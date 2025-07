Mischa Zverev: “Sascha è triste per la sconfitta, ma sta bene. Ci sono problemi ben più seri nella vita”

Diretto, senza troppi giri di parole. Così si è espresso Mischa Zverev in una recente intervista a Eurosport Germania, quando gli hanno chiesto un commento sulle ultime dichiarazioni del fratello Alexander, che aveva ammesso di sentirsi molto solo nel circuito dopo la pesante eliminazione al primo turno di Wimbledon 2025.

“Sta bene, ha perso ed è normale che sia triste e deluso, ma sta bene. Fa parte del gioco, non è come qualche anno fa quando si era storto la caviglia, quello sì che fu davvero terribile,” ha spiegato Mischa, che conosce meglio di chiunque altro l’umore del fratello. “Questa è la prima volta che lo sento dire cose così. Abbiamo parlato in questi giorni e mi è sembrato tranquillo, abbiamo anche scherzato su varie cose, quindi posso dire che sta bene.”

Poi Mischa offre un’analisi ancora più schietta, quasi a ridimensionare la pesantezza delle parole di Sascha: “Certo che la vita è dura, ma ci sono milioni di persone che la vivono ogni giorno. Penso che sia molto più difficile per i bambini che crescono in Africa che non per un tennista a Wimbledon.”

Infine, una riflessione più personale: “Da quando ho dei figli sono diventato molto più realista e razionale. Le difficoltà ci sono sempre, ma bisogna anche saperle mettere nella giusta prospettiva.”

Le parole di Mischa Zverev invitano a non drammatizzare eccessivamente la delusione sportiva: la sconfitta di Sascha fa male, ma il tennis è fatto anche di cadute e di ripartenze, e la vera forza è proprio quella di riuscire sempre a rialzarsi, guardando il tutto con il giusto distacco e con uno sguardo più ampio sulla vita.