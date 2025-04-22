Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 22 Aprile 2025

22/04/2025 10:00 Nessun commento
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

ESP Masters 1000 Madrid – terra 🌤️ 17°C / 7°C

  • Q2: Hijikata AUS (Rank: 84) – Fognini ITA (Rank: 112) Non prima 16:00 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Gaston FRA (Rank: 80) – Nardi ITA (Rank: 100) Non prima 15:00 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

ITA CH 50 Roma Garden – terra ⛈️ T 23°C / 12°C

  • R32: Carboni ITA (Rank: 633) – Ajdukovic CRO (Rank: 167) Inizio 10:00 (H2H: 0-0)
    • ATP Rome
    Lorenzo Carboni
    0
    0
    Duje Ajdukovic [2]
    0
    0
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  • R32: Gigante ITA (Rank: 195) – Giustino ITA (Rank: 300) 2° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R32: Arnaboldi ITA (Rank: 200) – Pennaforti ITA (Rank: 392) 3 inc. ore 10 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R32: Pellegrino ITA (Rank: 237) – Vasami ITA (Rank: 851) Non prima 16:30 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R32: Jubb GBR (Rank: 238) – Travaglia ITA (Rank: 287) 2° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R16: Berrettini ITA / Brancaccio ITA – Jermar CZE / Ruehl GER Non prima 14:00 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • R16: Bortolotti ITA / Ricca ITA – Shelbayh JOR / Yevseyev KAZ Non prima 14:00 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare

ESP WTA 1000 Madrid – terra 🌤️ 17°C / 7°C

  • 1T: Osaka JPN (Rank: 55) – Bronzetti ITA (Rank: 59) 2° incontro dalle 11:00 (H2H: 2-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • TDQ: Kostovic SRB (Rank: 625) – Stefanini ITA (Rank: 150) 3° incontro dalle 11:00 (H2H: 0-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • TDQ: Cocciaretto ITA (Rank: 87) – Parry FRA (Rank: 116) Ore 11:00 (H2H: 1-0)

    • Il match deve ancora iniziare
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