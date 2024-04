Masters 1000 Madrid: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Djokovic salta il Masters 1000 di Madrid. Sinner sarà la testa di serie numero 1

Novak Djokovic, dopo aver raggiunto la semifinale al Masters 1000 di Monte Carlo, risultato che non otteneva dal 2015, continua a dosare la sua presenza nel circuito maggiore. Infatti, è arrivata la conferma ufficiale che il serbo non parteciperà al Mutua Madrid Open, torneo in cui non gioca dal 2022.

Questo significa che l’attuale numero 1 del mondo ha disputato solo tre tornei nel 2024 (quattro se si considera anche la United Cup): Australian Open, Indian Wells e, appunto, Montecarlo.

Per Nole, non è certo abituale arrivare a questo punto della stagione senza aver conquistato nemmeno un titolo, ma gli anni passano per tutti e il campione serbo ha espresso la volontà di trascorrere più tempo con la famiglia.

In conseguenza del forfait di Djokovic, 24 volte campione Slam, Luca Van Assche entra direttamente nel tabellone principale del torneo. Ma la notizia più interessante è che Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 1 del Masters 1000 di Madrid. Anche se si tratta solo di numeri, è impossibile non rimanere impressionati da questo dato.

L’assenza di Djokovic rappresenta un’opportunità per Sinner di ridurre il divario che lo separa dalla prima posizione mondiale, attualmente occupata dal serbo. Il giovane talento italiano avrà la possibilità di dimostrare il suo valore e di fare un passo avanti nella corsa al vertice del ranking ATP.

Resta da vedere come Sinner gestirà la pressione di essere il favorito in un torneo così prestigioso come quello di Madrid. I tifosi italiani sperano che il giovane altoatesino possa cogliere questa occasione per confermare il suo stato di forma e per ottenere un risultato di prestigio sulla terra rossa spagnola.

(Clicca per vedere l'entry list) Masters 1000 Madrid (MD) Inizio torneo: 22/04/2024

