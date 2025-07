Challenger 100 Iasi: Il Tabellone Principale e di qualificazione

Challenger 100 Iasi – Tabellone Principale – terra

(1) Hugo Dellien vs Qualifier

(WC) Cezar Cretu vs Titouan Droguet

Kimmer Coppejans vs (Alt) Joao Lucas Reis Da Silva

Adolfo Daniel Vallejo vs (5) Felipe Meligeni Alves

(3) Carlos Taberner vs Benjamin Hassan

Murkel Dellien vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Luca Preda

Harold Mayot vs (8) Duje Ajdukovic

(7) Calvin Hemery vs Filip Cristian Jianu

Francesco Maestrelli vs (PR) Pablo Llamas Ruiz

Dimitar Kuzmanov vs Qualifier

Daniel Rincon vs (4) Elmer Moller

(WC) (6) Stan Wawrinka vs Edas Butvilas

Qualifier vs Alvaro Guillen Meza

(Alt) Frederico Ferreira Silva vs (Alt) Matias Soto

Qualifier vs (2) Hugo Gaston

(Alt) (1) Denis Yevseyevvs (WC) Sebastian Gima(WC) Matei Cristian Onofreivs (9) Florent Bax

(2) Marko Topo vs (PR) Kalin Ivanovski

Branko Djuric vs (8) Gabi Adrian Boitan

(3) Matheus Pucinelli De Almeida vs (Alt) Dan Alexandru Tomescu

(WC) Daniel Uta vs (10) Tom Paris

(4) Radu Albot vs (WC) Dragos Nicolae Cazacu

Gerard Campana Lee vs (11) Federico Bondioli

(Alt) (5) Oriol Roca Batalla vs Max Alcala Gurri

Zdenek Kolar vs (7) Nicholas David Ionel

(6) Hynek Barton vs Egor Agafonov

Michael Vrbensky vs (12) Matthew Dellavedova

