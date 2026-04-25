Combined Madrid ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Vincono Sabalenka, Medvedev, Mérida e Zverev: giornata intensa alla Caja Mágica. Swiatek costretta al ritiro a Madrid – lacrime in campo contro Ann Li

25/04/2026 22:26 151 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001
Iga Swiatek POL, 31.05.2001

Giornata ricca di protagonisti al Mutua Madrid Open 2026, tra conferme, battaglie complicate e vittorie dal peso importante. Aryna Sabalenka ha proseguito con autorità la difesa del titolo, Daniil Medvedev ha dovuto soffrire più del previsto al debutto, Dani Mérida ha regalato un’altra gioia al pubblico spagnolo, mentre Alexander Zverev ha confermato il suo grande feeling con la Pista Manolo Santana.

Sabalenka continua a procedere con passo sicuro nel torneo femminile. La numero 1 del mondo ha superato in terzo turno la rumena Jaqueline Cristian con il punteggio di 6-1 6-4, centrando un’altra vittoria solida alla Caja Mágica. La bielorussa è partita fortissimo, dominando il primo set con grande aggressività e lasciando pochissimo spazio alla sua avversaria.
Nel secondo parziale Cristian è riuscita a rendere la partita più equilibrata, ma Sabalenka ha gestito meglio i momenti chiave, confermando la sua superiorità nei punti importanti. Per la campionessa in carica arriva così la qualificazione agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del match tra Naomi Osaka e Anhelina Kalinina.

Più complicato, invece, il debutto di Daniil Medvedev. Il russo ha superato Fabian Marozsan con il punteggio di 6-2 6-7(3) 6-4, al termine di una partita che sembrava inizialmente sotto controllo. Medvedev ha dominato il primo set e si è portato avanti di un break anche nel secondo, ma una fase di calo gli è costata cara.
Marozsan ha approfittato della disconnessione del russo, è rientrato nel parziale e lo ha poi conquistato al tie-break. Nel terzo set Medvedev ha però ritrovato ordine e solidità, riuscendo a chiudere una vittoria sofferta ma preziosa. Dopo i quarti di finale raggiunti nelle ultime due edizioni, il russo prova ancora una volta a costruire un percorso importante a Madrid. Al terzo turno sfiderà la sorpresa Budkov Kjaer.

Tra le storie più belle della giornata c’è anche quella di Dani Mérida, capace di imporsi su Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4. Lo spagnolo ha firmato una vittoria di grande maturità in un ambiente molto caldo, soprattutto sul campo 3, una delle più infuocate del Masters 1000 madrileno.
Il pubblico ha sostenuto con grande intensità Mérida, anche se in alcuni momenti il clima ha superato il limite, con insulti rivolti al francese. In mezzo a questa atmosfera elettrica, lo spagnolo è stato bravo a mantenere la calma e a restare concentrato sul proprio tennis. Mérida ha confermato così il suo ottimo momento di forma e accede al terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Stefanos Tsitsipas.

Avanti anche Alexander Zverev, che ha confermato il suo rapporto speciale con il Manolo Santana. Il tedesco ha battuto Mariano Navone in tre set, con il punteggio di 6-1 3-6 6-3, in una partita meno semplice di quanto il primo parziale potesse far pensare.
Zverev è partito in modo dominante, ma Navone ha reagito con qualità nel secondo set, riuscendo a portare il match al parziale decisivo. Nel terzo, però, il tedesco ha fatto valere esperienza, servizio e gerarchia, prendendosi il pass per la terza ronda.
Il dato sulla Manolo Santana resta impressionante: escludendo le due sconfitte contro Carlos Alcaraz, Zverev vanta un bilancio quasi perfetto su questo campo, con 19 vittorie e una sola sconfitta contro tutti gli altri avversari. Con il successo su Navone, Sascha sale inoltre a 22 vittorie nel 2026, raggiungendo proprio Alcaraz e restando a tre successi da Jannik Sinner.
Al prossimo turno Zverev affronterà il francese Terence Atmane, in un torneo in cui continua a sentirsi particolarmente a suo agio. Madrid, intanto, procede tra conferme importanti e nuove storie da seguire.

Giornata durissima per Iga Swiatek al Mutua Madrid Open 2026. La polacca, che cercava nel torneo spagnolo risposte importanti dopo un periodo non semplice, è stata costretta al ritiro nel match di terzo turno contro Ann Li, chiudendo la sua avventura a Madrid in modo doloroso.

La partita si è trasformata presto in una prova complicata per Swiatek, apparsa in difficoltà dal punto di vista fisico per gran parte dell’incontro. L’ex numero uno del mondo non è mai sembrata davvero nelle condizioni migliori e, durante il match, ha anche chiesto l’intervento del medico per controllare i parametri vitali.
Nonostante i problemi, Swiatek ha provato a restare aggrappata alla partita. Il primo set è stato molto combattuto ed è finito al tie-break, con Ann Li capace di imporsi per 7-6(4). Nel secondo parziale, però, la polacca ha trovato una reazione d’orgoglio, alzando il livello e riportando il match in equilibrio con un netto 6-2.
Nel terzo set, però, le difficoltà fisiche sono tornate a pesare in maniera evidente. Swiatek ha perso i primi tre game del parziale decisivo e, sotto 0-3, ha deciso di fermarsi. Il ritiro è arrivato a metà del terzo set, con il punteggio sul 7-6(4) 2-6 3-0 in favore di Ann Li.
Il momento è stato particolarmente toccante: Swiatek ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente provata sia fisicamente sia emotivamente. Il torneo di Madrid sembrava poter rappresentare per lei un’occasione per ritrovare fiducia, ritmo e nuove certezze nel proprio gioco, ma il suo stato fisico ha finito per diventare l’ostacolo principale.
Combined Madrid (1000 ATP – WTA)
Madrid, Spagna  ·  25 Aprile 2026
☁️
15°C
Nuvoloso  ·  Picco 24°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci mattina/sera
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 25 Aprile
08:00
16°
09:00
16°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
☀️
21°
15:00
22°
16:00
23°
17:00
24°
  Programma del giorno — 25 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
2° Turno maschile · 3° Turno femminile
R2 / R3
⛅  Giornata variabile
  ATP R2 / WTA R3
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 11:00
Belinda Bencic SUI vs Diana Shnaider RUS

WTA Madrid 1000
Belinda Bencic [11]
0
6
7
0
Diana Shnaider [18]
0
2
6
0
Vincitore: Bencic
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Jaume Munar ESP vs Casper Ruud NOR

ATP Madrid
Jaume Munar
0
1
Casper Ruud [12]
6
6
Vincitore: Ruud
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Mariano Navone ARG vs Alexander Zverev GER (Non prima 16:00)

ATP Madrid
Mariano Navone
1
6
3
Alexander Zverev [2]
6
3
6
Vincitore: Zverev
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Aryna Sabalenka BLR vs Jaqueline Cristian ROU (Non prima 20:00)

WTA Madrid 1000
Aryna Sabalenka [1]
0
6
6
0
Jaqueline Cristian [29]
0
1
4
0
Vincitore: Sabalenka
Mostra dettagli

Alexander Bublik KAZ vs Stefanos Tsitsipas GRE

ATP Madrid
Alexander Bublik [8]
2
5
Stefanos Tsitsipas
6
7
Vincitore: Tsitsipas
Mostra dettagli





Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Pablo Carreno Busta ESP

ATP Madrid
Alejandro Davidovich Fokina [20]
6
6
Pablo Carreno Busta
3
3
Vincitore: Davidovich Fokina
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(9) Mirra Andreeva RUS vs Dalma Galfi HUN

WTA Madrid 1000
Mirra Andreeva [9]
0
6
6
0
Dalma Galfi
0
3
2
0
Vincitore: Andreeva
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(4) Iga Swiatek POL vs (31) Ann Li USA

WTA Madrid 1000
Iga Swiatek [4]
0
6
6
0
Ann Li [31]
0
7
2
3
Vincitore: Li
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Fabian Marozsan HUN (Non prima 19:00)

ATP Madrid
Daniil Medvedev [7]
6
6
6
Fabian Marozsan
2
7
4
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli

Anhelina Kalinina UKR vs (14) Naomi Osaka JPN Non prima 21:30

WTA Madrid 1000
Anhelina Kalinina
0
1
3
0
Naomi Osaka [14]
0
6
6
0
Vincitore: Osaka
Mostra dettagli





Stadium 3 – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Adam Walton AUS

ATP Madrid
Karen Khachanov [13]
6
6
Adam Walton
2
3
Vincitore: Khachanov
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(24) Leylah Fernandez CAN vs (15) Iva Jovic USA

WTA Madrid 1000
Leylah Fernandez [24]
3
6
6
Iva Jovic [15]
6
3
2
Vincitore: Fernandez
Mostra dettagli

Vilius Gaubas LTU vs Felix Auger-Aliassime CAN

ATP Madrid
Vilius Gaubas
3
4
Felix Auger-Aliassime [3]
6
6
Vincitore: Auger-Aliassime
Mostra dettagli

(30) Hailey Baptiste USA vs (8) Jasmine Paolini ITA

WTA Madrid 1000
Hailey Baptiste [30]
0
7
6
0
Jasmine Paolini [8]
0
5
3
0
Vincitore: Baptiste
Mostra dettagli

Daniel Merida ESP vs Corentin Moutet FRA

ATP Madrid
Daniel Merida
6
6
Corentin Moutet [26]
3
4
Vincitore: Merida
Mostra dettagli





Court 4 – ore 11:00
Laura Samson CZE vs Anna Bondar HUN

WTA Madrid 1000
Laura Samson
0
6
1
0
Anna Bondar
0
7
6
0
Vincitore: Bondar
Mostra dettagli

Martin Damm USA vs Jakub Mensik CZE

ATP Madrid
Martin Damm
3
4
Jakub Mensik [23]
6
6
Vincitore: Mensik
Mostra dettagli

Brandon Nakashima USA vs Alexander Blockx BEL

ATP Madrid
Brandon Nakashima [28]
6
3
4
Alexander Blockx
3
6
6
Vincitore: Blockx
Mostra dettagli

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 15:30)

ATP Madrid
Camilo Ugo Carabelli
7
1
4
Flavio Cobolli [10]
6
6
6
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Denis Shapovalov CAN

ATP Madrid
Nicolai Budkov Kjaer
6
6
Denis Shapovalov [31]
2
1
Vincitore: Budkov Kjaer
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Court 5 – ore 11:00
Francisco Cerundolo ARG vs Yannick Hanfmann GER
ATP Madrid
Francisco Cerundolo [16]
6
7
Yannick Hanfmann
1
5
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Juan Manuel Cerundolo ARG vs Luciano Darderi ITA

ATP Madrid
Juan Manuel Cerundolo
1
3
Luciano Darderi [18]
6
6
Vincitore: Darderi
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Terence Atmane FRA

ATP Madrid
Ugo Humbert [30]
6
6
Terence Atmane
7
7
Vincitore: Atmane
Mostra dettagli

Learner Tien USA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

ATP Madrid
Learner Tien [17]
4
3
Adolfo Daniel Vallejo
6
6
Vincitore: Vallejo
Mostra dettagli





Court 6 – ore 11:00
Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs (6) Cristina Bucsa ESP / (6) Nicole Melichar-Martinez USA

WTA Madrid 1000
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
2
4
0
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [6]
0
6
6
0
Vincitore: Bucsa / Melichar-Martinez
Mostra dettagli

Marie Bouzkova CZE / Linda Noskova CZE vs (4) Jelena Ostapenko LAT / (4) Erin Routliffe NZL

WTA Madrid 1000
Marie Bouzkova / Linda Noskova
6
7
10
Jelena Ostapenko / Erin Routliffe [4]
7
5
6
Vincitore: Bouzkova / Noskova
Mostra dettagli

Miyu Kato JPN / Liudmila Samsonova RUS vs Mariia Kozyreva RUS / Miriam Skoch CZE

WTA Madrid 1000
Miyu Kato / Liudmila Samsonova
0
0
Mariia Kozyreva / Miriam Skoch
0
0
Vincitore: Kozyreva / Skoch
Mostra dettagli

Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs Katie Boulter GBR / Venus Williams USA

WTA Madrid 1000
Xinyu Jiang / Yifan Xu
6
3
7
Katie Boulter / Venus Williams
4
6
10
Vincitore: Boulter / Williams
Mostra dettagli

(3) Elise Mertens BEL / (3) Shuai Zhang CHN vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS

WTA Madrid 1000
Elise Mertens / Shuai Zhang [3]
0
5
3
0
Mirra Andreeva / Diana Shnaider
0
7
6
0
Vincitore: Andreeva / Shnaider
Mostra dettagli





Court 7 – ore 11:00
(7) Su-Wei Hsieh TPE / (7) Sofia Kenin USA vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Madrid 1000
Su-Wei Hsieh / Sofia Kenin [7]
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0
2
3
0
Vincitore: Hsieh / Kenin
Mostra dettagli

(5) Anna Danilina KAZ / (5) Asia Muhammad USA vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

WTA Madrid 1000
Anna Danilina / Asia Muhammad [5]
0
2
1
0
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
0
6
6
0
Vincitore: Eikeri / Gleason
Mostra dettagli

Alexandra Eala PHI / Zeynep Sonmez TUR vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Taylor Townsend USA

WTA Madrid 1000
Alexandra Eala / Zeynep Sonmez
0
1
5
0
Katerina Siniakova / Taylor Townsend [2]
0
6
7
0
Vincitore: Siniakova / Townsend
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Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Iva Jovic USA / Victoria Mboko CAN

WTA Madrid 1000
Laura Siegemund / Vera Zvonareva
0
6
6
0
Iva Jovic / Victoria Mboko
0
2
4
0
Vincitore: Siegemund / Zvonareva
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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Diè (Guest) 25-04-2026 23:27

Scritto da Pier no guest
@ Onurb (#4600488)
Ognuno ha le sue preferenze,si nasce con una passione e se cresci ammirando Gaetano Scirea mai si può pensare che questo sia un difetto visto i valori dell’uomo prima ancora che dell’atleta.

