Challenger Trieste: Il Tabellone Principale e di quali con il programma di domani

Challenger 100 Trieste – Tabellone Principale – terra

(1) Chun-Hsin Tseng vs Qualifier / Special Exempt

(WC) Marco Cecchinato vs (Alt) Facundo Mena

Juan Pablo Ficovich vs (WC) Federico Cina

Qualifier / Special Exempt vs (6) Nikoloz Basilashvili

(3) Dalibor Svrcina vs Qualifier / Special Exempt

Jurij Rodionov vs (WC) Giulio Zeppieri

Federico Agustin Gomez vs Lukas Neumayer

Qualifier / Special Exempt vs (7) Matteo Gigante

(8) Vilius Gaubas vs Lukas Klein

Facundo Diaz Acosta vs Kyrian Jacquet

Vitaliy Sachko vs Jerome Kym

Qualifier / Special Exempt vs (4) Tristan Boyer

(5) Thiago Agustin Tirante vs Henrique Rocha

Ugo Blanchet vs Qualifier / Special Exempt

Santiago Rodriguez Taverna vs Qualifier / Special Exempt

(NG) Arthur Gea vs (2) Tomas Barrios Vera

Challenger 100 Trieste – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Andrea Collarini vs (WC) Michelangelo Zvech Flaborea

(Alt) Filippo Romano vs (7) Jakub Paul

(2) Juan Carlos Prado Angelo vs Andrea Picchione

Lorenzo Carboni vs (9) Milos Karol

(3) Sumit Nagal vs (WC) Luca Castagnola

Dusan Obradovic vs (11) Neil Oberleitner

(4) Daniel Michalski vs (PR) Francesco Forti

Alessandro Pecci vs (12) Stefanos Sakellaridis

(5) Moez Echargui vs Maxim Mrva

Andrea Guerrieri vs (10) Lukas Pokorny

(6) Raul Brancaccio vs (WC) Pietro Pampanin

(WC) Carlo Alberto Caniato vs (8) Matej Dodig

Center Court – ore 10:00

Alessandro Pecci \ vs Stefanos Sakellaridis \

Andrea Collarini \ vs Michelangelo Zvech Flaborea \

Lorenzo Carboni \ vs Milos Karol \

Sumit Nagal \ vs Luca Castagnola \

Court 4 – ore 10:00

Daniel Michalski \ vs Francesco Forti \

Juan Carlos Prado Angelo \ vs Andrea Picchione \

Moez Echargui \ vs Maxim Mrva \

Raul Brancaccio \ vs Pietro Pampanin \

Court 2 – ore 10:00

Filippo Romano \ vs Jakub Paul \

Andrea Guerrieri \ vs Lukas Pokorny \

Carlo Alberto Caniato \ vs Matej Dodig \

Dusan Obradovic \ vs Neil Oberleitner \