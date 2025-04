ITF Chiasso: Il resoconto di giornata. Grabher passa da Chiasso per tornare grande. “14 vittorie di fila? contenta, ma non ci penso”

Con una prestazione autorevole Julia Grabher ha dominato la prima testa di serie Leolia Jeanjean per 6-3 6-1. La ventottenne di Dornbirn, ex numero 54 del mondo, sta tornando competitiva dopo un periodo di difficoltà legata a una doppia operazione al polso. Staccando il pass per i quarti di finale dell’Axion Open, torneo ITF W75 con $60.000 di montepremi, l’austriaca ha raccolto la quattordicesima vittoria consecutiva. Sul Centrale del Tennis Club Chiasso si è invece conclusa al secondo turno l’avventura di Céline Naef, sconfitta dalla francese Alice Rame con il punteggio di 6-4 6-4. Avanza tra le migliori otto anche la belga Hanne Vandewinkel, uno dei talenti più interessanti dell’intera rassegna che si è presa la vittoria su Iva Primorac per 6-2 7-5. In doppio invece sfiorano l’impresa Lisa Pigato e Deborah Chiesa. Chiamate da un ostico doppio turno, le azzurre hanno prima sconfitto Perrin e Karamoko per 7-6(3) 6-3 e poi si sono arrese a Bayerlova e Perez-Garcia per 6-1 2-6 10/8. Domani dalle ore 12 andranno in scena i quarti di finale, l’ingresso sugli spalti sarà gratuito.

Grabher stende la prima testa di serie Jeanjean – Dopo aver vinto i titoli nel W35 di Santa Margherita di Pula e nel W75 di Koper, Julia Grabher sogna di fare il tris a Chiasso. Con un netto 6-3 6-1, l’austriaca ha messo fine al torneo della prima testa di serie Leolia Jeanjean. L’ex numero 54 del mondo, nel 2023 finalista del WTA 250 di Rabat, è ridotto da una doppia operazione al polso che l’ha tenuta ferma a lungo: “L’ultimo anno e mezzo è stato tosto. Dopo due operazioni sono finalmente tornata e sto esprimendo un ottimo tennis, ora sono 238 del mondo e voglio provare a risalire la classifica il più velocemente possibile”. Dopo aver battuto Lisa Pigato e Leolia Jeanjean, la tennista austriaca affronterà la ceca Barbora Palicova per un posto in semifinale. Accompagnata dal fratello, suo allenatore, e dal cane “oki”, Grabher sta vivendo l’avventura ticinese con il sorriso: “Vivo un torneo alla volta provando a fare del mio meglio. In questa stagione l’obiettivo è tornare tra le prime 100, penso di potercela fare”. Gli altri quarti di finale in programma sono: von Deichmann (4)-Rame (Q), Vandewinkel-Kawa (3) e Sakellaridi (Q)-Zavatska (Q).