Scritto da Inox
@ Onurb (#4600488)
Non è questione di essere Juventino o Milanista o quell’ altra squadra, noi “eravamo” tifosi e non siamo certo responsabili di quello che hanno fatto giocatori e società, io da ex Juventino da quando è venuto fuori quello che hanno combinato Moggi e soci ho smesso di seguire poi anche la crisi del calcio in Italia ha contribuito al distacco da quel mondo ormai diventato solo circolazione di denaro

Per capire il livello a cui siamo arrivati, basta pensare che la lega ha piazzato il derby romano agli stessi orari (quasi) della finale degli Internazionali, se questa è lungimiranza…o classica ripicca supponente Italiana di chi si crede superiore per diritto supremo, mah

 151
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Diè (Guest) 25-04-2026 23:22

@ Onurb (#4600488)

Lol, a livello di squadra nel mio podio c’ è quella partita, Atene 94 e 07…
Ma niente a livello calcistico batterà mai i tedeschi che piangono a Dortmund convinti di asfaltarci seguiti da quei simpaticoni comandati da Domenech.. che ben rappresenta lo sciovinismo dei franzosi.
Ancora rosicano, basta vedere come hanno trattato Jannik nella finale del RG lo scorso anno.
Aldilà del voler vedere “partita’, il fatto che un giocatore con bandiera Italiana… potesse vincere a casa loro,gli ha fatti trasalire.
Vediamo che si inventano quest’ anno in merito, non potendo contare sul tifo “pro” Carlos.

E per tornare in tema, sono grato a questa nostra generazione tennistica, comandata da Jannik, per farci vivere quelle emozioni ormai dimenticate nel nostro calcio.

 150
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Pier no guest 25-04-2026 22:53

@ Onurb (#4600488)

Ognuno ha le sue preferenze,si nasce con una passione e se cresci ammirando Gaetano Scirea mai si può pensare che questo sia un difetto visto i valori dell’uomo prima ancora che dell’atleta.

 149
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+1: Inox
Inox 25-04-2026 22:44

@ Onurb (#4600488)

Non è questione di essere Juventino o Milanista o quell’ altra squadra, noi “eravamo” tifosi e non siamo certo responsabili di quello che hanno fatto giocatori e società, io da ex Juventino da quando è venuto fuori quello che hanno combinato Moggi e soci ho smesso di seguire poi anche la crisi del calcio in Italia ha contribuito al distacco da quel mondo ormai diventato solo circolazione di denaro

 148
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Taxi Driver 25-04-2026 22:33

Scritto da Giuseppe
Finalmente oggi riesco a vedere l’ultima partita sul Manolo Santana, Tsitsipas Vs Bublik. Finora piacevole più per una graziosa raccattapalle dai lunghi capelli chiari che spesso viene inquadrata che per il tennis. Vediamo se il livello di gioco sale.

Stupenda, cera pure nel match di Venus Williams, che spettacolo diobono

 147
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Inox 25-04-2026 22:13

Aldilà dei soliti commenti dei troll e del ridicolo di cui si coprono, non mi sembra però giusto perculare le persone per la loro età sia che si tratta di giovincelli sia che si tratti di anziani.

 146
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+1: piper, magilla
Giuseppe (Guest) 25-04-2026 22:12

Finalmente oggi riesco a vedere l’ultima partita sul Manolo Santana, Tsitsipas Vs Bublik. Finora piacevole più per una graziosa raccattapalle dai lunghi capelli chiari che spesso viene inquadrata che per il tennis. Vediamo se il livello di gioco sale.

 145
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+1: Taxi Driver
tinapica 25-04-2026 22:06

Scritto da Kenobi
Shapovalov ci vuole fare rimpiangere Kyrgios.

In che senso?

 144
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walden 25-04-2026 21:46

Scritto da Detuqueridapresencia
@ MAURO (#4600406)
Ci parli del paraguagio “scarso” ….

Veramente notevole il risultato di Vallejo, mi ricordo che, quando sconfisse Cinà alle Q di Melbourne, se ricordo bene, di essere stato l’unico, con il Com, a segnalarne le qualità. Come poi puntualmente dimostrato anche oggi.

 143
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+1: Detuqueridapresencia
walden 25-04-2026 21:41

Scritto da alfredino

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da magilla
brutto anche l’atteggiamento di flavio in campo….questa continua polemica col suo angolo (e forse il padre?)è inutile e danneggia la sua immagine.

Sinner: educato;
Musetti: bestemmiatore;
Cobolli: parolacce e sputi continui;
Darderi: maleducato;
Sonego: educato;
Bellucci: atteggiamento in campo odioso.

Mi chiedo come si possa tifare 4 di questi 6

Sputi e parolacce oggi, in altre partite no. Se noi sopportiamo te nonostante tanti interventi puramente provocatori, non vedo perchè non si possa tifare il gruppo suddetto. Hai per altro dimenticato Berrettini. E anche i frequenti “puta” del labiale di Carlos. Nadal poi era un fior di educazione…vero?

La maggior parte dei miei interventi non sono provocatori, ma sono dure verità.
Questo post che ho scritto sui 6 italiani e’ semplicemente la verità da persona neutrale e non tifosa.

Ma gli improperi dei giocatori spagnoli quelli invece non li vedi mai. Carballes baena o Carreno ti sembrano signorili? Carlos quando nervoso comincia ad apostrofare lo staff dicendo che vuole andarsene? Nadal che lamenta che Sonego faccia troppo gruntig quando lui era l’alfiere della rumorosità in campo (senza contare tutte le concessioni degli arbitri agli infiti tic e alle lungaggini al momento di servire). Ci sono molti modi di essere maleducati, fra questi anche quello di essere non sempre esattamente corretti.

Il vuole andarsene di Alcaraz e’ un gravissimo insulto.
NADAL 20 anni di carriera e ricordi solo quell’ episodio, peraltro corretto col tetto chiuso di Wimbledon e le urla assurde di Sonego che rimbombavano.
Carreno non sarà il massimo della simpatia ma non e’ certamente volgare.
Carballes anonimo.
Se mi metti Munar odioso sono d’ accordo.
Jodar e Landaluce mi sembrano assai corretti.
Fokina mi sembra corretto.
Inoltre scrivo degli italiani perché siamo su un forum italiano e tanti del forum non conoscono alcuni spagnoli, ma conoscono invece gli italiani e non possono che essere d’ accordo con i miei giudizi.
Vogliamo parlare di Fognini, di Cecchinato e mi fermo qui.
Il tuo commento è stato modificato!.

MAURO datti una calmata!
Sei egoriferito,sai tutto tu,esprimi “dure verita’” mentre noi non sappiamo nulla,un provocatore da quattro soldi che non ha altro da fare nemmeno di sabato pomeriggio.
Stai inquinando la sezione commenti con osservazioni che non interessano a nessuno.Cosa vuoi che ora ,adesso, qui ci interessi del carattere di Carreno,Carballes,Munar,dei vari Merida il cui incontro dovremmo andare a vedere perche’ ce lo segnali tu, di Llama Ruiz e disagiati del genere,delle classifiche-ma il tuo e’ un elenco piuttosto-degli italiani piu’ o meno educati.
Tranquilizzati,gli slogan con cui ti esprimi hanno stancato,hai reso invivibile e infrequentabile il sito…te la canti e te la suoni tu e questa caxxo di Spagna.
Dacci tregua.Amen.
Mollaci.

Molliamolo noi, non caghiamolo, e vedrai che si dedicherà ad altro….

