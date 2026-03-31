ATP 250 Marrakech: Cinà sconfitto nettamente da Muller

Si ferma all’esordio il cammino di Federico Cinà al 250 di Marrakech, dove era entrato nel main draw sfruttando una delle chance concesse ai giovani più promettenti dal programma di “accelerazione” di carriera dell’ATP. Il palermitano ha perso nettamente contro Alexandre Muller per 6-2 6-3 in 70 minuti di gioco, condotti dal francese grazie alla sua maggior esperienza, peso di palla e regolarità di gioco. La partita non si era messa affatto male per l’azzurro: Muller infatti ha concesso subito un break con troppi errori nel suo primo turno di servizio, ma appena ha centrato i colpi da fondocampo si è immediatamente rimesso in carreggiata giocando un tennis più solido, intenso e continuo, mettendo a nudo i difetti del giovane azzurro sul lato del diritto e anche una certa differenza nel peso di palla generale. Assai più efficace Muller col primo colpo dopo il servizio, mentre Cinà nei suoi game ha fin troppo affrettato i tempi dell’affondo, senza una costruzione necessaria ad aprirsi lo spazio, e così ha commesso molti errori diretti.

Ovviamente per Cinà queste sconfitte ci stanno: ha tutto da imparare da un livello di gioco che ancora ha sperimentato poco, ma il parziale di otto game consecutivi sofferti dal 2-0 avanti nel primo set sino al 2-0 per Muller nel secondo parziale deve essere un importante spunto di riflessione per la sua prestazione. È forse mancata una reazione più veemente, l’abilità di portare in campo qualcosa di diverso per arginare il buon momento dell’avversario e soprattutto commettere meno errori. Il tabellino di fine match infatti registra 7 doppi falli con 3 ace, e un bilancio assai negativo tra vincenti (15) ed errori (33), in gran parte commessi col diritto o in situazioni di scambio nelle quali è stato messo in difesa dal francese. Una prestazione non esaltante da analizzare e su cui continuare ad investire risorse negli allenamenti. Anche a livello puramente atletico, Cinà non è parso affatto inuma buona giornata, con colpi spesso non così ficcanti e anche in ritardo in vari recuperi.

Cinà ha iniziato la partita con un turno di battuta vinto a 15, quindi è andato a prendersi un break sfruttando l’avvio con le polveri bagnate del rivale, che ha commesso un doppio fallo e quasi non centrava il campo. Purtroppo il buon momento del siciliano è durato pochi minuti: Muller ha subito cambiato marcia in risposta e questo ha un po’ bloccato il servizio di Federico, incappato in due doppi falli e incertezze che gli sono costate l’immediato contro break. Muller ha preso possesso del centro del campo e ha iniziato a giocare solido, sbagliando poco e portando all’errore il giovane italiano che da lì in avanti è crollato in una serie di 8 game persi di fila, con altre tre break subiti. Sotto 1-0 nel secondo set, Cinà ha ripreso un po’ di precisione, si è attivato e sfruttando un game non brillante del francese è arrivato a tre palle del contro break nel secondo game, ma non è riuscito a sfruttarle. Finalmente nel terzo gioco l’italiano ha interrotto la serie di Muller con un discreto turno di servizio, più ordinato e convinto, quindi il set è avanzato senza scosse (e nemmeno spettacolo) fino al 5-3 per il francese. Cinà, al servizio, si è di nuovo bloccato in errori e sul 30-40, match point, un doppio fallo ha chiuso l’incontro.

R32 Cina – Muller

