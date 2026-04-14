Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo 4 azzurri (LIVE)

14/04/2026 10:08 5 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  14 Aprile 2026

8°C
Soleggiato  ·  Picco 19°C
CIELO Sereno
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 14 Aprile
09:00
10°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
18°

🎾  Programma del giorno — 14 Aprile

🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
1° Turno  ·  First Round
1° Turno

☀  Sole pieno
🎾  ATP 1° Turno
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Alex de Minaur AUS vs Sebastian Ofner AUT

ATP Barcelona
Alex de Minaur [3]
0
0
Sebastian Ofner
0
0
Mostra dettagli

Martin Landaluce ESP vs Lorenzo Musetti ITA

Il match deve ancora iniziare

Carlos Alcaraz ESP vs Otto Virtanen FIN (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare





Pista Andres Gimeno – ore 11:00
Pedro Martinez ESP vs Lorenzo Sonego ITA

ATP Barcelona
Pedro Martinez
0
0
Lorenzo Sonego
0
0
Mostra dettagli

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Karen Khachanov RUS

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac CZE vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Juan Manuel Cerundolo ARG (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare





Pista 2 – ore 12:00
Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  14 Aprile 2026

8°C
Nuvoloso  ·  Picco 12°C
CIELO Coperto
PIOGGIA Quasi continua
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 14 Aprile
09:00
🌧
10:00
🌧
11:00
🌧
12:00
10°
13:00
🌧
10°
14:00
🌧
11°
15:00
11°
16:00
🌧
12°
17:00
🌧
11°
18:00
🌧
10°

🎾  Programma del giorno — 14 Aprile

🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
1° Turno  ·  First Round
1° Turno

🌧  Pioggia frequente
🎾  ATP 1° Turno
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Alejandro Tabilo CHI vs Joao Fonseca BRA

ATP Munich
Alejandro Tabilo
0
0
Joao Fonseca
0
0
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Stefanos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Denis Shapovalov CAN

ATP Munich
Tallon Griekspoor [8]
0
0
Denis Shapovalov
0
0
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA / Ben Shelton USA vs Luciano Darderi ITA / Santiago Gonzalez MEX

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Luciano Darderi ITA

ATP Munich
Zhizhen Zhang
0
0
Luciano Darderi [6]
0
0
Mostra dettagli

Justin Engel GER vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergs BEL vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare

Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Yannick Hanfmann GER / Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare






Court 3 – ore 13:00
Francisco Cerundolo ARG / Alex Michelsen USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

Detuqueridapresencia 14-04-2026 09:50

Scritto da tinapica
A Minga (località bavarese, in dialetto bavarese) mi sa che si giocherà minga (negazione in dialetto milanese)….

Pioeuv?

 5
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tinapica 14-04-2026 09:50

@ givaldo barbosa (#4592501)

Parla come i vecchi ciclisti delle vallate sperdute???
Magari!!!
Quei personaggi, ai loro tempi magnificamente caricaturati da Tognazzi e Vianello, erano uomini asciutti, di poche parole.
La Pero è la personificazione della vana logorrea…quasi al mio pari!
Solo che io lo faccio per diletto, mentre lei dovrebbe essere una commentatrice professionista che immagino perciò sia anche lautamente retribuita.

 4
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givaldo barbosa (Guest) 14-04-2026 08:51

Speriamo – usando il linguaggio di Elena Pero – che Musetti in questo torneo faccia almeno finale e che a Madrid o Roma possa fare primo.
Ma perché parla come i vecchi ciclisti delle vallate sperdute? Certo, va detto che siamo distanti da vette inesplorate come quelle di Ciccio Graziani, quando dichiarò un incredibile “Oggi meritavamo di vincere. Non ci siamo riusciti per demerito nostro”.
Per non dire dell’ormai classico “Sono completamente d’accordo a metà col Mister”.

 3
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tinapica 14-04-2026 08:51

A Minga (località bavarese, in dialetto bavarese) mi sa che si giocherà minga (negazione in dialetto milanese)….

 2
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tinapica 14-04-2026 08:48

Forza Lorenzo!

 1
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+1: Detuqueridapresencia