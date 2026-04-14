ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Zverev soffre ma passa, Fonseca convince: buon debutto a Monaco di Baviera. Darderi parte bene a Monaco, Zhang ko in tre set, ora gli ottavi (LIVE)

Alexander Zverev e Joao Fonseca avanzano all’ATP 500 di Monaco di Baviera, ma con percorsi molto diversi. Il tedesco, campione in carica, ha dovuto sudare parecchio per superare una pericolosa trappola d’esordio contro Miomir Kecmanovic, piegato solo al tie-break del terzo set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(2). Più convincente invece il debutto del brasiliano, che ha regolato Alejandro Tabilo per 7-6(1) 6-3, prendendosi anche una rivincita importante dopo le due sconfitte nei precedenti.

Per Zverev è stata una partita in crescendo al contrario. Il numero uno di casa era partito bene, con un primo set solido e controllato, ma con il passare dei game il match si è fatto sempre più complicato, quasi appesantito dal freddo e dalle condizioni lente viste a Monaco. Kecmanovic è riuscito ad allungare la sfida, ha rimesso tutto in equilibrio nel secondo set e ha costretto il tedesco a una battaglia fino al terzo. Nel momento decisivo, però, Zverev ha ritrovato precisione e autorità, dominando il tie-break finale e mettendo in salvo un esordio tutt’altro che semplice. Agli ottavi troverà Gabriel Diallo, in un altro passaggio delicato della sua corsa per difendere il titolo.

Molto più brillante la prova di Fonseca, che continua a confermare di essere uno dei nomi più interessanti del circuito. Il brasiliano ha sconfitto Tabilo con personalità, cancellando finalmente lo zero nella casella dei confronti diretti contro il cileno. La sua arma principale è stata ancora una volta il diritto, devastante per continuità ed efficacia: ben 21 vincenti con questo colpo in appena due set, un dato che racconta perfettamente il peso del suo tennis.

Fonseca ha gestito bene i momenti chiave del match, imponendosi nettamente nel tie-break del primo set e poi prendendo il controllo anche nella seconda frazione. Per lui ora ci sarà una nuova sfida contro Arthur Rinderknech, già battuto la scorsa settimana a Montecarlo. Un incrocio che può dire molto anche in ottica classifica, con il brasiliano che continua a inseguire un obiettivo chiaro: arrivare al Roland Garros da testa di serie.

Luciano Darderi parte con il piede giusto all’ATP di Monaco di Baviera e inaugura il suo cammino con una vittoria in tre set. L’azzurro ha superato il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 7-6 3-6 6-1, al termine di una sfida combattuta nei primi due parziali e poi controllata con autorità nel set decisivo.

Darderi è riuscito a spuntarla in un primo set molto equilibrato, conquistato al tie-break, prima di subire la reazione di Zhang nella seconda frazione. Nel momento più delicato del match, però, l’italiano ha saputo alzare di nuovo il livello del suo tennis, prendendo in mano gli scambi e dominando il terzo set, chiuso con un netto 6-1.

Un successo importante per l’azzurro, che così stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo tedesco. Nel prossimo turno Darderi affronterà uno tra Engel e Kopriva, con l’obiettivo di continuare il suo percorso sulla terra bavarese.

ATP 500 Barcellona Barcellona, Spagna · 14 Aprile 2026 ☀ 8°C Soleggiato · Picco 19°C CIELO Sereno PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 14 Aprile 09:00 ☀ 10° 10:00 ☀ 11° 11:00 ☀ 13° 12:00 ☀ 15° 13:00 ☀ 17° 14:00 ☀ 18° 15:00 ☀ 19° 16:00 ☀ 19° 17:00 ☀ 18° 18:00 ☀ 18° 🎾 Programma del giorno — 14 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale 1° Turno · First Round 1° Turno ☀ Sole pieno

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Pista Rafa Nadal – ore 11:00

Alex de Minaur vs Sebastian Ofner



ATP Barcelona Alex de Minaur [3] Alex de Minaur [3] 7 6 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 6 4 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 df 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 df 6-6 → 7-6 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Martin Landaluce vs Lorenzo Musetti



ATP Barcelona Martin Landaluce Martin Landaluce 5 2 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Landaluce 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 M. Landaluce 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Carlos Alcaraz vs Otto Virtanen (Non prima 16:00)



ATP Barcelona Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Otto Virtanen Otto Virtanen 4 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 4-2 → 5-2 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Virtanen 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 O. Virtanen 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Mariano Navone vs Andrey Rublev



ATP Barcelona Mariano Navone • Mariano Navone 15 4 4 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Navone 15-0 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 30-40 3-5 → 4-5 M. Navone 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Pista Andres Gimeno – ore 11:00

Pedro Martinez vs Lorenzo Sonego



ATP Barcelona Pedro Martinez Pedro Martinez 2 6 4 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 2 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Martinez 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Karen Khachanov



ATP Barcelona Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 6 6 Karen Khachanov [4] Karen Khachanov [4] 3 4 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Tomas Machac vs Sebastian Baez



ATP Barcelona Tomas Machac Tomas Machac 2 6 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 6 4 1 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 S. Baez 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Baez 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Machac 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Machac 0-15 df 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Brandon Nakashima vs Juan Manuel Cerundolo (Non prima 16:00)



ATP Barcelona Brandon Nakashima Brandon Nakashima 6 7 Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 3 5 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-5 → 6-5 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 B. Nakashima 15-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 B. Nakashima 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Arthur Fils vs Terence Atmane



ATP Barcelona Arthur Fils [9] Arthur Fils [9] 0 0 Terence Atmane Terence Atmane 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Pista 2 – ore 12:00

Romain Arneodo / Marc Polmans vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl



ATP Barcelona Romain Arneodo / Marc Polmans [1] Romain Arneodo / Marc Polmans [1] 5 6 Adam Pavlasek / Patrik Rikl [2] Adam Pavlasek / Patrik Rikl [2] 7 7 Vincitore: Pavlasek / Rikl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Arneodo / Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 A. Pavlasek / Rikl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 R. Arneodo / Polmans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Arneodo / Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Arneodo / Polmans 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 R. Arneodo / Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Arneodo / Polmans 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 A. Pavlasek / Rikl 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 4-5 → 5-5 R. Arneodo / Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Arneodo / Polmans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Rikl 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-1 → 1-2 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP 500 Monaco di Baviera Monaco di Baviera, Germania · 14 Aprile 2026 ☁ 8°C Nuvoloso · Picco 12°C CIELO Coperto PIOGGIA Quasi continua CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 14 Aprile 09:00 🌧 8° 10:00 🌧 9° 11:00 🌧 9° 12:00 ☁ 10° 13:00 🌧 10° 14:00 🌧 11° 15:00 ☁ 11° 16:00 🌧 12° 17:00 🌧 11° 18:00 🌧 10° 🎾 Programma del giorno — 14 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale 1° Turno · First Round 1° Turno 🌧 Pioggia frequente

🎾 ATP 1° Turno

🏀 Terra Rossa

Center Court – ore 11:00

Alejandro Tabilo vs Joao Fonseca



ATP Munich Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 3 Joao Fonseca Joao Fonseca 7 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Fonseca 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Miomir Kecmanovic



ATP Munich Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 3 7 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 3 6 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Alex Molcan vs Alexander Bublik



ATP Munich Alex Molcan Alex Molcan 6 6 Alexander Bublik [3] Alexander Bublik [3] 4 2 Vincitore: Molcan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Bublik 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Molcan 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 A. Bublik 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 3-1 → 4-1 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Bublik 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Molcan 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Fabian Marozsan vs Stefanos Tsitsipas



ATP Munich Fabian Marozsan • Fabian Marozsan 0 3 7 2 Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 0 6 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Marozsan 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 F. Marozsan 15-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Marozsan 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Marozsan 30-15 ace 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Marozsan 0-15 0-30 15-40 30-40 df 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Tallon Griekspoor vs Denis Shapovalov



