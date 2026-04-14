Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Zverev soffre ma passa, Fonseca convince: buon debutto a Monaco di Baviera. Darderi parte bene a Monaco, Zhang ko in tre set, ora gli ottavi (LIVE)

14/04/2026 16:00 114 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev e Joao Fonseca avanzano all’ATP 500 di Monaco di Baviera, ma con percorsi molto diversi. Il tedesco, campione in carica, ha dovuto sudare parecchio per superare una pericolosa trappola d’esordio contro Miomir Kecmanovic, piegato solo al tie-break del terzo set con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(2). Più convincente invece il debutto del brasiliano, che ha regolato Alejandro Tabilo per 7-6(1) 6-3, prendendosi anche una rivincita importante dopo le due sconfitte nei precedenti.
Per Zverev è stata una partita in crescendo al contrario. Il numero uno di casa era partito bene, con un primo set solido e controllato, ma con il passare dei game il match si è fatto sempre più complicato, quasi appesantito dal freddo e dalle condizioni lente viste a Monaco. Kecmanovic è riuscito ad allungare la sfida, ha rimesso tutto in equilibrio nel secondo set e ha costretto il tedesco a una battaglia fino al terzo. Nel momento decisivo, però, Zverev ha ritrovato precisione e autorità, dominando il tie-break finale e mettendo in salvo un esordio tutt’altro che semplice. Agli ottavi troverà Gabriel Diallo, in un altro passaggio delicato della sua corsa per difendere il titolo.
Molto più brillante la prova di Fonseca, che continua a confermare di essere uno dei nomi più interessanti del circuito. Il brasiliano ha sconfitto Tabilo con personalità, cancellando finalmente lo zero nella casella dei confronti diretti contro il cileno. La sua arma principale è stata ancora una volta il diritto, devastante per continuità ed efficacia: ben 21 vincenti con questo colpo in appena due set, un dato che racconta perfettamente il peso del suo tennis.
Fonseca ha gestito bene i momenti chiave del match, imponendosi nettamente nel tie-break del primo set e poi prendendo il controllo anche nella seconda frazione. Per lui ora ci sarà una nuova sfida contro Arthur Rinderknech, già battuto la scorsa settimana a Montecarlo. Un incrocio che può dire molto anche in ottica classifica, con il brasiliano che continua a inseguire un obiettivo chiaro: arrivare al Roland Garros da testa di serie.

Luciano Darderi parte con il piede giusto all’ATP di Monaco di Baviera e inaugura il suo cammino con una vittoria in tre set. L’azzurro ha superato il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 7-6 3-6 6-1, al termine di una sfida combattuta nei primi due parziali e poi controllata con autorità nel set decisivo.
Darderi è riuscito a spuntarla in un primo set molto equilibrato, conquistato al tie-break, prima di subire la reazione di Zhang nella seconda frazione. Nel momento più delicato del match, però, l’italiano ha saputo alzare di nuovo il livello del suo tennis, prendendo in mano gli scambi e dominando il terzo set, chiuso con un netto 6-1.
Un successo importante per l’azzurro, che così stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo tedesco. Nel prossimo turno Darderi affronterà uno tra Engel e Kopriva, con l’obiettivo di continuare il suo percorso sulla terra bavarese.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  14 Aprile 2026

8°C
Soleggiato  ·  Picco 19°C
CIELO Sereno
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 14 Aprile
09:00
10°
10:00
11°
11:00
13°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
18°

🎾  Programma del giorno — 14 Aprile

🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
1° Turno  ·  First Round
1° Turno

☀  Sole pieno
🎾  ATP 1° Turno
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Alex de Minaur AUS vs Sebastian Ofner AUT

ATP Barcelona
Alex de Minaur [3]
7
6
Sebastian Ofner
6
4
Vincitore: de Minaur
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Martin Landaluce ESP vs Lorenzo Musetti ITA

ATP Barcelona
Martin Landaluce
5
2
Lorenzo Musetti [2]
7
6
Vincitore: Musetti
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Carlos Alcaraz ESP vs Otto Virtanen FIN (Non prima 16:00)

ATP Barcelona
Carlos Alcaraz [1]
6
6
Otto Virtanen
4
2
Vincitore: Alcaraz
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Mariano Navone ARG vs Andrey Rublev RUS

ATP Barcelona
Mariano Navone
15
4
4
Andrey Rublev [5]
0
6
5
Mostra dettagli





Pista Andres Gimeno – ore 11:00
Pedro Martinez ESP vs Lorenzo Sonego ITA

ATP Barcelona
Pedro Martinez
2
6
4
Lorenzo Sonego
6
2
6
Vincitore: Sonego
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Camilo Ugo Carabelli ARG vs Karen Khachanov RUS

