, comandata da Jannik, per farci vivere quelle emozioni ormai dimenticate nel nostro calcio.
@ Onurb (#4600488)
Ognuno ha le sue preferenze,si nasce con una passione e se cresci ammirando Gaetano Scirea mai si può pensare che questo sia un difetto visto i valori dell’uomo prima ancora che dell’atleta.
@ Onurb (#4600488)
Non è questione di essere Juventino o Milanista o quell’ altra squadra, noi “eravamo” tifosi e non siamo certo responsabili di quello che hanno fatto giocatori e società, io da ex Juventino da quando è venuto fuori quello che hanno combinato Moggi e soci ho smesso di seguire poi anche la crisi del calcio in Italia ha contribuito al distacco da quel mondo ormai diventato solo circolazione di denaro
Stupenda, cera pure nel match di Venus Williams, che spettacolo diobono
Aldilà dei soliti commenti dei troll e del ridicolo di cui si coprono, non mi sembra però giusto perculare le persone per la loro età sia che si tratta di giovincelli sia che si tratti di anziani.
Finalmente oggi riesco a vedere l’ultima partita sul Manolo Santana, Tsitsipas Vs Bublik. Finora piacevole più per una graziosa raccattapalle dai lunghi capelli chiari che spesso viene inquadrata che per il tennis. Vediamo se il livello di gioco sale.
In che senso?
Veramente notevole il risultato di Vallejo, mi ricordo che, quando sconfisse Cinà alle Q di Melbourne, se ricordo bene, di essere stato l’unico, con il Com, a segnalarne le qualità. Come poi puntualmente dimostrato anche oggi.
Molliamolo noi, non caghiamolo, e vedrai che si dedicherà ad altro….
vabbeh ma tra noi parliamo di cose serie….con loro ci facciamo due risate….dopo i buffoni di corte ora abbiamo i buffoni dei forum….non starebbe a noi farli fuori!
Non è cattivo è che teme che il suo orizzonte sia troppo vicino ma siccome l’erba cattiva non muore mai verrà smentito come al solito. Succede così ai vecchi, Giovanni Verga avrebbe scritto una novella su questo figuro: con una mano avrebbe tenuto il pennino,con l’altra si sarebbe prodigato in rituali propiziatori.
@ magilla (#4600521)
Ma no, Enzo è il vecchietto col cappello che guida a 30 all’ora e se provi a sorpassarlo ti ostacola e ti manda a quel paese.
@ alfredino (#4600433)
Non avete ancora capito che i provocatori vivono delle vostre repliche.
Se a Mauro non si rispondesse mai, come a Enzo, e tutti gli altri infestatori del sito, si autoestinguerebbero e andrebbero a provocare in qualche altro blog.
ma no….quello è enzo la barbera…… 😉
guarda…riparliamone fra almeno 10 anni….noi 3 top 12 oggi li abbiamo….
Finalmente abbiamo rivisto il vero Shapovalov. Sclerotico, sconclusionato, rissoso.
Io vi legnerei solo perchè continuate a rispondere ad un DM….
Crisissima direi, tanto in crisi che quando la settimana è storta un italiano va in finale di un 500, tanto in crisi che hai il n.1 al mondo, tanto in crisi che hanno fatto filotto di Davis. Stop trolling pls
Direi che l’ombra non manca,qualcuno ne beve più d’una.
perche sono gia in top 15….
quindi se sei cosi è colpa della paolini?….ma dai torna a inseguire le mamme in cinta in cerca di talenti nuovi in eta’ da nido……che non ne becchi una nonostante ci provi con tutte……
Stanno uscendo dei ventenni molto interessanti: Spagnoli, Paraguayni, croati, norvegesi, belgi.
Di italiani manco l’ombra
Sciupo “sciupato dal virgulto norvegese (Q) BR #121-live contemporaneo di Jodar… 😉
In evidenza 🙂
Complimenti alla Baptiste.
Vi presenteremo gli ottavi nella giusta maniera.
Per quanto riguarda Paolini devo dire che un’eliminazione al primo match a Roma non dispiacerebbe, sarebbe veramente per lei una sveglia,a discapito di quelle che stanno crescendo, stanno ritornando,o si stanno facendo un mazzo.
Ma so che purtroppo non sarà così, perché li c’è la Errani,la Garbin,il presidente federale,giornali, pubblico,Panatta, Supertennis e il Colosseo.
Ah ah ah ….bella risposta….ironica….detto con simpatia comunque è proprio questo il tuo principale difetto, essere juventino….tu pensa che il 28.5.2003 è stato ,calcisticamente parlando, il giorno piu bello della mia vita….nulla può essere paragonato a quel giorno, la mia squadra del cuore vince l ennesima finale di Champions contro la mia squadra piu odiata…..comunque come te anche io ormai da anni non seguo piu il nostro campionato squallido …ogni tanto guardo solo qualche partita di Champions ,ma non delle italiane….esempio andata e ritorno bayern monoaco contro real Madrid è stato uno spot …te nica,qualità, c era tutto quello che non c è piu da noi
Shapovalov ci vuole fare rimpiangere Kyrgios.
Hai ragione! Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi sono ormai vecchi decrepiti bolliti!!