 142
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magilla 25-04-2026 21:38

Scritto da zedarioz
@ alfredino (#4600433)
Non avete ancora capito che i provocatori vivono delle vostre repliche.
Se a Mauro non si rispondesse mai, come a Enzo, e tutti gli altri infestatori del sito, si autoestinguerebbero e andrebbero a provocare in qualche altro blog.

vabbeh ma tra noi parliamo di cose serie….con loro ci facciamo due risate….dopo i buffoni di corte ora abbiamo i buffoni dei forum….non starebbe a noi farli fuori!

 141
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+1: Marco M.
Pier no guest 25-04-2026 21:31

Scritto da etberit

Scritto da enzo la barbera
@ Marco M. (#4600416)
Giudizio superficiale. Il tennis italiano è in crisi per la mancanza di nuovi giocatori. Non si vede niente di buono all’orizzonte, maschile femminile.

Hai ragione! Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi sono ormai vecchi decrepiti bolliti!!
Vecchio consiglio celtico: “Ma va a scuà ‘l mar!”

Non è cattivo è che teme che il suo orizzonte sia troppo vicino ma siccome l’erba cattiva non muore mai verrà smentito come al solito. Succede così ai vecchi, Giovanni Verga avrebbe scritto una novella su questo figuro: con una mano avrebbe tenuto il pennino,con l’altra si sarebbe prodigato in rituali propiziatori.

 140
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+1: Marco M., etberit
zedarioz 25-04-2026 21:28

@ magilla (#4600521)

Ma no, Enzo è il vecchietto col cappello che guida a 30 all’ora e se provi a sorpassarlo ti ostacola e ti manda a quel paese.

 139
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
zedarioz 25-04-2026 21:27

@ alfredino (#4600433)

Non avete ancora capito che i provocatori vivono delle vostre repliche.
Se a Mauro non si rispondesse mai, come a Enzo, e tutti gli altri infestatori del sito, si autoestinguerebbero e andrebbero a provocare in qualche altro blog.

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magilla 25-04-2026 21:24

Scritto da zedarioz
Finalmente abbiamo rivisto il vero Shapovalov. Sclerotico, sconclusionato, rissoso.

ma no….quello è enzo la barbera…… 😉

 137
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
magilla 25-04-2026 21:23

Scritto da luca74

Scritto da enzo la barbera
@ Marco M. (#4600416)
Giudizio superficiale. Il tennis italiano è in crisi per la mancanza di nuovi giocatori. Non si vede niente di buono all’orizzonte, maschile femminile.

Crisissima direi, tanto in crisi che quando la settimana è storta un italiano va in finale di un 500, tanto in crisi che hai il n.1 al mondo, tanto in crisi che hanno fatto filotto di Davis. Stop trolling pls

guarda…riparliamone fra almeno 10 anni….noi 3 top 12 oggi li abbiamo….

 136
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+1: Detuqueridapresencia
zedarioz 25-04-2026 21:13

Finalmente abbiamo rivisto il vero Shapovalov. Sclerotico, sconclusionato, rissoso.

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+1: magilla
walden 25-04-2026 20:56

Scritto da Pepusch

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da magilla
brutto anche l’atteggiamento di flavio in campo….questa continua polemica col suo angolo (e forse il padre?)è inutile e danneggia la sua immagine.

Sinner: educato;
Musetti: bestemmiatore;
Cobolli: parolacce e sputi continui;
Darderi: maleducato;
Sonego: educato;
Bellucci: atteggiamento in campo odioso.

Mi chiedo come si possa tifare 4 di questi 6

Sputi e parolacce oggi, in altre partite no. Se noi sopportiamo te nonostante tanti interventi puramente provocatori, non vedo perchè non si possa tifare il gruppo suddetto. Hai per altro dimenticato Berrettini. E anche i frequenti “puta” del labiale di Carlos. Nadal poi era un fior di educazione…vero?

La maggior parte dei miei interventi non sono provocatori, ma sono dure verità.
Questo post che ho scritto sui 6 italiani e’ semplicemente la verità da persona neutrale e non tifosa.

Ohhhhh sentite sentite, il re dei legnatori si proclama duro, puro e obiettivo. Questo signore è una vera e propria trinità: oltre a regnare sulla legna, è in pari tempo il principe degli ipocriti e il generale dei troll

Io vi legnerei solo perchè continuate a rispondere ad un DM….

 134
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+1: Detuqueridapresencia
luca74 25-04-2026 20:54

Scritto da enzo la barbera
@ Marco M. (#4600416)
Giudizio superficiale. Il tennis italiano è in crisi per la mancanza di nuovi giocatori. Non si vede niente di buono all’orizzonte, maschile femminile.

Crisissima direi, tanto in crisi che quando la settimana è storta un italiano va in finale di un 500, tanto in crisi che hai il n.1 al mondo, tanto in crisi che hanno fatto filotto di Davis. Stop trolling pls

 133
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+1: Detuqueridapresencia
Pier no guest 25-04-2026 20:46

Scritto da Krik Kroc
Stanno uscendo dei ventenni molto interessanti: Spagnoli, Paraguayni, croati, norvegesi, belgi.
Di italiani manco l’ombra

Direi che l’ombra non manca,qualcuno ne beve più d’una.

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+1: Detuqueridapresencia, piper, Marco M., etberit
magilla 25-04-2026 20:44

Scritto da Krik Kroc
Stanno uscendo dei ventenni molto interessanti: Spagnoli, Paraguayni, croati, norvegesi, belgi.
Di italiani manco l’ombra

perche sono gia in top 15….

 131
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
magilla 25-04-2026 20:43

Scritto da sergioat

Scritto da Gaz
Dai! Liberiamoci della Paolini,per cortesia. Avrebbe dovuto già lasciare strada a Siegemund.
Adesso va a Roma, c’è Errani, Garbin, pubblico alle stelle, Galimberti,Panatta,ecc..e tira fuori tutta la scienza, prendendo incroci bendata.
A me ste cose mi fanno andare di matto.

Liberiamoci di te, sei più fastidioso della pubblicità

quindi se sei cosi è colpa della paolini?….ma dai torna a inseguire le mamme in cinta in cerca di talenti nuovi in eta’ da nido……che non ne becchi una nonostante ci provi con tutte……

 130
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Krik Kroc 25-04-2026 20:42

Stanno uscendo dei ventenni molto interessanti: Spagnoli, Paraguayni, croati, norvegesi, belgi.
Di italiani manco l’ombra

 129
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+1: Squalo_Bianco97
-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Mauro72
pablito 25-04-2026 20:42

Sciupo “sciupato dal virgulto norvegese (Q) BR #121-live contemporaneo di Jodar… 😉

In evidenza 🙂

 128
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Gaz (Guest) 25-04-2026 20:40

Scritto da sergioat

Scritto da Gaz
Dai! Liberiamoci della Paolini,per cortesia. Avrebbe dovuto già lasciare strada a Siegemund.
Adesso va a Roma, c’è Errani, Garbin, pubblico alle stelle, Galimberti,Panatta,ecc..e tira fuori tutta la scienza, prendendo incroci bendata.
A me ste cose mi fanno andare di matto.

Liberiamoci di te, sei più fastidioso della pubblicità

Complimenti alla Baptiste.
Vi presenteremo gli ottavi nella giusta maniera.
Per quanto riguarda Paolini devo dire che un’eliminazione al primo match a Roma non dispiacerebbe, sarebbe veramente per lei una sveglia,a discapito di quelle che stanno crescendo, stanno ritornando,o si stanno facendo un mazzo.
Ma so che purtroppo non sarà così, perché li c’è la Errani,la Garbin,il presidente federale,giornali, pubblico,Panatta, Supertennis e il Colosseo.

