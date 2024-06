Roland Garros: Parlano Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi. Arnaldi “Mi manca qualcosa, forse la continuità, ma da Parigi porto via tante sensazioni positive”

“Partita dopo partita il mio livello si sta alzando – spiega ai cronisti – non mi era mai capitato di affrontare due Top 10 consecutivamente in uno Slam e credo di poter dire che si sono visti dei grandi miglioramenti. Mi era capitato di affrontare Alcaraz agli Us Open e De Minaur in Australia, e avevo perso sempre 3 set a zero; qui ho battuto Rublev e sono stato ad un soffio dal salire due set a zero con Tsitsipas.

E’ stato un buon match – continua nell’analisi della sfida di quarto turno con il greco – ho giocato molto bene i primi due set ma dal terzo lui è salito ed è diventato impressionante. Da numero 8 o 9 del mondo quale è ha saputo trovare una strada per rientrare nel match. Per questo gli devo dire bravo. Non ricordo perfettamente i quattro i set point non concretizzati, ma chiaramente vincere un set in quel modo gli ha dato fiducia. Io sono calato un po’ nell’intensità, avrei potuto servir meglio, avrei potuto fare qualcosa di diverso, ma lui è stato bravo a salire di livello nel momento giusto. Non ho niente da rimproverarmi, sono contento del mio approccio a questa partita”.

Mi esalto in queste situazioni, quando il match si fa fisico penso di riuscire a dare anche qualcosa in più. Sento che il mio livello sta crescendo, ho giocato benissimo contro due Top 10 e dopo New York ho raggiunto un altro quarto turno Slam. Tutto questo mi rende orgoglioso. Mi manca qualcosa, forse la continuità, ma da Parigi porto via tante sensazioni positive”.