ATP 250 Marrakech: Cinà sconfitto nettamente da Muller
Si ferma all’esordio il cammino di Federico Cinà al 250 di Marrakech, dove era entrato nel main draw sfruttando una delle chance concesse ai giovani più promettenti dal programma di “accelerazione” di carriera dell’ATP. Il palermitano ha perso nettamente contro Alexandre Muller per 6-2 6-3 in 70 minuti di gioco, condotti dal francese grazie alla sua maggior esperienza, peso di palla e regolarità di gioco. La partita non si era messa affatto male per l’azzurro: Muller infatti ha concesso subito un break con troppi errori nel suo primo turno di servizio, ma appena ha centrato i colpi da fondocampo si è immediatamente rimesso in carreggiata giocando un tennis più solido, intenso e continuo, mettendo a nudo i difetti del giovane azzurro sul lato del diritto e anche una certa differenza nel peso di palla generale. Assai più efficace Muller col primo colpo dopo il servizio, mentre Cinà nei suoi game ha fin troppo affrettato i tempi dell’affondo, senza una costruzione necessaria ad aprirsi lo spazio, e così ha commesso molti errori diretti.
Ovviamente per Cinà queste sconfitte ci stanno: ha tutto da imparare da un livello di gioco che ancora ha sperimentato poco, ma il parziale di otto game consecutivi sofferti dal 2-0 avanti nel primo set sino al 2-0 per Muller nel secondo parziale deve essere un importante spunto di riflessione per la sua prestazione. È forse mancata una reazione più veemente, l’abilità di portare in campo qualcosa di diverso per arginare il buon momento dell’avversario e soprattutto commettere meno errori. Il tabellino di fine match infatti registra 7 doppi falli con 3 ace, e un bilancio assai negativo tra vincenti (15) ed errori (33), in gran parte commessi col diritto o in situazioni di scambio nelle quali è stato messo in difesa dal francese. Una prestazione non esaltante da analizzare e su cui continuare ad investire risorse negli allenamenti. Anche a livello puramente atletico, Cinà non è parso affatto inuma buona giornata, con colpi spesso non così ficcanti e anche in ritardo in vari recuperi.
Cinà ha iniziato la partita con un turno di battuta vinto a 15, quindi è andato a prendersi un break sfruttando l’avvio con le polveri bagnate del rivale, che ha commesso un doppio fallo e quasi non centrava il campo. Purtroppo il buon momento del siciliano è durato pochi minuti: Muller ha subito cambiato marcia in risposta e questo ha un po’ bloccato il servizio di Federico, incappato in due doppi falli e incertezze che gli sono costate l’immediato contro break. Muller ha preso possesso del centro del campo e ha iniziato a giocare solido, sbagliando poco e portando all’errore il giovane italiano che da lì in avanti è crollato in una serie di 8 game persi di fila, con altre tre break subiti. Sotto 1-0 nel secondo set, Cinà ha ripreso un po’ di precisione, si è attivato e sfruttando un game non brillante del francese è arrivato a tre palle del contro break nel secondo game, ma non è riuscito a sfruttarle. Finalmente nel terzo gioco l’italiano ha interrotto la serie di Muller con un discreto turno di servizio, più ordinato e convinto, quindi il set è avanzato senza scosse (e nemmeno spettacolo) fino al 5-3 per il francese. Cinà, al servizio, si è di nuovo bloccato in errori e sul 30-40, match point, un doppio fallo ha chiuso l’incontro.
R32 Cina – Muller
TAG: Alexandre Muller, ATP 250 Marrakech 2026, Federico Cinà
Ci vuole pazienza.
Ma al momento non è ancora un giocatore da tornei 250,non ha i colpi,nè la “testa”.
L’impressione è che i 20-30 CH che ha fatto non siano ancora bastati a consolidare un certo livello. Prenderei queste sortite in ATP tour come dei test particolarmente utili.
Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette…..
@ Alain (#4584285)
Bravo! Speriamo sia di buon auspicio
https://www.livetennis.it/post/386860/atp-marrakech-musetti-spreca-muller-ringrazia-brutta-sconfitta-per-lazzurro-rimontato-nel-terzo-set/
notare il commento numero 1 (siamo nel 2023)
HichamArazi (Guest) 08-04-2023 14:34
Vedo molti commenti sul cambio di ciach o in generale di staff.
Ma in campo non ci va mica il poro Tartarini.
Un allenatore puo essere utile per modificare uno o piu colpi(come e’ stato gia fatto con ottimi risultati lo scorso anno), oppure per fare le scelte tattiche giuste.
Ma se Musetti ha disimparato cio che l’ anno scorso e’ stato appreso, e’ evidente che il problema e’ del giocatore.
Evidentemente non e’ abbastanza forte per resrare a quei livelli.
Punto.
Ieri ha giocato una partita da giocatore da challenger medio basso. Ed e’ questo il suo attuale valore magari in futuro si riprendera’, ma io penso che difficilmente lo rivedremo tra i primi 20 in futuro. Un po come e’ successo a Cecchinato, un giocatore per certi versi molto simile a Musetti, sia a livello tecnico che mentale.
La sconfitta ci può stare visto che cmq l’avversario è uno che credo proprio in Marocco sconfisse Musetti se nn ricordo male.. certo sempre meglio vincere a meno che le sconfitte le usi x fare miglioramenti e lavorare tanto su tutto quello che c’è da migliorare, vista l’età questo deve fare..forza cmq ragazzo!!
Oggi non ho visto la partita ma ho visto l’ultima sconfitta al challenger di Napoli e mi ha deluso per come ha giocato. Peccato, perché in passato ho visto partite dove mi ha esaltato. Speriamo riesca ad invertire questo trend
Quando si cade, ci si rialza!
Il passaggio al circuito non è semplice. L’ altro è esperto e comunque di altro livello.
La sconfitta ci sta senza drammi, non è che si parla di un giovane con aspirazioni all’ Alcaraz, Fonseca, Mensik, Jodar etc…
Ok, lo scrivo qui e mi salvo il link per il futuro: Cinà nelle 32 teste di serie di US Open 2030
Queste sconfitte ci stanno? Io dico di no. Le vittorie esaltano, le sconfitte deprimono enzo