 127
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-1: Carota Senior, Marco M.
Onurb (Guest) 25-04-2026 20:38

Scritto da Pier no guest

Scritto da Onurb

Scritto da Pier no guest

Scritto da robdes12

Scritto da Pier no guest
In questo cavolo di sport trovi a volte tre tipi di giocatori:
1)il conservativo (poche improvvisazioni)
2)l’estroso (mescola le carte, imprevedibile)
3)l’incasinato (fa un cosa mentre ne vorrebbe fare un’altra).
Ecco ora Flavio è il numero 3,in più è nervoso (mi ricorda il Dandi nella serie Romanzo Criminale avesse i capelli più lunghi).
Che dovrebbe fare? Be’ mica può stravolgersi,il suo è un tennis di “punch”,ovvero di rissa e per farlo dev’essere lucido. Magari respirare,prendersi il tempo per abbassare il battito ed evitare di innervosirsi oltre sé l’altro ha un po’ di fortuna.Nei match così mette molta più pressione l’avversario che fa un respiro e lentamente si appresta a scambiare che quello precipitoso.
Forza Flavio,non potrai mai essere il Freddo ma se mi diventi Bufalo è un casino poi.

Non sarà anche smania di raggiungere la top ten? Con la race ci siamo, se vince questa partita è virtualmente 12 del mondo, magari lontano ancora dai 3000 punti e rotti che servono per quella posizione di prestigio, però non più irraggiungibile essendoci anche alcuni giocatori, vedi Fritz non proprio in eccellenti condizioni fisiche e altri (Bublik) destinati a perdere a breve posizioni, secondo me. Se poi si calma, come stiamo vedendo, il suo gioco ridiventa non meno produttivo che appassionante.

Flavio è un po’ un Nedved,ha bisogno di correre,di sfogare la sua energia. Purtroppo,figlio di questi tempi, è come se ci fosse sempre un traguardo da non farsi scappare,da prendere subito mentre occorre ,oltre all’entusiasmo, lucidità.
Deve imparare che correre a vuoto,rincorrere e strappare non serve a nulla e fa sprecare energie. Lui soffriva da under proprio Musetti che, benché non un fighter,lo costringeva con certe variazioni a cambiare di continuo,a non avere mai la stessa palla.
Oggi deve giocare a tennis,usare degli schemi. Io non conto nulla ma con alcuni ragazzi rubavo la frase di Montali e dicevo “facciamo solo le cose semplici”.
È più forte,gioca meglio,ci vuole ordine.
Se poi pensa alla classifica è un errore a tutti i livelli: programmata la stagione si giocano le singole partite,il resto sono seghe mentali.

Una curiosità…..ogni tanto nomini nedved, anche in relazione alla finale di Champions contro il Milan nel 2003 …
Sei juventino?

Si ma ho anche dei difetti.
Pavel era un esempio di energia e dedizione,non erano tanti i giocatori che andavano al campo correndo e facevano lo stesso terminato l’allenamento,casa-campo erano più di 10km.
Ma ho smesso di seguire il calcio da quando non ricordo più i nomi dei giocatori visto che l’attaccamento alla maglia non esiste più.

Ah ah ah ….bella risposta….ironica….detto con simpatia comunque è proprio questo il tuo principale difetto, essere juventino….tu pensa che il 28.5.2003 è stato ,calcisticamente parlando, il giorno piu bello della mia vita….nulla può essere paragonato a quel giorno, la mia squadra del cuore vince l ennesima finale di Champions contro la mia squadra piu odiata…..comunque come te anche io ormai da anni non seguo piu il nostro campionato squallido …ogni tanto guardo solo qualche partita di Champions ,ma non delle italiane….esempio andata e ritorno bayern monoaco contro real Madrid è stato uno spot …te nica,qualità, c era tutto quello che non c è piu da noi

 126
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Kenobi 25-04-2026 20:34

Shapovalov ci vuole fare rimpiangere Kyrgios.

 125
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etberit 25-04-2026 20:30

Scritto da enzo la barbera
@ Marco M. (#4600416)
Giudizio superficiale. Il tennis italiano è in crisi per la mancanza di nuovi giocatori. Non si vede niente di buono all’orizzonte, maschile femminile.

Hai ragione! Sinner, Musetti, Cobolli e Darderi sono ormai vecchi decrepiti bolliti!!
Vecchio consiglio celtico: “Ma va a scuà ‘l mar!”

 124
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
magilla 25-04-2026 20:30

show in negativo di shapovalov…..spero che esca presto dai 100 non merita di giocare in questi palcoscenici…vergognoso

 123
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MAURO (Guest) 25-04-2026 20:15

Scritto da Marco M.
E Flavio raggiunge Jannik Lorenzo e Luciano al terzo turno.
Non male per un movimento che non esiste o è, secondo alcuni, in crisi…

Quando si e’ teste di serie, spesso all’ esordio si incontrano avversari con classifiche basse. A volte si perde, ma e’ molto più probabile che si vinca.
Nelle vittorie dei 4 non vedo alcuna vittoria X cui esaltarsi, vista la modestia degli avversari incontrati.

 122
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-1: Marco M.
MAURO (Guest) 25-04-2026 20:06

Scritto da alfredino

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da magilla
brutto anche l’atteggiamento di flavio in campo….questa continua polemica col suo angolo (e forse il padre?)è inutile e danneggia la sua immagine.

Sinner: educato;
Musetti: bestemmiatore;
Cobolli: parolacce e sputi continui;
Darderi: maleducato;
Sonego: educato;
Bellucci: atteggiamento in campo odioso.

Mi chiedo come si possa tifare 4 di questi 6

Sputi e parolacce oggi, in altre partite no. Se noi sopportiamo te nonostante tanti interventi puramente provocatori, non vedo perchè non si possa tifare il gruppo suddetto. Hai per altro dimenticato Berrettini. E anche i frequenti “puta” del labiale di Carlos. Nadal poi era un fior di educazione…vero?

La maggior parte dei miei interventi non sono provocatori, ma sono dure verità.
Questo post che ho scritto sui 6 italiani e’ semplicemente la verità da persona neutrale e non tifosa.

Ma gli improperi dei giocatori spagnoli quelli invece non li vedi mai. Carballes baena o Carreno ti sembrano signorili? Carlos quando nervoso comincia ad apostrofare lo staff dicendo che vuole andarsene? Nadal che lamenta che Sonego faccia troppo gruntig quando lui era l’alfiere della rumorosità in campo (senza contare tutte le concessioni degli arbitri agli infiti tic e alle lungaggini al momento di servire). Ci sono molti modi di essere maleducati, fra questi anche quello di essere non sempre esattamente corretti.

Il vuole andarsene di Alcaraz e’ un gravissimo insulto.
NADAL 20 anni di carriera e ricordi solo quell’ episodio, peraltro corretto col tetto chiuso di Wimbledon e le urla assurde di Sonego che rimbombavano.
Carreno non sarà il massimo della simpatia ma non e’ certamente volgare.
Carballes anonimo.
Se mi metti Munar odioso sono d’ accordo.
Jodar e Landaluce mi sembrano assai corretti.
Fokina mi sembra corretto.
Inoltre scrivo degli italiani perché siamo su un forum italiano e tanti del forum non conoscono alcuni spagnoli, ma conoscono invece gli italiani e non possono che essere d’ accordo con i miei giudizi.
Vogliamo parlare di Fognini, di Cecchinato e mi fermo qui.
Il tuo commento è stato modificato!.

MAURO datti una calmata!
Sei egoriferito,sai tutto tu,esprimi “dure verita’” mentre noi non sappiamo nulla,un provocatore da quattro soldi che non ha altro da fare nemmeno di sabato pomeriggio.
Stai inquinando la sezione commenti con osservazioni che non interessano a nessuno.Cosa vuoi che ora ,adesso, qui ci interessi del carattere di Carreno,Carballes,Munar,dei vari Merida il cui incontro dovremmo andare a vedere perche’ ce lo segnali tu, di Llama Ruiz e disagiati del genere,delle classifiche-ma il tuo e’ un elenco piuttosto-degli italiani piu’ o meno educati.
Tranquilizzati,gli slogan con cui ti esprimi hanno stancato,hai reso invivibile e infrequentabile il sito…te la canti e te la suoni tu e questa caxxo di Spagna.
Dacci tregua.Amen.
Mollaci.

Immagino che lei che legge i miei post e risponde pure abbia invece molto altro da fare rispetto a me.

 121
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MAURO (Guest) 25-04-2026 20:04

Scritto da Detuqueridapresencia
@ MAURO (#4600406)
Ci parli del paraguagio “scarso” ….

Sarei lieto di scrivere un post di elogio di Vallejo nel caso eliminasse Cobolli.
Tien su terra ha perso da Burruchaga negli Usa e qui in Europa era alla prima partita. Test facile e non probante X un cagnaccio della terra.

 120
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MAURO (Guest) 25-04-2026 20:00

Scritto da alfredino

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da magilla
brutto anche l’atteggiamento di flavio in campo….questa continua polemica col suo angolo (e forse il padre?)è inutile e danneggia la sua immagine.

Sinner: educato;
Musetti: bestemmiatore;
Cobolli: parolacce e sputi continui;
Darderi: maleducato;
Sonego: educato;
Bellucci: atteggiamento in campo odioso.

Mi chiedo come si possa tifare 4 di questi 6

Sputi e parolacce oggi, in altre partite no. Se noi sopportiamo te nonostante tanti interventi puramente provocatori, non vedo perchè non si possa tifare il gruppo suddetto. Hai per altro dimenticato Berrettini. E anche i frequenti “puta” del labiale di Carlos. Nadal poi era un fior di educazione…vero?

La maggior parte dei miei interventi non sono provocatori, ma sono dure verità.
Questo post che ho scritto sui 6 italiani e’ semplicemente la verità da persona neutrale e non tifosa.

Ma gli improperi dei giocatori spagnoli quelli invece non li vedi mai. Carballes baena o Carreno ti sembrano signorili? Carlos quando nervoso comincia ad apostrofare lo staff dicendo che vuole andarsene? Nadal che lamenta che Sonego faccia troppo gruntig quando lui era l’alfiere della rumorosità in campo (senza contare tutte le concessioni degli arbitri agli infiti tic e alle lungaggini al momento di servire). Ci sono molti modi di essere maleducati, fra questi anche quello di essere non sempre esattamente corretti.

Il vuole andarsene di Alcaraz e’ un gravissimo insulto.
NADAL 20 anni di carriera e ricordi solo quell’ episodio, peraltro corretto col tetto chiuso di Wimbledon e le urla assurde di Sonego che rimbombavano.
Carreno non sarà il massimo della simpatia ma non e’ certamente volgare.
Carballes anonimo.
Se mi metti Munar odioso sono d’ accordo.
Jodar e Landaluce mi sembrano assai corretti.
Fokina mi sembra corretto.
Inoltre scrivo degli italiani perché siamo su un forum italiano e tanti del forum non conoscono alcuni spagnoli, ma conoscono invece gli italiani e non possono che essere d’ accordo con i miei giudizi.
Vogliamo parlare di Fognini, di Cecchinato e mi fermo qui.
Il tuo commento è stato modificato!.

MAURO datti una calmata!
Sei egoriferito,sai tutto tu,esprimi “dure verita’” mentre noi non sappiamo nulla,un provocatore da quattro soldi che non ha altro da fare nemmeno di sabato pomeriggio.
Stai inquinando la sezione commenti con osservazioni che non interessano a nessuno.Cosa vuoi che ora ,adesso, qui ci interessi del carattere di Carreno,Carballes,Munar,dei vari Merida il cui incontro dovremmo andare a vedere perche’ ce lo segnali tu, di Llama Ruiz e disagiati del genere,delle classifiche-ma il tuo e’ un elenco piuttosto-degli italiani piu’ o meno educati.
Tranquilizzati,gli slogan con cui ti esprimi hanno stancato,hai reso invivibile e infrequentabile il sito…te la canti e te la suoni tu e questa caxxo di Spagna.
Dacci tregua.Amen.
Mollaci.

Appunto. Io ho scritto solo degli italiani principalmente; poi un utente mi ha detto di parlare degli spagnoli ed ho risposto.

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sergioat 25-04-2026 20:00

Scritto da Gaz
Dai! Liberiamoci della Paolini,per cortesia. Avrebbe dovuto già lasciare strada a Siegemund.
Adesso va a Roma, c’è Errani, Garbin, pubblico alle stelle, Galimberti,Panatta,ecc..e tira fuori tutta la scienza, prendendo incroci bendata.
A me ste cose mi fanno andare di matto.

Liberiamoci di te, sei più fastidioso della pubblicità

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+1: Detuqueridapresencia, magilla, walden, Marco M.
Aquila. 25-04-2026 19:57

Oggi Cobolli mi ha lasciato qualche dubbio, ho visto un toro inferocito che giocava a chi tira più forte, nessuno gli ha spiegato che stava giocando su terra anche se veloce, eppure è cresciuto su terra per poi passare al cemento, non ho visto un minimo di strategia, solo colpi piatti dentro o fuori, magari qualche rotazione di palla durante lo scambio ??? in pratica senza variazione di palla il suo avversario si appoggiava benissimo ….per sua fortuna la differenza tra i due giocatori era evidente, altrimenti……..

 117
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Detuqueridapresencia 25-04-2026 19:53

Scritto da enzo la barbera ore 19.29
Bella e autorevole la partita vinta da Cobolli. Si è imposto con colpi di ottima fattura. Mi è sembrato in gran forma. enzo

Scritto da enzo la barbera ore 19.33
@ Marco M. (#4600416)
Giudizio superficiale. Il tennis italiano è in crisi per la mancanza di nuovi giocatori. Non si vede niente di buono all’orizzonte, maschile femminile.

Cosa è successo fra le 19.29 e le 19.33?

1) un bicchiere di troppo
2) bucato lo slot per la pastiglia
3) sbagliato pastiglia (eh lo so, a volte si somigliano….)

 116
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+1: Marco M.
Paul Newman (Guest) 25-04-2026 19:53

@ Detuqueridapresencia (#4600438)

Suggerisco a te la stessa cosa,un nick come il tuo fa veramente pena.

