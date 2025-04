Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Cocciaretto cede a Starodubtseva: sfuma l’opportunità. Sonego ritrova la vittoria a Madrid: battuto Kecmanovic, ora De Minaur

Elisabetta Cocciaretto non è riuscita a capitalizzare l’occasione favorevole e si è fermata al secondo turno del WTA 1000 di Madrid. La tennista marchigiana, entrata in tabellone come lucky loser dopo il ritiro della testa di serie numero dodici Karolina Muchova, è stata sconfitta dalla qualificata ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 99 della classifica mondiale, con il punteggio di 7-6(5), 6-4 in un incontro durato quasi due ore.

La prestazione dell’azzurra è stata condizionata da una profonda difficoltà con la seconda di servizio, colpo con cui ha vinto solamente il 38% dei punti, una percentuale drasticamente inferiore rispetto al 63% fatto registrare dall’avversaria. Questo dato statistico riflette la fragilità mostrata da Cocciaretto nei momenti chiave del match, dove è apparsa troppo trattenuta e imprecisa.

Particolarmente frustrante è stato l’andamento del primo set, che aveva visto l’italiana partire con il piede giusto, conquistando un break nel terzo game. Tuttavia, l’equilibrio è stato rapidamente ristabilito dall’ucraina che ha strappato il servizio a zero alla marchigiana nel sesto gioco. Con grande reattività, Cocciaretto ha risposto immediatamente con un altro break a zero, ritrovandosi nuovamente in vantaggio, ma la sua incapacità di consolidare il vantaggio è emersa nel game successivo, quando Starodubtseva ha pareggiato sul 4-4.

Il tie-break è stato lo specchio di tutta la partita: in vantaggio per 5-4, l’azzurra ha subito la rimonta dell’avversaria, che ha chiuso il set vincendo tre punti consecutivi per il 7-5 finale.

Nel secondo parziale, nonostante un avvio non molto promettente in cui ha salvato due palle break nel game d’apertura e un’altra nel terzo, Cocciaretto ha finito per cedere nel quinto gioco, quando la pressione costante di Starodubtseva si è concretizzata in un break decisivo. Da quel momento, l’ucraina ha gestito con autorità i propri turni di servizio, senza concedere opportunità di rientro all’italiana, e ha chiuso l’incontro per 6-4.

Questa sconfitta rappresenta un’occasione mancata per Cocciaretto, che aveva davanti a sé un tabellone potenzialmente favorevole dopo il ripescaggio. L’italiana dovrà analizzare con attenzione questa prestazione, cercando di migliorare la consistenza nei momenti decisivi e l’efficacia della seconda di servizio, elementi che si sono rivelati determinanti in negativo nel match odierno sulla terra rossa madrilena.

La Starodubtseva, dal canto suo, prosegue il suo sorprendente cammino nel prestigioso torneo spagnolo, confermando l’ottimo momento di forma dopo aver superato brillantemente le qualificazioni.

Lorenzo Sonego torna finalmente al successo dopo oltre un mese di astinenza, superando in due set il serbo Miomir Kecmanovic nel primo turno del Masters 1000 di Madrid. Una vittoria liberatoria per il tennista torinese, che si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6(5) al termine di un match intenso e combattuto.

L’azzurro ha approcciato la partita con grande determinazione, mostrando un ottimo adattamento alla terra rossa madrilena. Nel primo set è stato protagonista di un tennis aggressivo e vario, conquistando un break decisivo nel terzo game che gli ha permesso di gestire il vantaggio fino alla chiusura del parziale sul 6-4, non senza qualche patema al servizio.

Ancora più equilibrato il secondo set, caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte. Sonego ha dovuto annullare diverse palle break, mostrando grande carattere nei momenti più delicati. Particolarmente significativi i game all’inizio del parziale e sul 2-3, quando ha salvato situazioni potenzialmente pericolose con servizi efficaci e discese a rete coraggiose (ha annullato 4 palle break in tre game di servizio contro le tre del serbo tutte annullate nel primo game del parziale).

Il tie-break finale ha rispecchiato l’andamento altalenante dell’intero match, con entrambi i giocatori che hanno alternato colpi spettacolari a qualche errore di troppo. Dopo un iniziale mini-break di vantaggio, Sonego ha dovuto fronteggiare il ritorno del serbo, ma ha trovato la forza per chiudere sul 7-5 grazie a un errore di rovescio dell’avversario.

La sfida si è risolta grazie alla maggiore incisività nei momenti chiave del torinese, che ha mostrato un tennis vario ed efficace, alternando servizi potenti a palle corte ben giocate e attacchi a rete risolutivi. Particolarmente efficace il dritto inside out, colpo con cui ha spesso messo in difficoltà il serbo.

