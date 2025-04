Sinner arriva al Country Club di Monte Carlo per gli allenamenti. Niente allenamenti all’aperto oggi per colpa della pioggia (Video)

Basta una clip di pochi secondi per accendere l’entusiasmo dei suoi milioni di tifosi. Il gran giorno è arrivato: Jannik Sinner è sbarcato al Country Club di Monte Carlo insieme a parte del suo team per disputare il primo allenamento ufficiale in una struttura affiliata ad una federazione, visto che sono scaduti i termini della sospensione per gli allenamenti, stop accettato dal nostro campione con l’accordo proposto da WADA per mettere la parola fine al tanto discusso “caso Clostebol”.

Sky Sport ha immortalato l’arrivo del n.1 del mondo nel piccolo parcheggio riservato all’ingresso del club del Principato, breve video che riportiamo.

Jannik è arrivato al circolo insieme a Simone Vagnozzi e al preparatore Marco Panichi. Visto che Masters 1000 di Monte Carlo è terminato solo domenica scorsa, intorno al club sono ancora presenti gli striscioni dell’evento. Il tempo non promette nulla di buono, ma sembra la giornata giusta per rivederlo in campo con la sua amata racchetta. Si vocifera che sia Matteo Berrettini il suo sparring, ma su questo non c’è certezza. Il romano è stato tra i primissimi a sostenere Jannik dopo la conclusione della vicenda.

Sinner potrà tornare a gareggiare dopo il 4 maggio, e saranno gli Internazionali d’Italia ad accogliere nuovamente in campo. Ancora da n.1 del mondo.

Marco Mazzoni