Mensik e il club dei Masters al debutto: quando il primo titolo è il più grande… e rimane tale (Video)

Conquistare il primo titolo della propria carriera in uno dei tornei più prestigiosi del calendario tennistico è un’impresa che riesce a pochissimi. Jakub Mensik è entrato in questo esclusivo club dopo il sorprendente trionfo al Miami Open, uno dei Masters 1000 più importanti della stagione.

Il giovane tennista ceco ha compiuto un’impresa straordinaria, unendosi a una lista estremamente ristretta di giocatori che sono riusciti nell’ardua missione di inaugurare il proprio palmarès con un titolo di altissimo livello.

Prima di Mensik, solo altri tre tennisti nella storia moderna avevano compiuto un’impresa simile: gli spagnoli Albert Portas e Roberto Carretero, e l’americano Chris Woodruff. Tutti nomi che, pur non avendo raggiunto la fama dei grandi campioni, hanno avuto il loro momento di gloria conquistando un titolo prestigioso come primo trofeo della carriera.

Giocatori che hanno vinto il loro primo titolo ATP in un Masters 1000

– 🇨🇿 Jakub Mensik – Miami 2025

– 🇪🇸 Albert Portas – Amburgo 2001

– 🇺🇸 Chris Woodruff – Montreal 1997

– 🇪🇸 Roberto Carretero – Amburgo 1996

La vittoria di Mensik al Miami Open rappresenta non solo un risultato storico per la sua carriera personale, ma anche un segnale importante per il tennis ceco, sempre alla ricerca di nuovi talenti dopo l’era dorata di Tomáš Berdych e Radek Štěpánek.

Questo successo proietta il giovane Mensik direttamente nell’élite del tennis mondiale, con un balzo significativo nel ranking ATP e la consapevolezza di poter competere e vincere contro i migliori giocatori del circuito.

Resta ora da vedere se Mensik riuscirà a consolidare questo straordinario risultato nelle prossime settimane o se il suo nome rimarrà nella storia come uno di quei giocatori capaci di un’impresa isolata ma memorabile.





Francesco Paolo Villarico