ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Zverev soffre ma passa, Fonseca convince: buon debutto a Monaco di Baviera. Darderi parte bene a Monaco, Zhang ko in tre set, ora gli ottavi (LIVE)

Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev e Joao Fonseca avanzano all’ATP 500 di Monaco di Baviera, ma con percorsi molto diversi. Il tedesco, campione in carica, ha dovuto sudare parecchio per superare una pericolosa trappola d’esordio contro Miomir Kecmanovic, piegato solo al tie-break del terzo set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(2). Più convincente invece il debutto del brasiliano, che ha regolato Alejandro Tabilo per 7-6(1) 6-3, prendendosi anche una rivincita importante dopo le due sconfitte nei precedenti.
Per Zverev è stata una partita in crescendo al contrario. Il numero uno di casa era partito bene, con un primo set solido e controllato, ma con il passare dei game il match si è fatto sempre più complicato, quasi appesantito dal freddo e dalle condizioni lente viste a Monaco. Kecmanovic è riuscito ad allungare la sfida, ha rimesso tutto in equilibrio nel secondo set e ha costretto il tedesco a una battaglia fino al terzo. Nel momento decisivo, però, Zverev ha ritrovato precisione e autorità, dominando il tie-break finale e mettendo in salvo un esordio tutt’altro che semplice. Agli ottavi troverà Gabriel Diallo, in un altro passaggio delicato della sua corsa per difendere il titolo.
Molto più brillante la prova di Fonseca, che continua a confermare di essere uno dei nomi più interessanti del circuito. Il brasiliano ha sconfitto Tabilo con personalità, cancellando finalmente lo zero nella casella dei confronti diretti contro il cileno. La sua arma principale è stata ancora una volta il diritto, devastante per continuità ed efficacia: ben 21 vincenti con questo colpo in appena due set, un dato che racconta perfettamente il peso del suo tennis.
Fonseca ha gestito bene i momenti chiave del match, imponendosi nettamente nel tie-break del primo set e poi prendendo il controllo anche nella seconda frazione. Per lui ora ci sarà una nuova sfida contro Arthur Rinderknech, già battuto la scorsa settimana a Montecarlo. Un incrocio che può dire molto anche in ottica classifica, con il brasiliano che continua a inseguire un obiettivo chiaro: arrivare al Roland Garros da testa di serie.
Luciano Darderi parte con il piede giusto all’ATP di Monaco di Baviera e inaugura il suo cammino con una vittoria in tre set. L’azzurro ha superato il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 7-6 3-6 6-1, al termine di una sfida combattuta nei primi due parziali e poi controllata con autorità nel set decisivo.
Darderi è riuscito a spuntarla in un primo set molto equilibrato, conquistato al tie-break, prima di subire la reazione di Zhang nella seconda frazione. Nel momento più delicato del match, però, l’italiano ha saputo alzare di nuovo il livello del suo tennis, prendendo in mano gli scambi e dominando il terzo set, chiuso con un netto 6-1.
