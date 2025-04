Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo in serata Flavio Cobolli. Rublev e Medvedev avanzano al terzo turno di Madrid senza giocare un punto (LIVE)

Gaël Monfils è stato l’ultimo giocatore a concludere in modo precipitoso la sua partecipazione al Mutua Madrid Open 2025. Il francese avrebbe dovuto affrontare Andrey Rublev nel match di cartello della giornata: tuttavia, appena un’ora e mezza prima dell’incontro, ha annunciato sui social media che non scenderà in campo.

Il motivo è una malattia che lo ha messo fuori combattimento dopo il suo match di primo turno. Di conseguenza, Rublev si unisce al connazionale Medvedev nell’avanzare al terzo turno senza dover giocare e sarà Alejandro Davidovich a occupare il vuoto lasciato da questo ritiro: il suo match contro Nuno Borges è stato spostato sulla Manolo Santana non prima delle 20:00.

Una notizia che ha deluso i tanti appassionati che attendevano con ansia la sfida tra lo spettacolare tennista francese e il campione in carica del torneo. Le condizioni di Monfils, che aveva impressionato nel match d’esordio, verranno ora monitorate in vista dei prossimi impegni sulla terra battuta.

Per Rublev, tuttavia, si tratta di un’opportunità per risparmiare energie preziose in un torneo dove l’anno scorso ha trionfato, ottenendo uno dei successi più significativi della sua carriera. Il russo avrà ora più tempo per prepararsi al match del terzo turno, dove cercherà di continuare la difesa del suo titolo.

Daniil Medvedev si è qualificato per il terzo turno del Mutua Madrid Open senza aver ancora messo piede sulla terra battuta della Caja Mágica. Il russo, notoriamente poco amante della superficie in terra, aveva già superato il primo turno grazie al bye riservato alle teste di serie, e oggi ha avanzato ulteriormente nel tabellone a causa del forfait dell’ultimo minuto del suo avversario, Laslo Djere.

In questo modo, la testa di serie numero nove attende al terzo turno il vincitore della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Juan Manuel Cerúndolo.

Un avanzamento decisamente fortunato per Medvedev, che può così ritardare il suo debutto sulla terra rossa madrilena, superficie su cui storicamente ha sempre mostrato maggiori difficoltà rispetto al cemento. Il russo avrà ora qualche giorno in più per adattarsi alle condizioni di gioco e prepararsi al meglio per la sua prima vera sfida del torneo.

Questo percorso senza colpo ferire fino al terzo turno rappresenta un vantaggio inatteso per Medvedev, che potrà affrontare la sua prossima partita con maggiore freschezza fisica rispetto ai suoi avversari, già impegnati in match dispendiosi sulla terra battuta spagnola.

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Paula Badosa vs Veronika Kudermetova



WTA Madrid Cristina Bucsa Cristina Bucsa 6 6 5 Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 4 7 7 Vincitore: Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Cristina Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Anna Blinkova



WTA Madrid Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 6 0 Anna Blinkova Anna Blinkova 0 3 4 0 Vincitore: Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Anna Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Zverev vs Roberto Bautista Agut



ATP Madrid Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 6 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 2 2 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 5-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Gael Monfils vs Andrey Rublev (Non prima 20:00)



ATP Madrid Gael Monfils Gael Monfils 0 0 Andrey Rublev [7] Andrey Rublev [7] 0 0 Vincitore: Rublev per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Elena Rybakina vs Bianca Andreescu (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Arthur Rinderknech vs Casper Ruud



ATP Madrid Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 3 4 Casper Ruud [14] Casper Ruud [14] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 1-2 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Daniil Medvedev vs Laslo Djere



ATP Madrid Daniil Medvedev [9] Daniil Medvedev [9] 0 Laslo Djere Laslo Djere 0 Vincitore: Medvedev per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Anastasia Potapova vs Qinwen Zheng (Non prima 15:00)



WTA Madrid Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 6 6 0 Qinwen Zheng [8] • Qinwen Zheng [8] 0 4 4 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Jessica Pegula vs Eva Lys (Non prima 19:00)



WTA Madrid Jessica Pegula [3] Jessica Pegula [3] 0 0 Eva Lys Eva Lys 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Flavio Cobolli vs Holger Rune



Il match deve ancora iniziare

Stadium 3 – ore 11:00

Katie Boulter vs Jasmine Paolini



WTA Madrid Katie Boulter Katie Boulter 0 1 2 0 Jasmine Paolini [6] Jasmine Paolini [6] 0 6 6 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Moyuka Uchijima vs Ons Jabeur



WTA Madrid Moyuka Uchijima Moyuka Uchijima 4 6 6 Ons Jabeur [26] Ons Jabeur [26] 6 3 4 Vincitore: Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Taylor Fritz vs Christopher O’Connell



ATP Madrid Taylor Fritz [3] Taylor Fritz [3] 6 6 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 1 4 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 C. O'Connell 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-1 → 6-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ben Shelton vs Mariano Navone



ATP Madrid Ben Shelton [12] • Ben Shelton [12] 0 4 7 4 Mariano Navone Mariano Navone 0 6 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Shelton 4-3 M. Navone 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 30-15 30-30 df 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Navone 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Navone 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Shelton 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 B. Shelton 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Nuno Borges vs Alejandro Davidovich Fokina



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 11:00

Francisco Comesana vs Arthur Fils



ATP Madrid Francisco Comesana Francisco Comesana 7 6 Arthur Fils [13] Arthur Fils [13] 6 4 Vincitore: Comesana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Comesana 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Comesana 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Fils 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Fils 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 5-6 → 6-6 F. Comesana 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Fils 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 5-5 F. Comesana 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Fils 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-5 → 3-5 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 2-5 A. Fils 15-0 30-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 A. Fils 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Juan Manuel Cerundolo vs Felix Auger-Aliassime



