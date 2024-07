Berrettini in finale a Kitzbühel: “Contento e motivato” (sintesi video della semifinale)

Matteo Berrettini ha conquistato la finale del torneo ATP di Kitzbühel, in Austria, dimostrando di essere tornato competitivo ai massimi livelli. Dopo la vittoria in semifinale, il tennista romano ha condiviso le sue impressioni sulla partita e le sue aspettative per la finale.

“Penso di aver giocato molto bene,” ha dichiarato Berrettini subito dopo il match. “Ho iniziato con il piede giusto, ma anche il mio avversario ha fatto lo stesso. Ho dovuto aggiustare un po’ il servizio, nel primo set le cose non sono andate come volevo. Poi ho iniziato a servire meglio e ad essere più aggressivo.”

L’azzurro ha sottolineato la difficoltà dell’incontro: “Sono contento poiché sapevo che fosse una sfida dura, è pur sempre una semifinale. Cercherò di essere pronto per domani.”

Berrettini ha anche evidenziato l’importanza del supporto del pubblico nel suo percorso di ritorno: “Sento di avere più energia ogni giorno che passa grazie al pubblico. Questo aiuta molto, soprattutto quando sei stanco, quando perdi dei punti difficili, l’energia del pubblico è importante.”

Il tennista ha rivelato una motivazione extra per questa vittoria: “Il mio migliore amico ha perso sua nonna due giorni fa. Ieri mi ha scritto e mi ha chiesto di vincere: era una partita da portare a casa.”

In vista della finale, Berrettini ha delineato il suo programma di preparazione: “Mi godrò la giornata, mi rilasserò nella mia stanza con buon cibo e buon riposo. Il tutto per essere pronto in vista di domani.”





Marco Rossi