Un successo importante per l’azzurro, che così stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo tedesco. Nel prossimo turno Darderi affronterà uno tra Engel e Kopriva, con l’obiettivo di continuare il suo percorso sulla terra bavarese.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 14 Aprile 2026
☀
8°C
Soleggiato · Picco 19°C
CIELO
Sereno
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 14 Aprile
09:00
☀
10°
10:00
☀
11°
11:00
☀
13°
12:00
☀
15°
13:00
☀
17°
14:00
☀
18°
15:00
☀
19°
16:00
☀
19°
17:00
☀
18°
18:00
☀
18°
🎾 Programma del giorno — 14 Aprile
🎾
ATP Singles
· Tabellone Principale
1° Turno · First Round
1° Turno
☀ Sole pieno
🎾 ATP 1° Turno
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Alex de Minaur vs Sebastian Ofner
ATP Barcelona
Alex de Minaur [3]
7
6
Sebastian Ofner
6
4
Vincitore: de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Ofner
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
df
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
df
6-6 → 7-6
S. Ofner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
S. Ofner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. de Minaur
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Ofner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Ofner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Martin Landaluce
vs Lorenzo Musetti
ATP Barcelona
Martin Landaluce
5
2
Lorenzo Musetti [2]
7
6
Vincitore: Musetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
M. Landaluce
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
2-4 → 2-5
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-3 → 2-4
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
5-5 → 5-6
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-4 → 5-5
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Landaluce
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
L. Musetti
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
M. Landaluce
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Musetti
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
df
30-40
1-0 → 2-0
M. Landaluce
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Carlos Alcaraz
vs Otto Virtanen (Non prima 16:00)
ATP Barcelona
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Otto Virtanen
4
2
Vincitore: Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Alcaraz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-3 → 4-3
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-2 → 3-3
C. Alcaraz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
O. Virtanen
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-1 → 2-1
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mariano Navone
vs Andrey Rublev
ATP Barcelona
Mariano Navone
•
15
4
4
Andrey Rublev [5]
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
M. Navone
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-4 → 4-4
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Navone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
3-4 → 3-5
A. Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Pista Andres Gimeno – ore 11:00
Pedro Martinez vs Lorenzo Sonego
ATP Barcelona
Pedro Martinez
2
6
4
Lorenzo Sonego
6
2
6
Vincitore: Sonego
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
P. Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
L. Sonego
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Martinez
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Martinez
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
2-4 → 2-5
P. Martinez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
L. Sonego
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Camilo Ugo Carabelli
vs Karen Khachanov
ATP Barcelona
Camilo Ugo Carabelli
6
6
Karen Khachanov [4]
3
4
Vincitore: Ugo Carabelli
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
K. Khachanov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
C. Ugo Carabelli
3-4 → 4-4
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
C. Ugo Carabelli
2-3 → 3-3
K. Khachanov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
A-40
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
K. Khachanov
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
C. Ugo Carabelli
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
5-3 → 6-3
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
C. Ugo Carabelli
3-1 → 4-1
C. Ugo Carabelli
2-0 → 3-0
C. Ugo Carabelli
0-0 → 1-0
Tomas Machac
vs Sebastian Baez
ATP Barcelona
Tomas Machac
2
6
6
Sebastian Baez
6
4
1
Vincitore: Machac
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Machac
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Baez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Machac
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
T. Machac
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
S. Baez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
T. Machac
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
S. Baez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
T. Machac
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
S. Baez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
S. Baez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
S. Baez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Brandon Nakashima
vs Juan Manuel Cerundolo (Non prima 16:00)
ATP Barcelona
Brandon Nakashima
6
7
Juan Manuel Cerundolo
3
5
Vincitore: Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Manuel Cerundolo
5-5 → 6-5
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
3-3 → 3-4
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Manuel Cerundolo
2-0 → 2-1
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Arthur Fils
vs Terence Atmane
ATP Barcelona
Arthur Fils [9]
0
0
Terence Atmane
0
0
Pista 2 – ore 12:00
Romain Arneodo / Marc Polmans vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
ATP Barcelona
Romain Arneodo / Marc Polmans [1]
5
6
Adam Pavlasek / Patrik Rikl [2]
7
7
Vincitore: Pavlasek / Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
A. Pavlasek / Rikl
6-5 → 6-6
R. Arneodo / Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-5 → 6-5
A. Pavlasek / Rikl
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
R. Arneodo / Polmans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
A. Pavlasek / Rikl
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
R. Arneodo / Polmans
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / Rikl
3-2 → 3-3
R. Arneodo / Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Rikl
2-1 → 2-2
R. Arneodo / Polmans
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
R. Arneodo / Polmans
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / Rikl
5-6 → 5-7
R. Arneodo / Polmans
5-5 → 5-6
A. Pavlasek / Rikl
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
4-5 → 5-5
R. Arneodo / Polmans
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
A. Pavlasek / Rikl
4-3 → 4-4
R. Arneodo / Polmans
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / Rikl
2-3 → 3-3
R. Arneodo / Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Pavlasek / Rikl
1-2 → 1-3
R. Arneodo / Polmans
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / Rikl
1-0 → 1-1
R. Arneodo / Polmans
0-0 → 1-0
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 14 Aprile 2026
☁
8°C
Nuvoloso · Picco 12°C
CIELO
Coperto
PIOGGIA
Quasi continua
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 14 Aprile
09:00
🌧
8°
10:00
🌧
9°
11:00
🌧
9°
12:00
☁
10°
13:00
🌧
10°
14:00
🌧
11°
15:00
☁
11°
16:00
🌧
12°
17:00
🌧
11°
18:00
🌧
10°
🎾 Programma del giorno — 14 Aprile
🎾
ATP Singles
· Tabellone Principale
1° Turno · First Round
1° Turno
🌧 Pioggia frequente
🎾 ATP 1° Turno
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca
ATP Munich
Alejandro Tabilo
6
3
Joao Fonseca
7
6
Vincitore: Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Fonseca
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
J. Fonseca
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-3 → 3-3
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
J. Fonseca
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
Alexander Zverev
vs Miomir Kecmanovic
ATP Munich
Alexander Zverev [1]
6
3
7
Miomir Kecmanovic
3
6
6
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
ace
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
A. Zverev
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M. Kecmanovic
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
ace
1-1 → 2-1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
2-5 → 3-5
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
M. Kecmanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
4-2 → 5-2
M. Kecmanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
M. Kecmanovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Alex Molcan
vs Alexander Bublik
ATP Munich
Alex Molcan
6
6
Alexander Bublik [3]
4
2
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Molcan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
A. Bublik
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
5-4 → 6-4
A. Bublik
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Molcan
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Bublik
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-2 → 4-2
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
A. Molcan
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Fabian Marozsan
vs Stefanos Tsitsipas
ATP Munich
Fabian Marozsan
•
0
3
7
2
Stefanos Tsitsipas
0
6
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
F. Marozsan
15-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
S. Tsitsipas
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
S. Tsitsipas
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Tsitsipas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Tsitsipas
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
S. Tsitsipas
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
S. Tsitsipas
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 11:00
Tallon Griekspoor vs Denis Shapovalov
ATP Munich
Tallon Griekspoor [8]
4
6
2
Denis Shapovalov
6
3
6
Vincitore: Shapovalov
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Griekspoor
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
D. Shapovalov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Griekspoor
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
D. Shapovalov
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
T. Griekspoor
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Shapovalov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
5-3 → 6-3
T. Griekspoor
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
D. Shapovalov
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
D. Shapovalov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
T. Griekspoor
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Shapovalov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Griekspoor
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
4-5 → 4-6
D. Shapovalov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
D. Shapovalov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
T. Griekspoor
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
40-A
df
40-40
ace
A-40
0-1 → 1-1
Flavio Cobolli
vs Diego Dedura
ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
6
7
Diego Dedura
4
5
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 7-5
D. Dedura
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
D. Dedura
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
D. Dedura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
F. Cobolli
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
D. Dedura
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Marin Cilic
vs Daniel Altmaier
ATP Munich
Marin Cilic
2
3
Daniel Altmaier
6
6
Vincitore: Altmaier
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
M. Cilic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
D. Altmaier
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Cilic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 2-5
M. Cilic
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
30-40
df
2-3 → 2-4
D. Altmaier
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Altmaier
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Ryan Seggerman
/ Ben Shelton vs Luciano Darderi / Santiago Gonzalez
ATP Munich
Ryan Seggerman / Ben Shelton
7
3
10
Luciano Darderi / Santiago Gonzalez
6
6
12
Vincitore: Darderi / Gonzalez
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Darderi / Gonzalez
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
7-3
8-3
8-4
8-5
9-5
9-6
9-7
9-8
9-9
9-10
10-10
11-10
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Darderi / Gonzalez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
R. Seggerman / Shelton
2-5 → 3-5
L. Darderi / Gonzalez
2-4 → 2-5
R. Seggerman / Shelton
1-4 → 2-4
L. Darderi / Gonzalez
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
R. Seggerman / Shelton
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-3 → 1-3
L. Darderi / Gonzalez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
R. Seggerman / Shelton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
L. Darderi / Gonzalez
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
df
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
L. Darderi / Gonzalez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
R. Seggerman / Shelton
5-5 → 6-5
L. Darderi / Gonzalez
5-4 → 5-5
R. Seggerman / Shelton
4-4 → 5-4
L. Darderi / Gonzalez
4-3 → 4-4
R. Seggerman / Shelton
3-3 → 4-3
L. Darderi / Gonzalez
3-2 → 3-3
R. Seggerman / Shelton
2-2 → 3-2
L. Darderi / Gonzalez
1-2 → 2-2
R. Seggerman / Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
L. Darderi / Gonzalez
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
R. Seggerman / Shelton
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 11:00
Zhizhen Zhang vs Luciano Darderi
ATP Munich
Zhizhen Zhang
6
6
1
Luciano Darderi [6]
7
3
6
Vincitore: Darderi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
L. Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
L. Darderi
0-15
df
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 2-2
L. Darderi
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
ace
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
L. Darderi
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
5-5 → 5-6
Z. Zhang
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
L. Darderi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
Z. Zhang
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-1 → 2-2
L. Darderi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Zhang
0-15
15-15
ace
15-30
30-40
40-40
ace
ace
0-1 → 1-1
Justin Engel
vs Vit Kopriva
ATP Munich
Justin Engel
3
7
2
Vit Kopriva
6
5
6
Vincitore: Kopriva
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
J. Engel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
V. Kopriva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
J. Engel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
J. Engel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Engel
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
4-3 → 5-3
J. Engel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Engel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Engel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Kopriva
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
J. Engel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Engel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
1-0 → 1-1
Zizou Bergs
vs Marko Topo
ATP Munich
Zizou Bergs
6
6
Marko Topo
1
4
Vincitore: Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
M. Topo
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 3-4
M. Topo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bergs
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
5-1 → 6-1
Z. Bergs
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
40-15
4-0 → 5-0
M. Topo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
M. Topo
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Z. Bergs
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Andre Goransson
/ Evan King vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
ATP Munich
Andre Goransson / Evan King [3]
6
2
9
Petr Nouza / Bart Stevens
3
6
11
Vincitore: Nouza / Stevens
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Nouza / Stevens
0-1
ace
1-1
ace
2-1
ace
2-2
3-2
df
3-3
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
7-5
7-6
8-6
9-6
9-7
9-8
9-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nouza / Stevens
2-5 → 2-6
A. Goransson / King
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-4 → 2-5
P. Nouza / Stevens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
2-3 → 2-4
A. Goransson / King
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
P. Nouza / Stevens
1-2 → 1-3
A. Goransson / King
0-2 → 1-2
P. Nouza / Stevens
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
A. Goransson / King
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Nouza / Stevens
5-3 → 6-3
A. Goransson / King
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 5-3
P. Nouza / Stevens
4-2 → 4-3
A. Goransson / King
3-2 → 4-2
P. Nouza / Stevens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
A. Goransson / King
2-1 → 3-1
P. Nouza / Stevens
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-1 → 2-1
A. Goransson / King
0-1 → 1-1
P. Nouza / Stevens
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 13:00
Francisco Cerundolo
/ Alex Michelsen
vs Theo Arribage
/ Albano Olivetti
ATP Munich
Francisco Cerundolo / Alex Michelsen
0
7
6
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
10
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Arribage / Olivetti
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
4-4
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
8-6
9-6
df
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
ace
7-7*
8*-7
df
6-6 → 7-6
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
F. Cerundolo / Michelsen
5-5 → 6-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
df
4-5 → 5-5
F. Cerundolo / Michelsen
3-5 → 4-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
F. Cerundolo / Michelsen
2-4 → 3-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
40-40
2-3 → 2-4
F. Cerundolo / Michelsen
1-3 → 2-3
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Cerundolo / Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
0-1 → 0-2
F. Cerundolo / Michelsen
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
0-5 → 0-6
F. Cerundolo / Michelsen
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
0-4 → 0-5
T. Arribage / Olivetti
0-3 → 0-4
F. Cerundolo / Michelsen
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
0-2 → 0-3
T. Arribage / Olivetti
0-1 → 0-2
F. Cerundolo / Michelsen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Giocatori che nel 2026 hanno subito meno break in proporzione ai game di servizio giocati:
Sinner 6.12% 18 294
Shelton 8.40% 21 250
Kovacevic 9.05% 21 232
Zverev 10.09% 33 324
Nakashima 10.48% 24 229
Hurkacz 10.66% 21 197
Alcaraz 10.67% 32 300
In pratica Sinner perde il servizio 1 volta su 16 game, Alcaraz 1 volta su 9.
Perché il paragone nn era fra kecmanovic e Dedura ,ma fra gli incontri ZverevKec e CoboDedura
Anche senza guardare le quote, più o meno incontri con un favorito netto,che ,nel caso di Zverev ha faticato( e rischiato)molto più del Nostro
Giampi, da uno statistico della tua levatura i numeri senza i totali non me li aspetto 🙂
Ci sarà chi ha perso “solo” 30 servizi, ma su 40 giocati, sarà mica un big server rispetto al murciano?
Dai però sono prospetti interessanti.
Tutti 18 enni.
A me non dispiaccio entrambi.
Poi non se vinceranno 10 slam 20 o 30
Che i turni di servizio di Alcaraz siano un problema lo sanno anche i sassi a meno che le persone non siano ipnotizzate dai suoi frizzi e lazzi. Nelle 52 settimane è ottavo nei punti con il servizio e 12esimo per palle break salvate. È inutile dire chi sia il primo in queste due statistiche..
Comunque il campione landa lux
Ne deve mangiare di lardo di colonnata prima di poter condividere il campo con Lorenzo il Magnifico,splendido come il marmo di carrara.
Anche oggi alcuni rovesci del muso da goduria totale,che bellezza di gesto.
Comunque Dedura niente male.
Sta crescendo velocemente..appena 18 anni fresco fresco.
Cosa ne pensate di questo ragazzo?(tralasciando la croce che fece sul campo l’anno scorso)
Basta chiedere, 102 palle break e 32 turni di servizio persi..
Detu perché pollice verso a ospite sgradito.
Perché?
Perché pollice verso??
Perché??
Non si capisce.
Conclude dicendo anche :l’importante che abbia vinto.(lorenzo)
Poi sottolinea,giustamente,che dedura non è kecmanovic( con diversi anni nel tour e br 27)
Perché pollice verso??
Anche in caso di vittoria di 1 set, la SETTA dei sinneriani non avrebbe MAI fatto al coraggioso finnico un regalo costoso…
…al massimo una confezione di CAROTE (però BIO).
Ahahahah 😀
Virtanen ha perso una grossa occasione di vincere almeno un set. Quando gli ricapita di trovare un Alcaraz che fa ben 23 gratuiti in un set??
Invece pensa bene di farne quasi altrettanti lui, perdendo il set con due dritti lunghi di almeno un metro. Carlos piuttosto spento!!
@ no Sinner no Party (#4592848)
Altri tempi quelli !
Ora il Nostro 2001 ha spiccato un volo che l’altro neppure lo vede, ovviamente dal basso verso l’alto … 😆
Dai, è un avversario del tutto inconsistente per i magnifici due se hanno voglia di giocare a tennis e non di dormire … 😉
—
@ JannikUberAlles (#4592845)
Dopo quella STRAORDINARIA vittoria a Bergamo me lo aspettavo almeno in top-50…
…forse perfino in top-20!
Un mezzo-Rune?
Ahahahah 😀
Probabilmente Sinner avrebbe vinto 7-6(22) e 7-6(34).
Poi sarebbero andati insieme in birreria a ricordare i bei “vecchi tempi” andati di Bergamo.
Quelli sì che erano “veri” Challenger 😉