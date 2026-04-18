Kouame vince a Santa Margherita di Pula, è il suo terzo titolo stagionale a livello Future

È un sabato assai positivo per il tennis francese: Arthur Fils conferma di esser tornato al livello pre-infortunio accedendo alla finale dell’ATP 500 di Barcellona grazie ad un bel successo su di un coriaceo Rafa Jodar, ma gli appassionati transalpini hanno tenuto un occhio anche sulla giovanissima promessa Moise Kouame, vittorioso all’ITF Future a Santa Margherita di Pula. Il 17enne parigino ha battuto in finale l’italiano Juan Cruz Martin Manzano (6-3 4-6 6-3 lo score), portando a casa il terzo titolo ITF della stagione e il primo sulla terra battuta.

Dopo le formative esperienze nei tornei Masters 1000, Kouame è tornato a farsi le ossa nel circuito Future, dove sta dimostrando già un livello superiore alla media, mettendo in fila un successo dopo l’altro. Per il il giovane francese quello in Sardegna è il terzo titolo ITF dell’anno dopo quelli di Bressuire (15.000 dollari) e Hazebrouck (25.000), con un percorso netto di 15 vittorie consecutive a livello Future. Attualmente numero 339 del ranking mondiale, Kouame ha comunque lottato ben 2 ore e 24 minuti per aver la meglio dell’italiano, con una prestazione caratterizzata da continui alti e bassi ma anche sprazzi di quel potenziale già dimostrato anche nelle prime apparizioni sul tour maggiore.

Nel primo set Moise ha saputo alzare il ritmo sul 3 pari, infilando nove punti consecutivi e chiudendo con un attacco di diritto (riporta la cronaca del match de L’Equipe). Successivamente, soffrendo le traiettorie mancine di Martin Manzano, Kouame ha perso un po’ di solidità da fondo campo, finendo sotto 5-2. Dopo aver recuperato un break sul 5-3, ha commesso troppo errori e l’incontro è andato al terzo set. Qua è venuta fuori una delle maggiori qualità del francese: la solidità mentale. Infatti Kouame non ha perso la calma nemmeno dopo aver ceduto il servizio sul 2-1 nel set decisivo. Più brillante dal punto di vista fisico rispetto all’avversario, il pupillo di Richard Gasquet proprio nel momento decisivo è riuscito a imporre una maggior potenza negli scambi, con una intensità che ha portato a recuperare e chiudere l’incontro con uno spunto importante, forte di punti vincenti e meno errori. Un altro piccolo passo e nuove esperienze per continuare il percorso di crescita verso il grande tennis, dove sembra destinato ad arrivare e anche piuttosto in fretta.

Mario Cecchi