Challenger 125 Nottingham: Il Tabellone Principale e di quali con il programma di domani

Challenger 125 Nottingham – Tabellone Principale – erba

(1) Hugo Grenier vs Liam Broady

Kyle Edmund vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Kenny De Schepper vs (6) Matteo Martineau

(4) Ryan Peniston vs (WC) Ben Jones

Taha Baadi vs Henry Searle

Hamish Stewart vs Matthew Summers

(WC) Charlie Robertson vs (7) George Loffhagen

(8) Alastair Gray vs Maxime Janvier

Leonardo Rossi vs Qualifier

Arthur Reymond vs Arthur Fery

Charles Broom vs (3) Oliver Crawford

(5) Jack Pinnington Jones vs Qualifier

Qualifier vs Harry Wendelken

(WC) Connor Thomson vs James Story

Edward Winter vs (2) Johannus Monday

(Alt) (1) Patrick Zahrajvs William JansenDylan Dietrichvs (7) Niklas Schell

(2) Nicolai Budkov Kjaer vs Lorenzo Lorusso

Mark Whitehouse vs (10) Amit Vales

(3) Pietro Fellin vs Lui Maxted

(WC) Finn Bass vs (11) Adil Kalyanpur

(4) Dinko Dinev vs Andrin Casanova

(WC) James Mackinlay vs (9) Patrick Brady

(5) Rodrigo Alujas vs Petros Tsitsipas

Axel Nefve vs (WC) (12) Luca Pow

Alternate vs (WC) Phoenix Weir

Jan Hrazdil vs (8) Ilya Ivashka

Court 1 – ore 12:00

Nicolai Budkov Kjaer \ vs Lorenzo Lorusso \

Pietro Fellin \ vs Lui Maxted \

Patrick Zahraj \ vs William Jansen \

Rodrigo Alujas \ vs Petros Tsitsipas \

Court 2 – ore 12:00

Dinko Dinev \ vs Andrin Casanova \

Finn Bass \ vs Adil Kalyanpur \

Jan Hrazdil \ vs Ilya Ivashka \

Dylan Dietrich \ vs Niklas Schell \ (Non prima 16:30)

Court 4 – ore 12:00

Mark Whitehouse \ vs Amit Vales \

James Mackinlay \ vs Patrick Brady \

Alternate \ vs Phoenix Weir \

Axel Nefve \ vs Luca Pow \