ATP Madrid Juan Manuel Cerundolo Juan Manuel Cerundolo 7 6 Felix Auger-Aliassime [18] Felix Auger-Aliassime [18] 6 4 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 3-1 → 3-2 J. Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 ace 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Sonay Kartal vs Elina Svitolina



WTA Madrid Sonay Kartal Sonay Kartal 0 3 1 0 Elina Svitolina [17] • Elina Svitolina [17] 0 6 6 0 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elina Svitolina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Sonay Kartal 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Sonay Kartal 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Sonay Kartal 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sonay Kartal 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Emma Raducanu vs Marta Kostyuk



WTA Madrid Emma Raducanu Emma Raducanu 4 6 2 Marta Kostyuk [24] Marta Kostyuk [24] 6 2 6 Vincitore: Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 11:00

Alycia Parks vs Daria Kasatkina



WTA Madrid Alycia Parks Alycia Parks 0 2 5 0 Daria Kasatkina [14] • Daria Kasatkina [14] 0 6 7 0 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Daria Kasatkina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Alycia Parks 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Alycia Parks 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alycia Parks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Peyton Stearns vs Amanda Anisimova



WTA Madrid Peyton Stearns Peyton Stearns 6 2 7 Amanda Anisimova [15] Amanda Anisimova [15] 2 6 5 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider



WTA Madrid Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 6 7 10 Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5] Mirra Andreeva / Diana Shnaider [5] 7 6 12 Vincitore: Andreeva / Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-1 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 4*-1 4-2* 5-2* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-3 → 1-3 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Coco Gauff / Robin Montgomery vs Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk



WTA Madrid Coco Gauff / Robin Montgomery Coco Gauff / Robin Montgomery 0 0 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [4] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 11:00

Francisco Cerundolo vs Harold Mayot



ATP Madrid Francisco Cerundolo [20] Francisco Cerundolo [20] 6 6 Harold Mayot Harold Mayot 3 4 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Sebastian Korda vs Federico Cina



ATP Madrid Sebastian Korda [23] Sebastian Korda [23] 6 3 6 Federico Cina Federico Cina 3 6 1 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 F. Cina 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 3-1 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Cina 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Korda 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cina 15-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 3-1 → 4-1 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ethan Quinn vs Jakub Mensik



ATP Madrid Ethan Quinn Ethan Quinn 6 1 Jakub Mensik [22] Jakub Mensik [22] 7 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 E. Quinn 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 J. Mensik 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 E. Quinn 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-3 → 0-4 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 E. Quinn 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 E. Quinn 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Mensik 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 3-2 → 3-3 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Brandon Nakashima vs Sebastian Ofner



ATP Madrid Brandon Nakashima [31] Brandon Nakashima [31] 6 7 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 3 6 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 B. Nakashima 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Nakashima 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 3-4 B. Nakashima 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 B. Nakashima 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 5-3 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Ofner 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 S. Ofner 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Court 7 – ore 11:00

Benjamin Bonzi vs Hubert Hurkacz



ATP Madrid Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 6 7 Hubert Hurkacz [27] Hubert Hurkacz [27] 4 5 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 7-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Bonzi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alexei Popyrin vs Alexander Bublik



ATP Madrid Alexei Popyrin [25] Alexei Popyrin [25] 4 6 Alexander Bublik Alexander Bublik 6 7 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 ace 3-2* 3-3* ace 3*-4 ace 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Bublik 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Popyrin 15-0 30-0 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 3-5 A. Popyrin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 2-3 → 2-4 A. Popyrin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Camila Osorio vs Elise Mertens



WTA Madrid Camila Osorio Camila Osorio 0 3 3 0 Elise Mertens [28] • Elise Mertens [28] 0 6 6 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elise Mertens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Camila Osorio 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yulia Putintseva vs Rebeka Masarova



WTA Madrid Yulia Putintseva [22] Yulia Putintseva [22] 0 3 3 0 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 0 6 6 0 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 0-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – ore 11:00

(29) Magda Linette vs Maria Sakkari



WTA Madrid Magda Linette [29] • Magda Linette [29] 0 6 3 0 Maria Sakkari Maria Sakkari 0 7 6 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magda Linette 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(21) Ekaterina Alexandrova vs Olga Danilovic



WTA Madrid Ekaterina Alexandrova [21] • Ekaterina Alexandrova [21] 0 6 6 0 Olga Danilovic Olga Danilovic 0 3 4 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(32) Sofia Kenin vs Lulu Sun



WTA Madrid Sofia Kenin [32] Sofia Kenin [32] 0 6 6 0 Lulu Sun Lulu Sun 0 3 2 0 Vincitore: Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Lulu Sun 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Linda Noskova / Clara Tauson vs Katie Boulter / Daria Kasatkina



WTA Madrid Linda Noskova / Clara Tauson Linda Noskova / Clara Tauson 7 5 12 Katie Boulter / Daria Kasatkina Katie Boulter / Daria Kasatkina 6 7 10 Vincitore: Noskova / Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 Katie Boulter / Daria Kasatkina 1-0 Linda Noskova / Clara Tauson 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Katie Boulter / Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Katie Boulter / Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Katie Boulter / Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Katie Boulter / Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Katie Boulter / Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Katie Boulter / Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Katie Boulter / Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Katie Boulter / Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Katie Boulter / Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Katie Boulter / Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Linda Noskova / Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Katie Boulter / Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Linda Noskova / Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Katie Boulter / Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund vs Xinyu Wang / Saisai Zheng