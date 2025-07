Bellucci incanta Wimbledon: “Risultato che non mi aspettavo, sono fiero di come l’ho gestita”

Mattia Bellucci continua a sorprendere tutti a Wimbledon e si regala uno storico terzo turno dopo aver battuto un avversario tosto come Lehecka. L’azzurro, visibilmente emozionato, ha raccontato in conferenza stampa quanto sia stato intenso il finale di partita: “Questa vittoria ha un sapore particolare – spiega – tanto che quello che poteva essere l’ultimo game della partita è stato particolarmente difficoltoso, ho sentito il momento. Solo dopo aver fatto un po’ di pulizia dentro di me e aver giocato un ottimo game sul 5 pari sono arrivato a fine partita più leggero”.

Per Bellucci, mai così avanti in uno Slam, questa è la conferma di una crescita importante: “Fare il terzo turno qui è un risultato degno di nota – ammette – non me lo aspettavo, soprattutto dopo aver giocato male per 8 o 9 settimane. Dopo una prima parte di stagione non brillante, a parte lo squillo di Rotterdam, l’obiettivo è trovare continuità a questo livello e partite come queste aiutano. Oggi l’ho gestita bene contro un avversario che mi aveva fatto una grande impressione al Queen’s. Averla gestita in questo modo mi fa sentire fiero di quello che faccio”.

Ora lo attende Cameron Norrie, semifinalista a Wimbledon nel 2022: “Sono contento di giocare contro Norrie, che da sempre per me è una fonte di ispirazione. Questa è la superficie su cui mi trovo meglio, sia negli spostamenti – il fatto di essere leggero mi aiuta – sia per il servizio che è un’arma importante per il mio gioco. Quando sono al meglio è una superficie su cui posso esprimermi bene”.

Bellucci, con umiltà e ambizione, si gode il miglior Wimbledon della carriera e guarda avanti: “Ho trovato fiducia, ora penso partita dopo partita. Mi sto godendo ogni momento”.





Marco Rossi