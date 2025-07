Challenger 125 Braunschweig: Il Tabellone Principale e di quali con il programma di domani

Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Principale – terra

(1) Tomas Martin Etcheverry vs Luka Pavlovic

Clement Tabur vs Yannick Hanfmann

(WC) Tom Gentzsch vs Qualifier

Andrea Pellegrino vs (6) Filip Misolic

(4) Mariano Navone vs Ignacio Buse

(WC) Diego Dedura vs (Alt) Elias Ymer

Qualifier vs Justin Engel

Jan Choinski vs (5) Botic van de Zandschulp

(7) Juan Manuel Cerundolo vs Federico Arnaboldi

Roman Andres Burruchaga vs (Alt) Nerman Fatic

Qualifier vs (Alt) Max Houkes

Qualifier vs (3) Raphael Collignon

(8) Francesco Passaro vs Luca Van Assche

(Alt) Saba Purtseladze vs Qualifier

Thiago Monteiro vs (WC) Christoph Negritu

Qualifier vs (2) Roberto Carballes Baena

Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Alex Barrena vs Bye

(WC) Tom Zeuch vs (10) Jozef Kovalik

(2) Geoffrey Blancaneaux vs David Jorda Sanchis

(Alt) Orlando Luz vs (12) Maximilian Neuchrist

(3) Gonzalo Bueno vs (WC) Benito Sanchez Martinez

(Alt) Ivan Liutarevich vs (8) Rudolf Molleker

(4) Genaro Alberto Olivieri vs (Alt) Mika Petkovic

(Alt) Louis Wessels vs (11) Ricardas Berankis

(5) Robert Strombachs vs Alex Molcan

Daniel Masur vs (7) Roberto Cid Subervi

(6) Norbert Gombos vs (WC) Mariano Dedura-Palomero

(WC) Jannik Opitz vs (9) Toby Kodat

BRAWO CENTER COURT – ore 13:00

Daniel Masur \ vs Roberto Cid Subervi \

Ivan Liutarevich \ vs Rudolf Molleker \

Norbert Gombos \ vs Mariano Dedura-Palomero \

Court 11 – ore 13:00

Tom Zeuch \ vs Jozef Kovalik \

Jannik Opitz \ vs Toby Kodat \

Geoffrey Blancaneaux \ vs David Jorda Sanchis \

Court 5 – ore 13:00

Gonzalo Bueno \ vs Benito Sanchez Martinez \

Louis Wessels \ vs Ricardas Berankis \

Orlando Luz \ vs Maximilian Neuchrist \

Court 7 – ore 13:00

Robert Strombachs \ vs Alex Molcan \

Genaro Alberto Olivieri \ vs Mika Petkovic \