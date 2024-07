Giochi Olimpici Parigi 2024: Il Tabellone di doppio maschile, femminile e misto. Andrea Vavassori sempre presente

🇫🇷 Tabellone Principale – doppio maschile

(1) Bolelli/Vavassori 🇮🇹 vs Carreno Busta/Granollers 🇪🇸

Habib/Hassan 🇱🇧 vs Ebden/Peers 🇦🇺

Tsitsipas/Tsitsipas 🇬🇷 vs Borges/Cabral 🇵🇹

Koepfer/Struff 🇩🇪 vs (7) Mektic/Pavic 🇭🇷

(3) Fritz/Paul 🇺🇸 vs Auger-Aliassime/Raonic 🇨🇦

Haase/Rojer 🇳🇱 vs Cerundolo/Etcheverry 🇦🇷

Daniel/Nishikori 🇯🇵 vs Evans/Murray 🇬🇧

Gille/Vliegen 🇧🇪 vs (8) Fils/Humbert 🇫🇷

(6) Gonzalez/Molteni 🇦🇷 vs Alcaraz/Nadal 🇪🇸

Griekspoor/Koolhof 🇳🇱 vs Fucsovics/Marozsan 🇭🇺

Monteiro/Seyboth Wild 🇧🇷 vs Bublik/Nedovyesov 🇰🇿

Popyrin/De Minaur 🇦🇺 vs (4) Krajicek/Ram 🇺🇸

(5) Salisbury/Skupski 🇬🇧 vs Machac/Pavlasek 🇨🇿

Darderi/Musetti 🇮🇹 vs Jarry/Tabilo 🇨🇱

Balaji/Bopanna 🇮🇳 vs Reboul/Roger-Vasselin 🇫🇷

Medvedev/Safiullin vs (2) Krawietz/Puetz 🇩🇪

(1) Gauff/Pegula 🇺🇸 vs Perez/Saville 🇦🇺Alexandrova/Vesnina vs Muchova/Noskova 🇨🇿Begu/Niculescu 🇷🇴 vs Hsieh/Tao 🇹🇼Linette/Rosolska 🇵🇱 vs (7) Kostyuk/Yastremska 🇺🇦

(3) Errani/Paolini 🇮🇹 vs Routliffe/Sun 🇳🇿

Rus/Schuurs 🇳🇱 vs Garcia/Parry 🇫🇷

Boulter/Watson 🇬🇧 vs Kerber/Siegemund 🇩🇪

Yuan/Zhang 🇨🇳 vs (6) Haddad Maia/Stefani 🇧🇷

(8) Bucsa/Sorribes Tormo 🇪🇸 vs Bronzetti/Cocciaretto 🇮🇹

Carle/Podoroska 🇦🇷 vs Korpatsch/Maria 🇩🇪

Kichenok/Kichenok 🇺🇦 vs Wang/Zheng 🇨🇳

Papamichail/Sakkari 🇬🇷 vs (4) Collins/Krawczyk 🇺🇸

(5) Dabrowski/Fernandez 🇨🇦 vs Burel/Gracheva 🇫🇷

Andreeva/Shnaider vs Gadecki/Tomljanovic 🇦🇺

Aoyama/Shibahara 🇯🇵 vs Bogdan/Cristian 🇷🇴

Chan/Chan 🇹🇼 vs (2) Krejcikova/Siniakova 🇨🇿

(1) Siegemund/Zverev 🇩🇪 vs Siniakova/Machac 🇨🇿Garcia/Roger-Vasselin 🇫🇷 vs Shibahara/Nishikori 🇯🇵(3) Gauff/Fritz 🇺🇸 vs Rybakina/Bublik 🇰🇿Watson/Salisbury 🇬🇧 vs Dabrowski/Auger-Aliassime 🇨🇦

Errani/Vavassori 🇮🇹 vs Andreeva/Medvedev

Schuurs/Koolhof 🇳🇱 vs (4) Sakkari/Tsitsipas 🇬🇷

Vekic/Pavic 🇭🇷 vs Zheng/Zhang 🇨🇳

Sorribes Tormo/Granollers 🇪🇸 vs (2) Perez/Ebden 🇦🇺