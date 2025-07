Wimbledon: i risultati con il dettaglio del Day 6. Djokovic inarrestabile: domina il derby serbo, vince la 100ª partita a Wimbledon e vola agli ottavi

Novak Djokovic continua a riscrivere la storia del tennis sull’erba di Wimbledon 2025. Il campione serbo ha travolto Miomir Kecmanovic con un perentorio 6-3, 6-0, 6-4 in 1 ora e 48 minuti, conquistando la sua 100ª vittoria ai Championships – un traguardo straordinario che testimonia la grandezza della sua carriera.

Con la Centre Court praticamente esaurita, Djokovic ha saputo imporsi fin dai primi scambi, gestendo al meglio la pressione e giocando con lucidità. Dopo un primo set equilibrato, nel quale ha saputo colpire nei momenti decisivi, il serbo ha cambiato marcia nel secondo parziale, lasciando a zero l’avversario e facendo letteralmente il vuoto.

Kecmanovic ha provato a restare aggrappato al match nel terzo set, strappando persino un break quando Djokovic serviva per chiudere, ma il numero sei del mondo non si è lasciato distrarre e ha messo il sigillo su una vittoria senza storia. Il pubblico ha assistito a una vera e propria dimostrazione di forza da parte di Nole, che ha gestito ogni fase del match con la solita maestria e qualche giocata di classe, come le sue celebri smorzate.

“Take off! Djokovic soars to R4, records 100th Wimbledon win” titola l’ATP celebrando un successo che conferma ancora una volta la grandezza del fuoriclasse di Belgrado. Djokovic ora attende Alex De Miñaur per gli ottavi di finale, forte di una condizione in crescita e con la storia dalla sua parte.

A Wimbledon, la leggenda di Novak Djokovic continua a volare alto.

Wimbledon – 3 Turno – Erba

Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 6 P. Martinez P. Martinez 1 3 1 Vincitore: J. Sinner

No.1 Court – Ore: 2:00pm