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-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Pier no guest 25-04-2026 19:49

Scritto da Onurb

Scritto da Pier no guest

Scritto da robdes12

Scritto da Pier no guest
In questo cavolo di sport trovi a volte tre tipi di giocatori:
1)il conservativo (poche improvvisazioni)
2)l’estroso (mescola le carte, imprevedibile)
3)l’incasinato (fa un cosa mentre ne vorrebbe fare un’altra).
Ecco ora Flavio è il numero 3,in più è nervoso (mi ricorda il Dandi nella serie Romanzo Criminale avesse i capelli più lunghi).
Che dovrebbe fare? Be’ mica può stravolgersi,il suo è un tennis di “punch”,ovvero di rissa e per farlo dev’essere lucido. Magari respirare,prendersi il tempo per abbassare il battito ed evitare di innervosirsi oltre sé l’altro ha un po’ di fortuna.Nei match così mette molta più pressione l’avversario che fa un respiro e lentamente si appresta a scambiare che quello precipitoso.
Forza Flavio,non potrai mai essere il Freddo ma se mi diventi Bufalo è un casino poi.

Non sarà anche smania di raggiungere la top ten? Con la race ci siamo, se vince questa partita è virtualmente 12 del mondo, magari lontano ancora dai 3000 punti e rotti che servono per quella posizione di prestigio, però non più irraggiungibile essendoci anche alcuni giocatori, vedi Fritz non proprio in eccellenti condizioni fisiche e altri (Bublik) destinati a perdere a breve posizioni, secondo me. Se poi si calma, come stiamo vedendo, il suo gioco ridiventa non meno produttivo che appassionante.

Flavio è un po’ un Nedved,ha bisogno di correre,di sfogare la sua energia. Purtroppo,figlio di questi tempi, è come se ci fosse sempre un traguardo da non farsi scappare,da prendere subito mentre occorre ,oltre all’entusiasmo, lucidità.
Deve imparare che correre a vuoto,rincorrere e strappare non serve a nulla e fa sprecare energie. Lui soffriva da under proprio Musetti che, benché non un fighter,lo costringeva con certe variazioni a cambiare di continuo,a non avere mai la stessa palla.
Oggi deve giocare a tennis,usare degli schemi. Io non conto nulla ma con alcuni ragazzi rubavo la frase di Montali e dicevo “facciamo solo le cose semplici”.
È più forte,gioca meglio,ci vuole ordine.
Se poi pensa alla classifica è un errore a tutti i livelli: programmata la stagione si giocano le singole partite,il resto sono seghe mentali.

Una curiosità…..ogni tanto nomini nedved, anche in relazione alla finale di Champions contro il Milan nel 2003 …
Sei juventino?

Si ma ho anche dei difetti.
Pavel era un esempio di energia e dedizione,non erano tanti i giocatori che andavano al campo correndo e facevano lo stesso terminato l’allenamento,casa-campo erano più di 10km.
Ma ho smesso di seguire il calcio da quando non ricordo più i nomi dei giocatori visto che l’attaccamento alla maglia non esiste più.

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+1: Marco M.
JannikUberAlles 25-04-2026 19:41

All’ATP Masters 1000 di Madrid…

…si parla ITALIANO!!!

😀 😀 😀

 113
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Pepusch 25-04-2026 19:39

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da magilla
brutto anche l’atteggiamento di flavio in campo….questa continua polemica col suo angolo (e forse il padre?)è inutile e danneggia la sua immagine.

Sinner: educato;
Musetti: bestemmiatore;
Cobolli: parolacce e sputi continui;
Darderi: maleducato;
Sonego: educato;
Bellucci: atteggiamento in campo odioso.

Mi chiedo come si possa tifare 4 di questi 6

Sputi e parolacce oggi, in altre partite no. Se noi sopportiamo te nonostante tanti interventi puramente provocatori, non vedo perchè non si possa tifare il gruppo suddetto. Hai per altro dimenticato Berrettini. E anche i frequenti “puta” del labiale di Carlos. Nadal poi era un fior di educazione…vero?

La maggior parte dei miei interventi non sono provocatori, ma sono dure verità.
Questo post che ho scritto sui 6 italiani e’ semplicemente la verità da persona neutrale e non tifosa.

Ohhhhh sentite sentite, il re dei legnatori si proclama duro, puro e obiettivo. Questo signore è una vera e propria trinità: oltre a regnare sulla legna, è in pari tempo il principe degli ipocriti e il generale dei troll

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+1: piper, brunodalla, Detuqueridapresencia, Marco M., Massi
Detuqueridapresencia 25-04-2026 19:34

Scritto da Paul Newman
@ Marco M. (#4600386)
La frustrazione è tutta tua che sostieni una giocatrice che IN QUESTO MOMENTO gioca come una non classificata.

I nostri li sosteniamo SEMPRE

Specialmente nei momenti complicati

Suggerisco che cambi nick per la millecinquecentesima volta

Per esempio

Cialtron Easton

 111
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+1: JannikUberAlles, Pepusch, Pier no guest, piper, Scolaretto, Cogi53, Marco M., sergioat, etberit, Navaioh69, Marco Tullio Cicerone, walden
enzo la barbera (Guest) 25-04-2026 19:33

@ Marco M. (#4600416)
Giudizio superficiale. Il tennis italiano è in crisi per la mancanza di nuovi giocatori. Non si vede niente di buono all’orizzonte, maschile femminile.

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-1: Pepusch, brunodalla, Detuqueridapresencia, Marco M., Navaioh69
alfredino (Guest) 25-04-2026 19:31

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da magilla
brutto anche l’atteggiamento di flavio in campo….questa continua polemica col suo angolo (e forse il padre?)è inutile e danneggia la sua immagine.

Sinner: educato;
Musetti: bestemmiatore;
Cobolli: parolacce e sputi continui;
Darderi: maleducato;
Sonego: educato;
Bellucci: atteggiamento in campo odioso.

Mi chiedo come si possa tifare 4 di questi 6

Sputi e parolacce oggi, in altre partite no. Se noi sopportiamo te nonostante tanti interventi puramente provocatori, non vedo perchè non si possa tifare il gruppo suddetto. Hai per altro dimenticato Berrettini. E anche i frequenti “puta” del labiale di Carlos. Nadal poi era un fior di educazione…vero?

La maggior parte dei miei interventi non sono provocatori, ma sono dure verità.
Questo post che ho scritto sui 6 italiani e’ semplicemente la verità da persona neutrale e non tifosa.

Ma gli improperi dei giocatori spagnoli quelli invece non li vedi mai. Carballes baena o Carreno ti sembrano signorili? Carlos quando nervoso comincia ad apostrofare lo staff dicendo che vuole andarsene? Nadal che lamenta che Sonego faccia troppo gruntig quando lui era l’alfiere della rumorosità in campo (senza contare tutte le concessioni degli arbitri agli infiti tic e alle lungaggini al momento di servire). Ci sono molti modi di essere maleducati, fra questi anche quello di essere non sempre esattamente corretti.

Il vuole andarsene di Alcaraz e’ un gravissimo insulto.
NADAL 20 anni di carriera e ricordi solo quell’ episodio, peraltro corretto col tetto chiuso di Wimbledon e le urla assurde di Sonego che rimbombavano.
Carreno non sarà il massimo della simpatia ma non e’ certamente volgare.
Carballes anonimo.
Se mi metti Munar odioso sono d’ accordo.
Jodar e Landaluce mi sembrano assai corretti.
Fokina mi sembra corretto.
Inoltre scrivo degli italiani perché siamo su un forum italiano e tanti del forum non conoscono alcuni spagnoli, ma conoscono invece gli italiani e non possono che essere d’ accordo con i miei giudizi.
Vogliamo parlare di Fognini, di Cecchinato e mi fermo qui.
Il tuo commento è stato modificato!.