ATP Barcelona
Camilo Ugo Carabelli
6
6
Karen Khachanov [4]
3
4
Vincitore: Ugo Carabelli
Mostra dettagli

Tomas Machac CZE vs Sebastian Baez ARG

ATP Barcelona
Tomas Machac
2
6
6
Sebastian Baez
6
4
1
Vincitore: Machac
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Brandon Nakashima USA vs Juan Manuel Cerundolo ARG (Non prima 16:00)

ATP Barcelona
Brandon Nakashima
6
7
Juan Manuel Cerundolo
3
5
Vincitore: Nakashima
Mostra dettagli

Arthur Fils FRA vs Terence Atmane FRA

ATP Barcelona
Arthur Fils [9]
0
0
Terence Atmane
0
0
Mostra dettagli





Pista 2 – ore 12:00
Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE

ATP Barcelona
Romain Arneodo / Marc Polmans [1]
5
6
Adam Pavlasek / Patrik Rikl [2]
7
7
Vincitore: Pavlasek / Rikl
Mostra dettagli
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  14 Aprile 2026

8°C
Nuvoloso  ·  Picco 12°C
CIELO Coperto
PIOGGIA Quasi continua
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA

Previsioni ora per ora — 14 Aprile
09:00
🌧
10:00
🌧
11:00
🌧
12:00
10°
13:00
🌧
10°
14:00
🌧
11°
15:00
11°
16:00
🌧
12°
17:00
🌧
11°
18:00
🌧
10°

🎾  Programma del giorno — 14 Aprile

🎾
ATP Singles  ·  Tabellone Principale
1° Turno  ·  First Round
1° Turno

🌧  Pioggia frequente
🎾  ATP 1° Turno
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Alejandro Tabilo CHI vs Joao Fonseca BRA

ATP Munich
Alejandro Tabilo
6
3
Joao Fonseca
7
6
Vincitore: Fonseca
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Munich
Alexander Zverev [1]
6
3
7
Miomir Kecmanovic
3
6
6
Vincitore: Zverev
Mostra dettagli

Alex Molcan SVK vs Alexander Bublik KAZ

ATP Munich
Alex Molcan
6
6
Alexander Bublik [3]
4
2
Vincitore: Molcan
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Stefanos Tsitsipas GRE

ATP Munich
Fabian Marozsan
0
3
7
2
Stefanos Tsitsipas
0
6
6
2
Mostra dettagli





Court 1 – ore 11:00
Tallon Griekspoor NED vs Denis Shapovalov CAN

ATP Munich
Tallon Griekspoor [8]
4
6
2
Denis Shapovalov
6
3
6
Vincitore: Shapovalov
Mostra dettagli

Flavio Cobolli ITA vs Diego Dedura GER

ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
6
7
Diego Dedura
4
5
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

Marin Cilic CRO vs Daniel Altmaier GER

ATP Munich
Marin Cilic
2
3
Daniel Altmaier
6
6
Vincitore: Altmaier
Mostra dettagli

Ryan Seggerman USA / Ben Shelton USA vs Luciano Darderi ITA / Santiago Gonzalez MEX

ATP Munich
Ryan Seggerman / Ben Shelton
7
3
10
Luciano Darderi / Santiago Gonzalez
6
6
12
Vincitore: Darderi / Gonzalez
Mostra dettagli





Court 2 – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Luciano Darderi ITA

ATP Munich
Zhizhen Zhang
6
6
1
Luciano Darderi [6]
7
3
6
Vincitore: Darderi
Mostra dettagli

Justin Engel GER vs Vit Kopriva CZE

ATP Munich
Justin Engel
3
7
2
Vit Kopriva
6
5
6
Vincitore: Kopriva
Mostra dettagli

Zizou Bergs BEL vs Marko Topo GER

ATP Munich
Zizou Bergs
6
6
Marko Topo
1
4
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli

Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Yannick Hanfmann GER / Jan-Lennard Struff GER

ATP Munich
Andre Goransson / Evan King [3]
6
2
9
Petr Nouza / Bart Stevens
3
6
11
Vincitore: Nouza / Stevens
Mostra dettagli






Court 3 – ore 13:00
Francisco Cerundolo ARG / Alex Michelsen USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
ATP Munich
Francisco Cerundolo / Alex Michelsen
0
7
6
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
10
Vincitore: Arribage / Olivetti
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
WinItaly_ex_Berga 14-04-2026 19:02

Scritto da Silvio

Scritto da Giampi

Scritto da zedarioz
Ci vorrebbe una statistica per sapere in percentuale, in quanti turni di servizio in questo 2026, Alcaraz ha concesso palle break. Questo è il suo unico punto davvero debole. Poi è talmente forte che può sempre salvarsi o fare controbreak, ma spesso concede occasioni sul proprio servizio.

