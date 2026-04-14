ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo 4 azzurri (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
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ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 14 Aprile 2026
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☀
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8°C
Soleggiato · Picco 19°C
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|CIELO
|Sereno
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 14 Aprile
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09:00
☀
10°
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10:00
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11°
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11:00
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13°
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12:00
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15°
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13:00
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17°
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14:00
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18°
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15:00
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19°
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16:00
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19°
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17:00
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18°
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18:00
☀
18°
🎾 Programma del giorno — 14 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
1° Turno · First Round
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1° Turno
☀ Sole pieno
🎾 ATP 1° Turno
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Alex de Minaur vs Sebastian Ofner
ATP Barcelona
Alex de Minaur [3]
0
0
Sebastian Ofner
0
0
Martin Landaluce vs Lorenzo Musetti
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz vs Otto Virtanen (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Mariano Navone vs Andrey Rublev
Il match deve ancora iniziare
Pista Andres Gimeno – ore 11:00
Pedro Martinez vs Lorenzo Sonego
ATP Barcelona
Pedro Martinez
0
0
Lorenzo Sonego
0
0
Camilo Ugo Carabelli vs Karen Khachanov
Il match deve ancora iniziare
Tomas Machac vs Sebastian Baez
Il match deve ancora iniziare
Brandon Nakashima vs Juan Manuel Cerundolo (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fils vs Terence Atmane
Il match deve ancora iniziare
Pista 2 – ore 12:00
Romain Arneodo / Marc Polmans vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
Il match deve ancora iniziare
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ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 14 Aprile 2026
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☁
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8°C
Nuvoloso · Picco 12°C
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|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Quasi continua
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 14 Aprile
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09:00
🌧
8°
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10:00
🌧
9°
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11:00
🌧
9°
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12:00
☁
10°
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13:00
🌧
10°
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14:00
🌧
11°
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15:00
☁
11°
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16:00
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12°
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17:00
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11°
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18:00
🌧
10°
🎾 Programma del giorno — 14 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
1° Turno · First Round
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1° Turno
🌧 Pioggia frequente
🎾 ATP 1° Turno
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca
ATP Munich
Alejandro Tabilo
0
0
Joao Fonseca
0
0
Alexander Zverev vs Miomir Kecmanovic
Il match deve ancora iniziare
Alex Molcan vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
Fabian Marozsan vs Stefanos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Tallon Griekspoor vs Denis Shapovalov
ATP Munich
Tallon Griekspoor [8]
0
0
Denis Shapovalov
0
0
Flavio Cobolli vs Diego Dedura
Il match deve ancora iniziare
Marin Cilic vs Daniel Altmaier
Il match deve ancora iniziare
Ryan Seggerman / Ben Shelton vs Luciano Darderi / Santiago Gonzalez
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Zhizhen Zhang vs Luciano Darderi
ATP Munich
Zhizhen Zhang
0
0
Luciano Darderi [6]
0
0
Justin Engel vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Zizou Bergs vs Marko Topo
Il match deve ancora iniziare
Andre Goransson / Evan King vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 13:00
Francisco Cerundolo
/ Alex Michelsen
vs Theo Arribage
/ Albano Olivetti
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
Pioeuv?
@ givaldo barbosa (#4592501)
Parla come i vecchi ciclisti delle vallate sperdute???
Magari!!!
Quei personaggi, ai loro tempi magnificamente caricaturati da Tognazzi e Vianello, erano uomini asciutti, di poche parole.
La Pero è la personificazione della vana logorrea…quasi al mio pari!
Solo che io lo faccio per diletto, mentre lei dovrebbe essere una commentatrice professionista che immagino perciò sia anche lautamente retribuita.
Speriamo – usando il linguaggio di Elena Pero – che Musetti in questo torneo faccia almeno finale e che a Madrid o Roma possa fare primo.
Ma perché parla come i vecchi ciclisti delle vallate sperdute? Certo, va detto che siamo distanti da vette inesplorate come quelle di Ciccio Graziani, quando dichiarò un incredibile “Oggi meritavamo di vincere. Non ci siamo riusciti per demerito nostro”.
Per non dire dell’ormai classico “Sono completamente d’accordo a metà col Mister”.
A Minga (località bavarese, in dialetto bavarese) mi sa che si giocherà minga (negazione in dialetto milanese)….
Forza Lorenzo!