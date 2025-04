Cinà lotta ma si arrende a Korda: il sogno di Madrid si ferma al secondo turno

Federico Cinà esce a testa alta dal Masters 1000 di Madrid, sconfitto da Sebastian Korda con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1 in un match che ha mostrato sia il grande potenziale del giovane italiano che il divario ancora esistente con i migliori giocatori del circuito.

Il diciottenne palermitano, dopo aver brillantemente superato il primo turno, si è trovato di fronte un avversario di ben altro calibro, capace di alternare potenza e tocco con naturalezza e solidità. Il figlio d’arte americano ha imposto fin da subito il proprio ritmo, conquistando il primo set per 6-3 grazie a un tennis aggressivo e un servizio particolarmente efficace, con cui ha ottenuto il 71% dei punti con la prima palla.

La reazione di Cinà, però, non si è fatta attendere. Nel secondo parziale, il giovane italiano ha mostrato carattere e qualità tecniche notevoli, cambiando strategia e aggredendo la seconda di servizio dell’americano. La tattica ha pagato dividendi: un break decisivo nel sesto game gli ha permesso di portarsi sul 4-2 e poi chiudere 6-3, riportando il match in parità.

Le speranze di completare la rimonta si sono però infrante nel set decisivo. Korda ha alzato nuovamente il livello, mentre Cinà ha accusato un comprensibile calo fisico e mentale. L’americano ha immediatamente strappato il servizio all’italiano in un lungo secondo game, consolidando poi il vantaggio fino al 6-1 finale, chiuso con il settimo ace della sua partita.

Nonostante la sconfitta, Cinà ha mostrato colpi di pregevole fattura, in particolare con il rovescio lungolinea, e una buona capacità di leggere le situazioni tattiche, variando il gioco con palle corte ben eseguite e attacchi a rete coraggiosi. Il suo servizio, ancora migliorabile, gli ha comunque permesso di ottenere punti importanti, specialmente nel secondo set.

L’esperienza madrilena si conclude così per il giovane siciliano, che può comunque trarre indicazioni positive da questo torneo, in cui ha ottenuto la sua seconda vittoria a livello Masters 1000 e ha dimostrato di poter competere con tennisti di livello superiore. Il divario con i migliori è ancora evidente, soprattutto nella continuità durante l’arco dell’intero match, ma le qualità mostrate lasciano ben sperare per il futuro di questo talento italiano.

Korda prosegue invece il suo cammino nel torneo spagnolo, confermandosi giocatore solido e pericoloso su tutte le superfici, pronto a dare fastidio anche ai big nei prossimi turni.

ATP Madrid Sebastian Korda [23] Sebastian Korda [23] 6 3 6 Federico Cina Federico Cina 3 6 1 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 F. Cina 0-15 df 0-30 0-40 4-1 → 5-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-0 → 3-1 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Cina 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Korda 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cina 15-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-2 → 5-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 3-1 → 4-1 F. Cina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 F. Cina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistica Korda 🇺🇸 Cinà 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 285 250 Ace 7 2 Doppi falli 3 5 Prima di servizio 44/78 (56%) 52/79 (66%) Punti vinti sulla prima 36/44 (82%) 36/52 (69%) Punti vinti sulla seconda 18/34 (53%) 11/27 (41%) Palle break salvate 3/4 (75%) 3/6 (50%) Giochi di servizio giocati 13 12 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 165 98 Punti vinti sulla prima di servizio 16/52 (31%) 8/44 (18%) Punti vinti sulla seconda di servizio 16/27 (59%) 16/34 (47%) Palle break convertite 3/6 (50%) 1/4 (25%) Giochi di risposta giocati 12 13 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/7 (71%) 2/4 (50%) Vincenti 32 21 Errori non forzati 21 33 Punti vinti al servizio 54/78 (69%) 47/79 (59%) Punti vinti in risposta 32/79 (41%) 24/78 (31%) Totale punti vinti 86/157 (55%) 71/157 (45%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 213 km/h (132 mph) 201 km/h (124 mph) Velocità media prima 197 km/h (122 mph) 185 km/h (114 mph) Velocità media seconda 159 km/h (98 mph) 156 km/h (96 mph)