Per Sonego ora si prospetta una sfida ben più impegnativa al secondo turno, dove troverà l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 6 del torneo e settimo giocatore del ranking mondiale. L’australiano, noto per la sua velocità e resistenza, rappresenterà un test significativo per misurare le reali ambizioni dell’italiano in questo Masters 1000.

Per avere chance contro un giocatore del calibro di De Minaur, Sonego dovrà mantenere il livello di servizio mostrato contro Kecmanovic e limitare gli alti e bassi che hanno caratterizzato alcuni momenti del match odierno. La terra battuta potrebbe però rappresentare una superficie favorevole per l’azzurro, permettendogli di esprimere al meglio le sue qualità di gioco.

🎾 🎾 🎾 🇪🇸 Masters & WTA 1000 Madrid Spagna





Terra battuta 👨

ATP Masters 1000 1° TURNO 👩

WTA 1000 2° TURNO ☀️ Previsioni meteo Madrid, 24 Aprile 2025 23°C min. 9°C

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Aleksandar Vukic vs Kei Nishikori



ATP Madrid Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 4 6 3 Kei Nishikori Kei Nishikori 6 3 6 Vincitore: Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Vukic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 ace ace 2-5 → 3-5 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 K. Nishikori 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Nishikori 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 5-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Vukic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Nishikori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova (Non prima 13:00)



WTA Madrid Mirra Andreeva [7] • Mirra Andreeva [7] 0 6 6 0 Marie Bouzkova Marie Bouzkova 0 3 4 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mirra Andreeva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-40 4-2 → 4-3 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alexandra Eala vs Iga Swiatek



WTA Madrid Alexandra Eala Alexandra Eala 6 4 2 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 4 6 6 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Joao Fonseca vs Elmer Moller



ATP Madrid Joao Fonseca Joao Fonseca 6 6 Elmer Moller Elmer Moller 2 3 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Moller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 E. Moller 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 E. Moller 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 E. Moller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 E. Moller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 E. Moller 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 E. Moller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Moller 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Dayana Yastremska vs Coco Gauff (Non prima 19:00)



WTA Madrid Dayana Yastremska • Dayana Yastremska 0 6 2 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Dayana Yastremska 2-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Belinda Bencic vs Clara Tauson



WTA Madrid Belinda Bencic Belinda Bencic 0 7 7 0 Clara Tauson [20] • Clara Tauson [20] 0 5 5 0 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Clara Tauson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lorenzo Sonego vs Miomir Kecmanovic



ATP Madrid Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 7 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 4 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Cameron Norrie



ATP Madrid Martin Landaluce Martin Landaluce 7 5 4 Cameron Norrie Cameron Norrie 6 7 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Landaluce 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 M. Landaluce 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 5-7 M. Landaluce 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 5-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Landaluce 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Norrie 15-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Landaluce 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace ace 6-6 → 7-6 M. Landaluce 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Landaluce 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-4 → 5-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 C. Norrie 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 M. Landaluce 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 M. Landaluce 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 0-3 → 1-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 M. Landaluce 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Madison Keys vs Lucia Bronzetti (Non prima 17:00)



WTA Madrid Madison Keys [5] Madison Keys [5] 0 6 6 0 Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 0 4 3 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucia Bronzetti 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Reilly Opelka vs Rinky Hijikata



ATP Madrid Reilly Opelka • Reilly Opelka 40 1 Rinky Hijikata Rinky Hijikata 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Stadium 3 – ore 11:00

Jessica Bouzas Maneiro vs Magdalena Frech



WTA Madrid Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 7 6 4 Magdalena Frech [27] Magdalena Frech [27] 5 7 6 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Maya Joint vs Emma Navarro



WTA Madrid Maya Joint • Maya Joint 0 5 5 0 Emma Navarro [11] Emma Navarro [11] 0 7 7 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maya Joint 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Botic van de Zandschulp vs Jan-Lennard Struff



ATP Madrid Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 0 5 6 1 Jan-Lennard Struff • Jan-Lennard Struff 0 7 2 4 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Struff 1-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Learner Tien vs Marcos Giron



ATP Madrid Learner Tien Learner Tien 30 1 6 5 Marcos Giron • Marcos Giron 40 6 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 L. Tien 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Tien 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 L. Tien 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Giron 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 L. Tien 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-5 → 1-6 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 M. Giron 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-4 → 0-5 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Giron 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Yunchaokete Bu vs Jacob Fearnley



