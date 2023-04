ATP Marrakech: Musetti spreca, Muller ringrazia. Brutta sconfitta per l’azzurro, rimontato nel terzo set

Brutta sconfitta per Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’ATP 250 di Marrakech. L’azzurro si è fatto rimontare un break di vantaggio nel terzo set dal francese Alexandre Muller, n.126 ATP, finendo sconfitto per 6-3 1-6 6-4 in poco meno di due ore di gioco. La battuta d’arresto è pesante perché ha palesato la totale mancanza di fiducia dell’azzurro: dopo un primo set sotto tono, Lorenzo era riuscito a salvare 4 palle break in apertura del secondo parziale. Un game che l’aveva accesso, tornato efficace col diritto, più aggressivo in campo e con un servizio finalmente incisivo. Dopo aver invertito l’inerzia del match con un secondo set di buon livello, aveva strappato il break nel primo game del terzo, il match pareva in controllo. Purtroppo dal quarto game gli errori sono cresciuti, il servizio è calato e il francese ha ripreso vigore, è tornato a spingere al suo massimo. Qua la partita si è complicata maledettamente: Musetti ha perso un metro abbondante di campo, è tornato passivo, attendista nei suoi colpi, ha cercato fin troppo la palla corta ricavandone quasi solo errori, ha totalmente smarrito quella velocità e profondità nello scambio con la quale aveva scavato il solco col rivale. Con un game pessimo ha subito il contro break sul 3 pari e il suo match è praticamente finito lì. Sfiduciato, passivo, tutto il suo gioco si è “ingrigito”, e Muller con un tennis aggressivo e ordinato ma tutt’altro che trascendentale è riuscito a mettere quella pressione che ha portato l’azzurro a sbagliare e quindi crollare servendo sotto 4-5, perdendo così un incontro che stava controllando e dominando sul piano tecnico.

La differenza tecnica e di qualità tra i due è stata netta, tutta a favore di Musetti, che quando è riuscito a giocare il suo tennis nemmeno al massimo ma con buona profondità e aggressività, sostenuto dalla prima di servizio, è stato nettamente superiore a Muller. Ma purtroppo è riuscito a giocare “discretamente” solo nel secondo set e nei primi tre game del terzo. Poco, troppo poco per portare a casa una vittoria che sarebbe stata fondamentale per continuare, passo dopo passo, la risalita, per ritrovare il filo smarrito del suo tennis. Musetti è un grandissimo talento, può giocare da ogni posizione con una qualità e bellezza da campione, ma per vincere è necessario stare in campo con altra attitudine, forza mentale e resistenza. Non puoi pensare di vincere con quella negatività, troppo dietro la riga di fondo aspettando gli eventi, nemmeno contro il n.126 al mondo. Nel primo set e soprattutto nella fase decisiva del terzo, dal punto di vista agonistico, dell’intensità e della convinzione l’azzurro è stato troppo deficitario, anche per un avversario monocorde e piuttosto prevedibile come il francese. Il fatto che sia crollato proprio nel rush finale del set decisivo conferma quanto sia sfiduciato l’azzurro in questo periodo.

Una battuta d’arresto che non ci voleva, dopo la buona vittoria di ieri. Purtroppo l’unica medicina è il campo, giocare, trovare una reazione a questo periodo negativo. Forza Lorenzo!

Marco Mazzoni

La cronaca

Il match inizia con Muller al servizio. Con un buon game, molto offensivo, muove lo score del match. Ottimo ingresso nel match anche di Musetti, prima in campo e diritto veloce, a zero impatta 1-1. Mostra buona mano il francese sul pallonetto perfetto che gli porta il punto del 2-1. Il set scorre spedito sui turni di servizio, nessuno riesce ad incidere in risposta. Sul 3-2, Lorenzo serve e affronta il primo game complicato, tra un erroraccio col diritto e un buon attacco del rivale, 0-30. Con una bella risposta e poi un’accelerazione di rovescio cross, Muller vola 0-40, ecco le prime palle break del match. Un brutto rovescio, impattato con poco equilibrio, gli costa il BREAK, 4-2 e servizio per il francese. Davvero un pessimo turno di battuta per l’azzurro, passivo e falloso. Purtroppo il break patito non ha l’effetto di una “sveglia”, il toscano non ingrana in risposta, è piuttosto lento nello scattare sulla palla e subisce il tennis ordinato di Alexandre. Ritrova finalmente la prima palla “Muso”, a zero resta in scia portandosi 3-5. Muller serve per il primo set e gioca un ottimo game, offensivo e senza regalare niente. 6-3 per il francese in mezz’ora di gioco, con purtroppo Lorenzo del tutto assente in risposta, dove ha vinto la miseria di 5 punti. Troppo, troppo poco.

Secondo set, Musetti to serve. Testa bassa sul rovescio cross che termina largo, giocato troppo dietro la riga di fondo, un errore che gli costa il 15-30. E la prima di servizio nemmeno va. Doppio fallo! 15-40, due palle break immediate da difendere per l’azzurro. Trova un prima potente “in pancia” a Muller, cancella la prima chance. Lo aiuta il rivale, che arriva tardi a destra e affossa in diritto in rete. Con un “raro” diritto incisivo, Musetti annulla anche la terza palla break, trovando finalmente velocità di piedi nell’aggredire il colpo dell’avversario e anche spinta. È il game più lottato del match, già 12 punti. Lento nell’uscita dal servizio, Lorenzo sparacchia via col diritto, le PB nel game diventano 4, ma per fortuna il servizio lo aiuta. Con una bella rincorsa su di una volée non definitiva, Musetti chiude il game, 1-0, con tanta sofferenza. La scossa è arrivata: Alexandre smarrisce la prima di servizio e Lorenzo trova le prime risposte profonde, cariche di spin, che sbattono Muller dietro e aprono il campo all’affondo. 15-40, prime palle break per Musetti. Sfrutta la prima, altra bella risposta, BREAK e 2-0 avanti. Tira anche un urlaccio, fa sentire la sua presenza al rivale dopo un primo set abulico. Ora la prima è efficace il diritto successivo pure. 3-0 Musetti, l’inerzia dell’incontro sembra totalmente ribaltata, con un parziale di 11 punti su 13 vinti da Lorenzo. Muller ha accusato il colpo, sbaglia di tutto e crolla 0-40, tripla chance per il doppio break per Musetti. Spreca le prime due, troppo attendista nello scambio; ma trova una bellissima risposta carica, quasi sulla riga, sulla terza e Muller non trova il campo, sorpreso. BREAK Musetti, 4-0, in totale controllo del match, anche grazie al crollo verticale del rivale col servizio (36% di prime per Muller nel parziale) e pure col diritto. 5-0 Musetti. Alexandre ritrova un po’ di continuità nello scambio, torna a vincere un game, 1-5. Con un ottimo game (inclusa la prima smorzata vincente), Musetti chiude 6-1. È salito il rendimento al servizio e cresciuta l’intensità e profondità dei colpi, soprattutto in risposta. Fondamentale aver salvato quelle delicatissime 4 palle break in apertura, che potevano pesare come un macigno dopo il primo set ceduto malamente.

Terzo set, Muller al servizio, ma è Musetti a brillare con colpi davvero efficaci. Una bordata lungo linea di diritto da sinistra gli vale lo 0-30. Si aggrappa al servizio il nativo di Poissy, ma sul 30 pari sbaglia col diritto e arriva la palla break per Lorenzo. Disastro del francese, affossa in rete un diritto comodo da metà campo, regalo che gli costa il BREAK a favore del “Muso”, avanti anche nel terzo set. Laborioso il secondo game, lo vince ai vantaggi Lorenzo con un bell’attacco col diritto e poi un’ottima palla corta dopo aver sballottato il rivale. 2-0. Qualche errore per l’azzurro in questa fase, e un doppio fallo, ma la prima palla gli porta punti importantissimi, per il 3-1. Nel quinto game Musetti torna molto offensivo nello scambio, la sua palla è profonda e veloce, Muller non regge quest’intensità imposta dall’azzurro. Spreca una chance Lorenzo sul 15-30, non indovinando l’angolo del passante. Sul 30 pari un’altra risposta poderosa di Musetti gli vale la palla break. Con coraggio Muller la cancella buttandosi avanti. 3-2. Inizia male il toscano servendo nel sesto game. Un errore rischiando una smorzata, un lob troppo lungo, 0-30, e niente prima palla in campo… Doppio fallo! 0-40, tre chance del contro break per Muller. Il break arriva alla seconda, un diritto tirato con poco equilibrio atterra in corridoio. 3 pari, tutto da rifare, sprecato un vantaggio che pareva netto. Si incaponisce con la palla corta Musetti, ancora mal giocata, mentre la fiducia di Alexandre torna alle stelle. 4-3 Muller, sorpasso completato. La prima palla di Lorenzo latita ora, pure un doppio fallo che gli costa il 30 pari. Per fortuna la ritrova da destra, ma poi spedisce uno smash lunghissimo, troppa foga. Si va ai vantaggi. Con qualche patema di troppo, Musetti impatta lo score 4 pari. Si entra nel rush finale. Freddo il francese, non sbaglia niente e punisce una posizione di campo di Lorenzo tornata troppo arretrata. 5-4 Muller. Serve per allungare il match Musetti, e inizia malissimo sparacchiando lungo e largo un diritto dopo il servizio. Spinge tanto il francese, si avvicina alla riga di fondo e trova un rovescio potente, che sbaraglia la difesa di Lorenzo. 0-30, suona l’allarme rosso… Con un diritto in rete, classico non forzato, giocato da Lorenzo con evidente tensione, siamo 0-40 e Tre Match Point per Muller!!! Annulla primo buttandosi avanti Musetti. Poi trova un diritto lungo linea preciso, 30-40, ne resta uno. Con la seconda palla… NO! Rischia la palla corta, Muller la intuisce, arriva e chiude poi di volo. Game Set Match Muller. Una sconfitta davvero deludente per Lorenzo, che dopo un inizio pessimo era in controllo del terzo set, avanti di un break all’avvio. Evidente la mancanza di fiducia dell’azzurro, appena si è complicato il gioco nel terzo, è tornato titubante, passivo e falloso. Peccato, era l’occasione per riprendere ritmo e sensazioni positive.

[1] Lorenzo Musetti vs Alexandre Muller



ATP Marrakech Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 3 6 4 Alexandre Muller Alexandre Muller 6 1 6 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 3-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Muller 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-0 → 4-0 L. Musetti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1 ACES 05 DOUBLE FAULTS 152/80 (65%) FIRST SERVE 48/72 (67%)33/52 (63%) 1ST SERVE POINTS WON 35/48 (73%)16/28 (57%) 2ND SERVE POINTS WON 11/24 (46%)7/10 (70%) BREAK POINTS SAVED 3/6 (50%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1313/48 (27%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 19/52 (37%)13/24 (54%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/28 (43%)3/6 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 3/10 (30%)13 RETURN GAMES PLAYED 1349/80 (61%) SERVICE POINTS WON 46/72 (64%)26/72 (36%) RETURN POINTS WON 31/80 (39%)75/152 (49%) TOTAL POINTS WON 77/152 (51%)