Cobolli emozionato dopo lo storico accesso agli ottavi di Wimbledon: “Uno dei migliori match della mia vita”. *Cocciaretto si confessa dopo l’eliminazione: “Troppo nervosismo, avrei dovuto osare di più”

Un attimo prima dell’ennesima pioggia londinese, Flavio Cobolli ha chiuso gli occhi, ha alzato le braccia al cielo e si è preso tutto l’applauso del campo 18 di Wimbledon. È un momento che sognava da sempre: “Sognavo questo risultato da quando ho iniziato a giocare a tennis – racconta dopo il netto successo su Mensik – e averlo ottenuto proprio qui è fantastico. Credo di aver giocato uno dei migliori match della mia vita. Quasi perfetto, e ne sono felicissimo. Questa superficie mi rende felice, ma adesso è tempo di recuperare e pensare al match di lunedì”.

Contro Mensik, Cobolli ha messo in campo tutta la determinazione che lo sta portando tra i primi 20 del mondo: “La grande motivazione, la voglia di far bene e di vincere mi hanno dato la spinta per giocare un buon tennis. Per tutto il match sono rimasto concentrato e solido; ho fatto le cose giuste senza avere troppa fretta e senza paura che qualcosa potesse cambiare. Credo sia stata davvero una bella partita”.

L’interruzione per pioggia avrebbe potuto complicare i piani, ma Flavio ha mostrato grande maturità e feeling con l’erba: “Ho la fortuna di sapermi muovere bene su tutte le superfici. Dio non mi ha dato il servizio, ma mi ha dato le gambe, dicono tutti così. Mi trovo bene a muovermi e anche a vincere punti in difficoltà, anche quando devo scivolare. Ho una buona reattività per tornare poi sulla palla successiva. Sono piccole cose che aiutano il mio gioco e oggi hanno fatto la differenza. Credo di essermi mosso molto meglio di Mensik e di averlo portato quasi allo sfinimento. L’ho costretto a fare cose sempre diverse e quella è stata la chiave della partita”.

Il pensiero finale è per una persona speciale: “Cerco sempre di chiamare la mia ragazza dopo i match. Ci mandiamo un messaggino prima di ogni partita, e dopo la partita è sempre la prima persona che chiamo”.

Wimbledon ora è un sogno che continua, con Flavio pronto a vivere la sua prima seconda settimana Slam da protagonista.

Si ferma al terzo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon 2025, sconfitta dalla campionessa olimpica Belinda Bencic al termine di una battaglia intensa e combattuta. Dopo l’impresa contro la top 3 Jessica Pegula all’esordio, la marchigiana ha lottato anche oggi, ma nel terzo set è mancata quella lucidità e aggressività necessarie per completare un’altra impresa.

In conferenza stampa, Cocciaretto non nasconde la delusione e fa un’analisi molto lucida del suo match:

“Forse ho pensato un po’ troppo al fatto che c’erano gli ottavi di Wimbledon in palio invece che a come giocare il punto. Mi sono fatta un po’ prendere dal nervosismo, sono stata poco aggressiva nei momenti importanti, in questo momento sono molto delusa, un po’ stanca. Anche quando sono andata a servire sul 4-3 sapevo che sarebbe stata difficile chiuderla perché lei avrebbe alzato il livello in certi contesti. Purtroppo sono calata al servizio, ho messo poche prime, ho giocato un po’ male tatticamente.”

Poi un’autocritica ancora più onesta:

“Mi dispiace perché magari in questi contesti dovrei essere più aggressiva e con queste giocatrici se ti trattieni troppo è finita e questo dovrà partire da me, non può essere sempre Fausto a dirmi di andare e fare, devo essere io a prendere consapevolezza e a farlo mio questo atteggiamento che non ho. Invece di osare un po’ di più, variare un po’ di più anche con le smorzate… ho iniziato a farle poco tempo fa, fino a tre anni fa non sapevo nemmeno cosa fossero, e se non le hai fatte per 12 anni non ti possono venire naturali in match di questo tipo. Devo sforzarmi a giocare in maniera più libera, magari dovrei anche perdere dei match perché oso troppo”.

Per Cocciaretto una sconfitta che brucia ma che rappresenta anche una tappa importante nella sua crescita: “So che devo lavorare su questo e diventare più padrona del mio gioco. Non vedo l’ora di rimettermi sotto. Wimbledon resta una meraviglia e io tornerò ancora più forte.”