Jasmine Paolini domina Boulter e vola al terzo turno di Madrid

Jasmine Paolini approda con grande autorità al terzo turno del WTA 1000 di Madrid, superando la britannica Katie Boulter con un netto 6-1, 6-2 in appena un’ora di gioco. Una prestazione impeccabile quella della tennista toscana, che ha mostrato tutto il suo repertorio tecnico sulla terra rossa madrilena.

La numero 6 del ranking mondiale ha subito imposto il proprio ritmo, conquistando un break immediato nel primo game e allungando rapidamente sul 2-0. Nonostante un piccolo passaggio a vuoto che ha permesso a Boulter di recuperare il break di svantaggio (2-1), Paolini ha ripreso immediatamente il controllo del match, infilando quattro game consecutivi e chiudendo il primo set 6-1 in appena 29 minuti.

Nel secondo parziale, l’azzurra ha mantenuto la stessa intensità, strappando subito il servizio all’avversaria e volando sul 5-0. Un momento di distrazione ha permesso alla britannica di evitare il “bagel”, ottenendo anche un break e conquistando il proprio turno di battuta , ma Paolini ha chiuso definitivamente i conti nel game successivo alla seconda occasione utile, trasformando il terzo match point a disposizione complessivo.

Durante tutto l’incontro, la toscana ha mostrato un’ottima varietà di gioco, alternando potenti colpi da fondo a delicate smorzate, sfruttando la maggiore adattabilità alla terra battuta rispetto all’avversaria. Particolarmente efficaci sono stati i suoi dritti inside in e inside out, con cui ha più volte messo in difficoltà Boulter, costretta spesso all’errore.

Con questa vittoria, Paolini accede al terzo turno del prestigioso torneo madrileno, dove affronterà la vincente del match tra la polacca Magda Linette e la greca Maria Sakkari, in un’altra sfida che si preannuncia interessante per misurare le ambizioni dell’azzurra in questo importante appuntamento della stagione sulla terra rossa.

WTA Madrid Katie Boulter Katie Boulter 0 1 2 0 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi