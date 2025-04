Arthur Fils: “Sono stanco, molto stanco” – La confessione del francese dopo la sconfitta a Madrid (Video)

Arthur Fils si aggiunge al coro di tennisti che nelle ultime settimane hanno denunciato l’eccessiva esigenza fisica e mentale dell’attuale tour sulla terra battuta. Dopo la sorprendente sconfitta al debutto nel Mutua Madrid Open 2025 contro Francisco Comeseña, il giovane francese ha condiviso in conferenza stampa un’onesta riflessione sulla sua condizione.

“Sono stanco. Sono molto stanco. Il calendario è complicato: hai bisogno di allenarti moltissimi giorni consecutivi. Sono stanco. Ho bisogno di prendermi due o tre giorni di riposo e poi tornerò ad allenarmi”, ha spiegato Fils in alcune dichiarazioni raccolte da L’Equipe.

Il paradosso della sua situazione è evidente: fino a questa settimana, era l’unico giocatore del circuito ad aver raggiunto i quarti di finale nei primi tre Masters 1000 dell’anno. Un risultato straordinario che però ha comportato un accumulo di fatica che inevitabilmente è emerso a Madrid, dove è crollato dopo essere stato in vantaggio per 5-1 nel primo set.

Fils non ha avuto remore nell’analizzare la sconfitta, rivelando difficoltà già manifestatesi durante gli allenamenti: “Ho avuto problemi, persino negli allenamenti, nel controllare la palla. Man mano che la partita avanzava, più sbagliavo… tutto il merito va al mio avversario. Ha giocato una grande partita, ha lottato al massimo, mi ha fatto giocare quando ne aveva bisogno. Ho sbagliato molto, moltissimo. È vero che se avessi chiuso rapidamente quel primo set, la partita sarebbe stata diversa, ma sono cose che succedono.”

Il tennista francese ha anche riconosciuto che gli inizi di torneo rappresentano ancora un punto debole del suo tennis: “Devo lavorare su questo aspetto. È vero che oggi ho iniziato bene la partita, senza molti problemi, ma a volte ci sono match che ti sfuggono di mano. Queste non sono condizioni nelle quali mi piace particolarmente giocare, dovrò trovare un modo per sentirmi a mio agio in futuro.”

Nonostante questa battuta d’arresto, Fils mantiene la fiducia nel suo percorso: “Ho avuto buone settimane, arrivavo da quattro grandi tornei. È chiaro che questa è una sconfitta, fa male come qualsiasi altra, ma non importa, ora è il momento di tornare ad allenarsi.”

La prossima tappa per il francese sarà il Masters 1000 di Roma, dove spera di ritrovare freschezza fisica e mentale dopo il necessario periodo di riposo. La sua testimonianza si aggiunge a quella di altri tennisti, incluso Carlos Alcaraz, costretto al forfait per problemi fisici, evidenziando come il calendario sempre più intenso e i tornei che richiedono uno stile di gioco sempre più potente e fisico stiano mettendo a dura prova anche i giovani più promettenti del circuito.





Francesco Paolo Villarico