ATP Munich Tallon Griekspoor [8] Tallon Griekspoor [8] 4 6 2 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 3 6 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-3 → 6-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Diego Dedura



ATP Munich Flavio Cobolli [4] Flavio Cobolli [4] 6 7 Diego Dedura Diego Dedura 4 5 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 D. Dedura 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Dedura 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Dedura 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 D. Dedura 15-0 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 D. Dedura 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Dedura 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 F. Cobolli 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Dedura 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Dedura 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Dedura 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Marin Cilic vs Daniel Altmaier



ATP Munich Marin Cilic Marin Cilic 2 3 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 6 6 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Cilic 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 D. Altmaier 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Ryan Seggerman / Ben Shelton vs Luciano Darderi / Santiago Gonzalez



ATP Munich Ryan Seggerman / Ben Shelton Ryan Seggerman / Ben Shelton 7 3 10 Luciano Darderi / Santiago Gonzalez Luciano Darderi / Santiago Gonzalez 6 6 12 Vincitore: Darderi / Gonzalez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 L. Darderi / Gonzalez 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Darderi / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Seggerman / Shelton 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Darderi / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Seggerman / Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 L. Darderi / Gonzalez 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Seggerman / Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Darderi / Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Seggerman / Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 L. Darderi / Gonzalez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* df 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Darderi / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Seggerman / Shelton 0-15 15-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 L. Darderi / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Seggerman / Shelton 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Darderi / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Seggerman / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 L. Darderi / Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Seggerman / Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Darderi / Gonzalez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-2 → 2-2 R. Seggerman / Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 L. Darderi / Gonzalez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Seggerman / Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Zhizhen Zhang vs Luciano Darderi



ATP Munich Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 1 Luciano Darderi [6] Luciano Darderi [6] 7 3 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Z. Zhang 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 ace 15-30 30-40 40-40 ace ace 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Justin Engel vs Vit Kopriva



ATP Munich Justin Engel Justin Engel 3 7 2 Vit Kopriva Vit Kopriva 6 5 6 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Engel 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Engel 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Engel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Engel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Engel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Engel 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Engel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Engel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Engel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Kopriva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Engel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Engel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Engel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Engel 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Engel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 1-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Zizou Bergs vs Marko Topo



ATP Munich Zizou Bergs Zizou Bergs 6 6 Marko Topo Marko Topo 1 4 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Topo 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Topo 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Topo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Topo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Topo 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Z. Bergs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 M. Topo 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 4-0 → 5-0 M. Topo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Topo 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Z. Bergs 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Andre Goransson / Evan King vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff



ATP Munich Andre Goransson / Evan King [3] Andre Goransson / Evan King [3] 6 2 9 Petr Nouza / Bart Stevens Petr Nouza / Bart Stevens 3 6 11 Vincitore: Nouza / Stevens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 P. Nouza / Stevens 0-1 ace 1-1 ace 2-1 ace 2-2 3-2 df 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 9-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 A. Goransson / King 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 2-5 P. Nouza / Stevens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 2-3 → 2-4 A. Goransson / King 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Goransson / King 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Nouza / Stevens 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Goransson / King 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Nouza / Stevens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Goransson / King 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 P. Nouza / Stevens 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Nouza / Stevens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

ATP Munich Francisco Cerundolo / Alex Michelsen Francisco Cerundolo / Alex Michelsen 0 7 6 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 6 6 10 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 T. Arribage / Olivetti 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* ace 7-7* 8*-7 df 6-6 → 7-6 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Cerundolo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 F. Cerundolo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Cerundolo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 2-3 → 2-4 F. Cerundolo / Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Cerundolo / Michelsen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Cerundolo / Michelsen 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 F. Cerundolo / Michelsen 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 F. Cerundolo / Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 0-2 → 0-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 F. Cerundolo / Michelsen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Francisco Cerundolo/ Alex Michelsenvs Theo Arribage/ Albano Olivetti