MAURO datti una calmata!
Sei egoriferito,sai tutto tu,esprimi “dure verita’” mentre noi non sappiamo nulla,un provocatore da quattro soldi che non ha altro da fare nemmeno di sabato pomeriggio.
Stai inquinando la sezione commenti con osservazioni che non interessano a nessuno.Cosa vuoi che ora ,adesso, qui ci interessi del carattere di Carreno,Carballes,Munar,dei vari Merida il cui incontro dovremmo andare a vedere perche’ ce lo segnali tu, di Llama Ruiz e disagiati del genere,delle classifiche-ma il tuo e’ un elenco piuttosto-degli italiani piu’ o meno educati.
Tranquilizzati,gli slogan con cui ti esprimi hanno stancato,hai reso invivibile e infrequentabile il sito…te la canti e te la suoni tu e questa caxxo di Spagna.
Dacci tregua.Amen.
Mollaci.

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enzo la barbera (Guest) 25-04-2026 19:29

Bella e autorevole la partita vinta da Cobolli. Si è imposto con colpi di ottima fattura. Mi è sembrato in gran forma. enzo

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+1: Il cubo di Bublik
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Luciano65 (Guest) 25-04-2026 19:25

Gran bella partita di Cobolli, anzi di entrambi. Spero in un turno più semplice con Vallejo. Giovane paraguaiano che non ho mai visto giocare, anzi che non conosco proprio. Mi pare allenato da Schneiter che già allenò con ottimi risultati Garin. Spero di poterla vedere…

 107
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Onurb (Guest) 25-04-2026 19:24

Scritto da Pier no guest

Scritto da robdes12

Scritto da Pier no guest
In questo cavolo di sport trovi a volte tre tipi di giocatori:
1)il conservativo (poche improvvisazioni)
2)l’estroso (mescola le carte, imprevedibile)
3)l’incasinato (fa un cosa mentre ne vorrebbe fare un’altra).
Ecco ora Flavio è il numero 3,in più è nervoso (mi ricorda il Dandi nella serie Romanzo Criminale avesse i capelli più lunghi).
Che dovrebbe fare? Be’ mica può stravolgersi,il suo è un tennis di “punch”,ovvero di rissa e per farlo dev’essere lucido. Magari respirare,prendersi il tempo per abbassare il battito ed evitare di innervosirsi oltre sé l’altro ha un po’ di fortuna.Nei match così mette molta più pressione l’avversario che fa un respiro e lentamente si appresta a scambiare che quello precipitoso.
Forza Flavio,non potrai mai essere il Freddo ma se mi diventi Bufalo è un casino poi.

Non sarà anche smania di raggiungere la top ten? Con la race ci siamo, se vince questa partita è virtualmente 12 del mondo, magari lontano ancora dai 3000 punti e rotti che servono per quella posizione di prestigio, però non più irraggiungibile essendoci anche alcuni giocatori, vedi Fritz non proprio in eccellenti condizioni fisiche e altri (Bublik) destinati a perdere a breve posizioni, secondo me. Se poi si calma, come stiamo vedendo, il suo gioco ridiventa non meno produttivo che appassionante.

Flavio è un po’ un Nedved,ha bisogno di correre,di sfogare la sua energia. Purtroppo,figlio di questi tempi, è come se ci fosse sempre un traguardo da non farsi scappare,da prendere subito mentre occorre ,oltre all’entusiasmo, lucidità.
Deve imparare che correre a vuoto,rincorrere e strappare non serve a nulla e fa sprecare energie. Lui soffriva da under proprio Musetti che, benché non un fighter,lo costringeva con certe variazioni a cambiare di continuo,a non avere mai la stessa palla.
Oggi deve giocare a tennis,usare degli schemi. Io non conto nulla ma con alcuni ragazzi rubavo la frase di Montali e dicevo “facciamo solo le cose semplici”.
È più forte,gioca meglio,ci vuole ordine.
Se poi pensa alla classifica è un errore a tutti i livelli: programmata la stagione si giocano le singole partite,il resto sono seghe mentali.

Una curiosità…..ogni tanto nomini nedved, anche in relazione alla finale di Champions contro il Milan nel 2003 …
Sei juventino?

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Mats 25-04-2026 19:24

Scritto da MAURO

Scritto da Asni
Giornata di tennis oggettivamente inguardabile a Madrid.

Penso che l’ incontro più interessante possa essere quello fra Merida e Moutet sul campo 3.
Mi sembra sia lo stesso campo in cui Merida ha sconfitto Trungelliti davanti ad un pubblico vergognoso.
Vorrei vedere, nel caso il match fosse equilibrato ed il pubblico si comportasse come l’ altro giorno, come potrebbe reagire Moutet.
X il resto match non molto interessanti, sempre sulla carta, forse Bublik Tsitsipas merita attenzione.

L’incontro con Trungelliti é stato da vergogna.
Sarebbe dovuto scendere il giudice arbitro ad interrompere l’incontro.

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Pat (Guest) 25-04-2026 19:23

Cobolli vince con esattamente lo stesso punteggio di Sinner ieri.

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Mats 25-04-2026 19:22

Scritto da MAURO

Scritto da robdes12

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da magilla
brutto anche l’atteggiamento di flavio in campo….questa continua polemica col suo angolo (e forse il padre?)è inutile e danneggia la sua immagine.

Sinner: educato;
Musetti: bestemmiatore;
Cobolli: parolacce e sputi continui;
Darderi: maleducato;
Sonego: educato;
Bellucci: atteggiamento in campo odioso.

Mi chiedo come si possa tifare 4 di questi 6

Sputi e parolacce oggi, in altre partite no. Se noi sopportiamo te nonostante tanti interventi puramente provocatori, non vedo perchè non si possa tifare il gruppo suddetto. Hai per altro dimenticato Berrettini. E anche i frequenti “puta” del labiale di Carlos. Nadal poi era un fior di educazione…vero?

La maggior parte dei miei interventi non sono provocatori, ma sono dure verità.
Questo post che ho scritto sui 6 italiani e’ semplicemente la verità da persona neutrale e non tifosa.

Eh si…
Infatti i post sulla 18enne Grant erano poco provocatori…

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+1: Marco M.
NonSoloSinner (Guest) 25-04-2026 19:21

Bene anche Flavio, in un match non così semplice con il numero 50 del mondo… tutte le nostre teste di serie al terzo turno, gli altri fuori, insomma, il ranking non è un’opinione, che che ne dicano gli appassionati di futures e challengers

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+1: Scolaretto
robdes12 25-04-2026 19:21

Bene, quattro moschettieri su quattro. Spettacolare il punto del 40-15. Madrid sarà pure terra veloce, ma per fare un punto ci vuole lo stesso una gran fatica. Si poteva evitare di andare al terzo set con maggior controllo nervoso, ma se anche Jannik ieri non era esattamente di ghiaccio, che non lo sia Flavio è nella norma.

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+1: Detuqueridapresencia
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