Vecchio consiglio celtico: “Ma va a scuà ‘l mar!”
show in negativo di shapovalov…..spero che esca presto dai 100 non merita di giocare in questi palcoscenici…vergognoso
Quando si e’ teste di serie, spesso all’ esordio si incontrano avversari con classifiche basse. A volte si perde, ma e’ molto più probabile che si vinca.
Nelle vittorie dei 4 non vedo alcuna vittoria X cui esaltarsi, vista la modestia degli avversari incontrati.
Immagino che lei che legge i miei post e risponde pure abbia invece molto altro da fare rispetto a me.
Sarei lieto di scrivere un post di elogio di Vallejo nel caso eliminasse Cobolli.
Tien su terra ha perso da Burruchaga negli Usa e qui in Europa era alla prima partita. Test facile e non probante X un cagnaccio della terra.
Appunto. Io ho scritto solo degli italiani principalmente; poi un utente mi ha detto di parlare degli spagnoli ed ho risposto.
Liberiamoci di te, sei più fastidioso della pubblicità
Oggi Cobolli mi ha lasciato qualche dubbio, ho visto un toro inferocito che giocava a chi tira più forte, nessuno gli ha spiegato che stava giocando su terra anche se veloce, eppure è cresciuto su terra per poi passare al cemento, non ho visto un minimo di strategia, solo colpi piatti dentro o fuori, magari qualche rotazione di palla durante lo scambio ??? in pratica senza variazione di palla il suo avversario si appoggiava benissimo ….per sua fortuna la differenza tra i due giocatori era evidente, altrimenti……..
Cosa è successo fra le 19.29 e le 19.33?
1) un bicchiere di troppo
2) bucato lo slot per la pastiglia
3) sbagliato pastiglia (eh lo so, a volte si somigliano….)
@ Detuqueridapresencia (#4600438)
Suggerisco a te la stessa cosa,un nick come il tuo fa veramente pena.
Si ma ho anche dei difetti.
Pavel era un esempio di energia e dedizione,non erano tanti i giocatori che andavano al campo correndo e facevano lo stesso terminato l’allenamento,casa-campo erano più di 10km.
Ma ho smesso di seguire il calcio da quando non ricordo più i nomi dei giocatori visto che l’attaccamento alla maglia non esiste più.
All’ATP Masters 1000 di Madrid…
…si parla ITALIANO!!!
😀 😀 😀
Ohhhhh sentite sentite, il re dei legnatori si proclama duro, puro e obiettivo. Questo signore è una vera e propria trinità: oltre a regnare sulla legna, è in pari tempo il principe degli ipocriti e il generale dei troll
I nostri li sosteniamo SEMPRE
Specialmente nei momenti complicati
Suggerisco che cambi nick per la millecinquecentesima volta
Per esempio
Cialtron Easton
@ Marco M. (#4600416)
Giudizio superficiale. Il tennis italiano è in crisi per la mancanza di nuovi giocatori. Non si vede niente di buono all’orizzonte, maschile femminile.
MAURO datti una calmata!
Sei egoriferito,sai tutto tu,esprimi “dure verita’” mentre noi non sappiamo nulla,un provocatore da quattro soldi che non ha altro da fare nemmeno di sabato pomeriggio.
Stai inquinando la sezione commenti con osservazioni che non interessano a nessuno.Cosa vuoi che ora ,adesso, qui ci interessi del carattere di Carreno,Carballes,Munar,dei vari Merida il cui incontro dovremmo andare a vedere perche’ ce lo segnali tu, di Llama Ruiz e disagiati del genere,delle classifiche-ma il tuo e’ un elenco piuttosto-degli italiani piu’ o meno educati.
Tranquilizzati,gli slogan con cui ti esprimi hanno stancato,hai reso invivibile e infrequentabile il sito…te la canti e te la suoni tu e questa caxxo di Spagna.
Dacci tregua.Amen.
Mollaci.
Bella e autorevole la partita vinta da Cobolli. Si è imposto con colpi di ottima fattura. Mi è sembrato in gran forma. enzo
Gran bella partita di Cobolli, anzi di entrambi. Spero in un turno più semplice con Vallejo. Giovane paraguaiano che non ho mai visto giocare, anzi che non conosco proprio. Mi pare allenato da Schneiter che già allenò con ottimi risultati Garin. Spero di poterla vedere…
Una curiosità…..ogni tanto nomini nedved, anche in relazione alla finale di Champions contro il Milan nel 2003 …
Sei juventino?
L’incontro con Trungelliti é stato da vergogna.
Sarebbe dovuto scendere il giudice arbitro ad interrompere l’incontro.
Cobolli vince con esattamente lo stesso punteggio di Sinner ieri.
Eh si…
Infatti i post sulla 18enne Grant erano poco provocatori…
Bene anche Flavio, in un match non così semplice con il numero 50 del mondo… tutte le nostre teste di serie al terzo turno, gli altri fuori, insomma, il ranking non è un’opinione, che che ne dicano gli appassionati di futures e challengers
Bene, quattro moschettieri su quattro. Spettacolare il punto del 40-15. Madrid sarà pure terra veloce, ma per fare un punto ci vuole lo stesso una gran fatica. Si poteva evitare di andare al terzo set con maggior controllo nervoso, ma se anche Jannik ieri non era esattamente di ghiaccio, che non lo sia Flavio è nella norma.