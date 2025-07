Sonego da applausi: battaglia di cinque ore e ottavi di finale conquistati a Wimbledon

Lorenzo Sonego conquista gli ottavi di finale di Wimbledon al termine di una battaglia epica contro Brandon Nakashima, durata oltre cinque ore e risolta soltanto al super tie-break del quinto set (6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6). Il match è stato una vera maratona di servizi potenti e grande solidità mentale, con entrambi i giocatori capaci di mettere a segno 16 ace a testa e di spingere sempre al massimo.

Il primo set è filato via senza particolari scossoni, con entrambi molto concentrati nei propri turni di battuta. Sonego ha rischiato nell’undicesimo game, ma ha cancellato due palle break. Nel tie-break, però, una risposta sbagliata di dritto ha consegnato il parziale all’americano per 7-5.

Il copione si è ripetuto anche nel secondo set: equilibrio totale e poche occasioni, con Sonego bravo a salvare una palla break nel sesto game. Il momento decisivo arriva al tie-break, dove il piemontese si trova sotto 2-6 ma riesce a rimontare, annullando cinque set point e chiudendo 10-8 grazie a un errore di Nakashima.

Nel terzo set, Nakashima parte meglio e strappa il servizio a Sonego nel terzo gioco. L’italiano manca subito la chance del controbreak, ma resiste e, nell’ottavo game, trova finalmente la parità dopo aver sprecato tre palle break. Il tie-break questa volta sorride a Sonego, che lo domina per 7-2.

Il quarto set si apre ancora sotto il segno dell’equilibrio, ma stavolta è Nakashima a trovare il break decisivo nel sesto game, con un passante di rovescio che sorprende Sonego. L’americano mantiene il vantaggio e chiude il set 6-3, rimandando il verdetto al quinto.

Il set finale è una vera prova di nervi. Nakashima rompe per primo l’equilibrio portandosi avanti 3-2, ma Sonego reagisce immediatamente e ristabilisce la parità. L’undicesimo game vede l’azzurro in difficoltà sotto 15-40, ma due dritti vincenti lo rimettono in carreggiata. Si arriva così al super tie-break, dove Sonego trova la lucidità e l’energia per scappare subito avanti, chiudendo 10-3 e festeggiando la sua prima qualificazione agli ottavi di finale a Wimbledon.

Una vittoria di cuore, carattere e tenacia, al termine di una delle partite più belle di questa edizione del torneo. Ora per Sonego ci sarà la rivincita contro Ben Shelton, già affrontato ai quarti degli ultimi Australian Open.