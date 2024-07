Umago: Musetti perfetto, Mensik ko in 77 minuti

Lorenzo Musetti ha confermato il suo ottimo stato di forma, conquistando la finale dell’ATP 250 di Umago con una prestazione dominante. Il tennista carrarino ha superato il giovane talento ceco Jakub Mensik con un netto 6-4, 6-1 in appena un’ora e diciassette minuti di gioco.

Fin dall’inizio, Musetti ha imposto il suo gioco variato e tecnicamente raffinato. Nonostante un iniziale contro-break di Mensik, l’italiano ha mantenuto la calma, sfruttando le sue abilità tattiche per mettere in difficoltà l’avversario. Il primo set si è chiuso 6-4 a favore di Musetti, grazie a un break decisivo nel settimo gioco (sul 3 pari).

Il secondo set è stato un monologo del talento azzurro. Musetti ha alzato ulteriormente il livello del suo gioco, concedendo appena un game all’avversario. La sua capacità di variare il gioco e di mettere pressione in risposta ha completamente disarmato Mensik, che ha finito per cedere 6-1.

Le statistiche raccontano la superiorità di Musetti: 60% di prime in campo con un eccellente 76% di punti vinti. Particolarmente impressionante la sua efficienza sulle palle break, convertendone 5 su 5. Al contrario, Mensik ha faticato al servizio, mettendo in campo solo il 44% di prime.

Questa vittoria proietta Musetti alla finale di domani contro Francisco Cerundolo, che ha superato a sorpresa Andrey Rublev nell’altra semifinale. Per l’italiano, sarà l’occasione di conquistare il suo primo titolo della stagione e confermarsi come uno dei migliori giocatori sulla terra battuta.

La finale di Umago rappresenta un’importante opportunità per Musetti di consolidare la sua posizione nel circuito ATP e di guadagnare fiducia in vista dei prossimi importanti appuntamenti, inclusi gli US Open e le Olimpiadi di Parigi 2024.

ATP Umag Jakub Mensik Jakub Mensik 4 1 Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 6 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 J. Mensik 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 1-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇨🇿 Mensik 🇮🇹 Musetti Punteggio servizio 179 282 Ace 1 1 Doppi falli 2 0 Percentuale prime di servizio 44% (20/45) 60% (25/42) Punti vinti con la prima 55% (11/20) 76% (19/25) Punti vinti con la seconda 36% (9/25) 59% (10/17) Palle break salvate 0% (0/5) 0% (0/1) Giochi di servizio giocati 9 8 Punteggio risposta 178 265 Punti vinti in risposta sulla prima 24% (6/25) 45% (9/20) Punti vinti in risposta sulla seconda 41% (7/17) 64% (16/25) Palle break convertite 100% (1/1) 100% (5/5) Giochi di risposta giocati 8 9 Punti vinti a rete 47% (8/17) 65% (11/17) Vincenti 11 12 Errori non forzati 17 4 Punti vinti al servizio 44% (20/45) 69% (29/42) Punti vinti in risposta 31% (13/42) 56% (25/45) Punti totali vinti 38% (33/87) 62% (54/87) Velocità massima servizio 215 km/h 214 km/h Velocità media prima di servizio 201 km/h 193 km/h Velocità media seconda di servizio 150 km/h 151 km/h





Marco Rossi