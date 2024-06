Tsitsipas elogia Sinner: “Un grande esempio per il tennis, dentro e fuori dal campo”. Il video tributo dei colleghi a Jannik

Stefanos Tsitsipas non ha avuto remore nell’esprimere la sua opinione su Jannik Sinner come nuovo numero 1 del mondo, sottolineando come l’italiano sia una persona rispettata e amata all’interno del circuito.

Il modo in cui il greco si esprime riguardo alle virtù dell’italiano è importante. “È un ragazzo di grande talento, ma soprattutto una persona eccezionale, dentro e fuori dal campo. Una delle persone più piacevoli del circuito, ammiro molto la sua grande competitività. A mio avviso, è un ottimo rappresentante di questo sport, il tennis ha bisogno di persone come lui perché è un grande esempio per i bambini e per tutte le persone che lavorano duro”, ha evidenziato Tsitsipas.

Oltre a Tsitsipas, anche altri colleghi come Rublev, Medvedev, Zverev, parlano del rispetto che nutrono per Jannik, diventato n.1 al mondo con pieno merito. Questo il video di tennistv

"A great example for many young kids and his own co-workers" @janniksin's 'co-workers' on the Italian's popularity in the locker room as world number one#TerraWortmannOpen @atphalle pic.twitter.com/HgdpEVdqkv — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2024





“È un bravo ragazzo ed è molto umile” afferma tra gli altri Zverev, “È sempre rimasto lo stesso durante tutto il suo processo di crescita e tutti sono felici per il traguardo che ha raggiunto”





Marco Rossi