Basta chiedere, 102 palle break e 32 turni di servizio persi..

Giampi, da uno statistico della tua levatura i numeri senza i totali non me li aspetto
Ci sarà chi ha perso “solo” 30 servizi, ma su 40 giocati, sarà mica un big server rispetto al murciano?

Giocatori che nel 2026 hanno subito meno break in proporzione ai game di servizio giocati:

Sinner 6.12% 18 294
Shelton 8.40% 21 250
Kovacevic 9.05% 21 232
Zverev 10.09% 33 324
Nakashima 10.48% 24 229
Hurkacz 10.66% 21 197
Alcaraz 10.67% 32 300

In pratica Sinner perde il servizio 1 volta su 16 game, Alcaraz 1 volta su 9.

 114
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+1: luca71
Stebaldwin (Guest) 14-04-2026 18:58

Scritto da Apota

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Marco M.

Scritto da Lucio68
mamma mia Cobolli che involuzione sulla terra

Non oso pensare cosa scriveresti su Zverev al terzo con Kecmanovic se solo fosse italiano…

Mi piace tantissimo Flavio, ma non puoi paragonare Kecmanovic a Dedura.
Non ho visto un 15 di Cobolli, ma mi aspettavo anch io un sucesso più netto contro il giovanissimo tedesco.
L’ importante è che abbia vinto.

Perché pollice verso??
Perché??
Non si capisce.
Conclude dicendo anche :l’importante che abbia vinto.(lorenzo)
Poi sottolinea,giustamente,che dedura non è kecmanovic( con diversi anni nel tour e br 27)
Perché pollice verso??

Perché il paragone nn era fra kecmanovic e Dedura ,ma fra gli incontri ZverevKec e CoboDedura
Anche senza guardare le quote, più o meno incontri con un favorito netto,che ,nel caso di Zverev ha faticato( e rischiato)molto più del Nostro

 113
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Silvio (Guest) 14-04-2026 18:41

Scritto da Giampi

Scritto da zedarioz
Ci vorrebbe una statistica per sapere in percentuale, in quanti turni di servizio in questo 2026, Alcaraz ha concesso palle break. Questo è il suo unico punto davvero debole. Poi è talmente forte che può sempre salvarsi o fare controbreak, ma spesso concede occasioni sul proprio servizio.

Basta chiedere, 102 palle break e 32 turni di servizio persi..

Giampi, da uno statistico della tua levatura i numeri senza i totali non me li aspetto 🙂
Ci sarà chi ha perso “solo” 30 servizi, ma su 40 giocati, sarà mica un big server rispetto al murciano?

 112
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Apota 14-04-2026 18:40

Scritto da pablito
Ma Engel di quanti Slam(s) era accreditato ?
E il Palomero ?

Dai però sono prospetti interessanti.
Tutti 18 enni.
A me non dispiaccio entrambi.
Poi non se vinceranno 10 slam 20 o 30

 111
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Giampi 14-04-2026 18:40

Scritto da Giampi

Scritto da zedarioz
Ci vorrebbe una statistica per sapere in percentuale, in quanti turni di servizio in questo 2026, Alcaraz ha concesso palle break. Questo è il suo unico punto davvero debole. Poi è talmente forte che può sempre salvarsi o fare controbreak, ma spesso concede occasioni sul proprio servizio.

Basta chiedere, 102 palle break e 32 turni di servizio persi..

Che i turni di servizio di Alcaraz siano un problema lo sanno anche i sassi a meno che le persone non siano ipnotizzate dai suoi frizzi e lazzi. Nelle 52 settimane è ottavo nei punti con il servizio e 12esimo per palle break salvate. È inutile dire chi sia il primo in queste due statistiche..

 110
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+1: Inox
Apota 14-04-2026 18:31

Comunque il campione landa lux
Ne deve mangiare di lardo di colonnata prima di poter condividere il campo con Lorenzo il Magnifico,splendido come il marmo di carrara.
Anche oggi alcuni rovesci del muso da goduria totale,che bellezza di gesto.
Comunque Dedura niente male.
Sta crescendo velocemente..appena 18 anni fresco fresco.
Cosa ne pensate di questo ragazzo?(tralasciando la croce che fece sul campo l’anno scorso)

 109
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Giampi 14-04-2026 18:28

Scritto da zedarioz
Ci vorrebbe una statistica per sapere in percentuale, in quanti turni di servizio in questo 2026, Alcaraz ha concesso palle break. Questo è il suo unico punto davvero debole. Poi è talmente forte che può sempre salvarsi o fare controbreak, ma spesso concede occasioni sul proprio servizio.

Basta chiedere, 102 palle break e 32 turni di servizio persi..

 108
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+1: JannikUberAlles
Apota 14-04-2026 18:23

Scritto da Apota

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Marco M.

Scritto da Lucio68
mamma mia Cobolli che involuzione sulla terra

Non oso pensare cosa scriveresti su Zverev al terzo con Kecmanovic se solo fosse italiano…

Mi piace tantissimo Flavio, ma non puoi paragonare Kecmanovic a Dedura.
Non ho visto un 15 di Cobolli, ma mi aspettavo anch io un sucesso più netto contro il giovanissimo tedesco.
L’ importante è che abbia vinto.

Perché pollice verso??
Perché??
Non si capisce.
Conclude dicendo anche :l’importante che abbia vinto.(lorenzo)
Poi sottolinea,giustamente,che dedura non è kecmanovic( con diversi anni nel tour e br 27)
Perché pollice verso??

Detu perché pollice verso a ospite sgradito.
Perché?

 107
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Apota 14-04-2026 18:21

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Marco M.

Scritto da Lucio68
mamma mia Cobolli che involuzione sulla terra

Non oso pensare cosa scriveresti su Zverev al terzo con Kecmanovic se solo fosse italiano…

Mi piace tantissimo Flavio, ma non puoi paragonare Kecmanovic a Dedura.
Non ho visto un 15 di Cobolli, ma mi aspettavo anch io un sucesso più netto contro il giovanissimo tedesco.
L’ importante è che abbia vinto.

Perché pollice verso??
Perché??
Non si capisce.
Conclude dicendo anche :l’importante che abbia vinto.(lorenzo)
Poi sottolinea,giustamente,che dedura non è kecmanovic( con diversi anni nel tour e br 27)
Perché pollice verso??

 106
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no Sinner no Party (Guest) 14-04-2026 18:17

Scritto da Cogi53
Virtanen ha perso una grossa occasione di vincere almeno un set. Quando gli ricapita di trovare un Alcaraz che fa ben 23 gratuiti in un set??
Invece pensa bene di farne quasi altrettanti lui, perdendo il set con due dritti lunghi di almeno un metro. Carlos piuttosto spento!!

Anche in caso di vittoria di 1 set, la SETTA dei sinneriani non avrebbe MAI fatto al coraggioso finnico un regalo costoso…

…al massimo una confezione di CAROTE (però BIO).

Ahahahah 😀

 105
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Cogi53 14-04-2026 18:02

Virtanen ha perso una grossa occasione di vincere almeno un set. Quando gli ricapita di trovare un Alcaraz che fa ben 23 gratuiti in un set??
Invece pensa bene di farne quasi altrettanti lui, perdendo il set con due dritti lunghi di almeno un metro. Carlos piuttosto spento!!

 104
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+1: antoniov
antoniov 14-04-2026 18:00

@ no Sinner no Party (#4592848)
Altri tempi quelli !

Ora il Nostro 2001 ha spiccato un volo che l’altro neppure lo vede, ovviamente dal basso verso l’alto … 😆

Dai, è un avversario del tutto inconsistente per i magnifici due se hanno voglia di giocare a tennis e non di dormire … 😉

@ JannikUberAlles (#4592845)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

 103
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JannikUberAlles 14-04-2026 17:57

Scritto da no Sinner no Party

Scritto da antoniov
Il murciano nel secondo set ha pure subìto un break dopo averlo inflitto … errori assurdi, non sta giocando il suo tennis abituale, forse anche perchè sa di avere in pugno l’avversario.

Non scherzare!
Questo Virtanen è un 2001 come Sinner e ha pure vinto a Bergamo (2022) proprio come Jannik.
Probabilmente Carlos ha visto un fantasma!
Il “palmares” del finnico:
– 2 titoli ITF (2021)
– 8 titoli CH
– 2T a Wimbledon e US Open
ADDIRITTURA un BR #91 (2024).
Avversario da rispettare!

Dopo quella STRAORDINARIA vittoria a Bergamo me lo aspettavo almeno in top-50…

…forse perfino in top-20!

Un mezzo-Rune?

Ahahahah 😀

 102
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+1: antoniov
no Sinner no Party (Guest) 14-04-2026 17:52

Scritto da antoniov
@ no Sinner no Party (#4592839)
Se lo dici tu …
Ti sei ripassato la tabellina del finnico senza vedere il match in cui giocava contro Alcaraz, seppur svogliato ed impreciso, e non contro sciascippo ?
O per caso pensi che contro il Nostro Virtanen conquisterebbe più di un paio di game ?

Probabilmente Sinner avrebbe vinto 7-6(22) e 7-6(34).

Poi sarebbero andati insieme in birreria a ricordare i bei “vecchi tempi” andati di Bergamo.

Quelli sì che erano “veri” Challenger 😉

 101
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+1: JannikUberAlles
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