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 11:00

David Goffin vs Alexandre Muller



ATP Madrid David Goffin • David Goffin 15 3 6 0 Alexandre Muller Alexandre Muller 0 6 3 1 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Goffin 15-0 0-1 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Muller 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 5-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Muller 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Muller 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Zizou Bergs vs Yoshihito Nishioka



ATP Madrid Zizou Bergs Zizou Bergs 1 2 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 6 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 2-5 → 2-6 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 Z. Bergs 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Diana Shnaider vs Katie Volynets



WTA Madrid Diana Shnaider [13] Diana Shnaider [13] 0 6 6 0 Katie Volynets Katie Volynets 0 1 2 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Anastasija Sevastova vs Jelena Ostapenko



WTA Madrid Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 0 7 6 0 Jelena Ostapenko [23] Jelena Ostapenko [23] 0 6 2 0 Vincitore: Sevastova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Anastasija Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Anastasija Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-6 → 7-6 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Anastasija Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Anastasija Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Leylah Fernandez vs Ann Li



WTA Madrid Leylah Fernandez [25] Leylah Fernandez [25] 4 6 4 Ann Li Ann Li 6 3 6 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Ann Li 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Ann Li 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Ann Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Ann Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 11:00

(19) Donna Vekic vs Hailey Baptiste



WTA Madrid Donna Vekic [19] • Donna Vekic [19] 0 6 6 0 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 0 4 3 0 Vincitore: Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Donna Vekic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(16) Beatriz Haddad Maia vs Bernarda Pera



WTA Madrid Beatriz Haddad Maia [16] Beatriz Haddad Maia [16] 2 6 6 Bernarda Pera Bernarda Pera 6 3 1 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(31) Linda Noskova vs Maria Lourdes Carle



WTA Madrid Linda Noskova [31] • Linda Noskova [31] 0 7 6 0 Maria Lourdes Carle Maria Lourdes Carle 0 5 1 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Linda Noskova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yuliia Starodubtseva vs Elisabetta Cocciaretto Non prima 16:00



WTA Madrid Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 0 7 6 0 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 4 0 Vincitore: Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 4*-5 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Madrid Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 6 6 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 4 7 4 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 4-2 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 6-5 → 6-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Tomas Martin Etcheverryvs Hamad Medjedovic

Daniel Altmaier vs Nicolas Jarry



ATP Madrid Daniel Altmaier Daniel Altmaier 3 2 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 6 6 Vincitore: Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Matteo Arnaldi vs Borna Coric



ATP Madrid Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 6 7 Borna Coric Borna Coric 6 4 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 B. Coric 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 B. Coric 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Tallon Griekspoor vs Vit Kopriva



ATP Madrid Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 6 Vit Kopriva Vit Kopriva 1 4 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Kopriva 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-1 → 6-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 T. Griekspoor 0-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 7 – ore 11:00

(18) Liudmila Samsonova vs Caroline Dolehide



WTA Madrid Liudmila Samsonova [18] • Liudmila Samsonova [18] 0 6 6 0 Caroline Dolehide Caroline Dolehide 0 4 4 0 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Liudmila Samsonova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Diane Parry vs (30) Anna Kalinskaya



WTA Madrid Diane Parry • Diane Parry 0 6 4 0 Anna Kalinskaya [30] Anna Kalinskaya [30] 0 7 6 0 Vincitore: Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diane Parry 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Diane Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Diane Parry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Diane Parry 15-0 30-0 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 2*-6 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Diane Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Diane Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Diane Parry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(7) Asia Muhammad / (7) Demi Schuurs vs Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger



WTA Madrid Asia Muhammad / Demi Schuurs [7] • Asia Muhammad / Demi Schuurs [7] 0 4 4 0 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0 6 6 0 Vincitore: Azarenka / Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Miyu Kato / Aldila Sutjiadi



WTA Madrid Veronika Kudermetova / Elise Mertens • Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0 6 6 0 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0 3 3 0 Vincitore: Kudermetova / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Miyu Kato / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Court 8 – ore 11:00

Damir Dzumhur vs Mattia Bellucci



ATP Madrid Damir Dzumhur Damir Dzumhur 4 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 4 2 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 D. Dzumhur 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-5 → 4-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Dzumhur 0-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Quentin Halys vs Luciano Darderi



ATP Madrid Quentin Halys Quentin Halys 4 4 Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-4 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Q. Halys 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Q. Halys 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns vs Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu



WTA Madrid Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 6 6 10 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 7 2 4 Vincitore: Alexandrova / Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 10-4 1-0 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 4*-5 5-5* 6-5* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Anna Blinkova / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Nadiia Kichenok / Yifan Xu vs Alexandra Panova / Fanny Stollar