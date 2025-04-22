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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 22 Aprile 2025
22/04/2025 10:00 Nessun commento
Masters 1000 Madrid – terra 🌤️ 17°C / 7°C
- Q2: Hijikata (Rank: 84) – Fognini (Rank: 112) Non prima 16:00 (H2H: 0-0)
- Q2: Gaston (Rank: 80) – Nardi (Rank: 100) Non prima 15:00 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Roma Garden – terra ⛈️ T 23°C / 12°C
- R32: Carboni (Rank: 633) – Ajdukovic (Rank: 167) Inizio 10:00 (H2H: 0-0)
- R32: Gigante (Rank: 195) – Giustino (Rank: 300) 2° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
- R32: Arnaboldi (Rank: 200) – Pennaforti (Rank: 392) 3 inc. ore 10 (H2H: 0-0)
- R32: Pellegrino (Rank: 237) – Vasami (Rank: 851) Non prima 16:30 (H2H: 0-0)
- R32: Jubb (Rank: 238) – Travaglia (Rank: 287) 2° inc. ore 10 (H2H: 0-0)
- R16: Berrettini / Brancaccio – Jermar / Ruehl Non prima 14:00 (H2H: 0-0)
- R16: Bortolotti / Ricca – Shelbayh / Yevseyev Non prima 14:00 (H2H: 0-0)
ATP Rome
Lorenzo Carboni
0
0
Duje Ajdukovic [2]
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Madrid – terra 🌤️ 17°C / 7°C
- 1T: Osaka (Rank: 55) – Bronzetti (Rank: 59) 2° incontro dalle 11:00 (H2H: 2-0)
- TDQ: Kostovic (Rank: 625) – Stefanini (Rank: 150) 3° incontro dalle 11:00 (H2H: 0-0)
- TDQ: Cocciaretto (Rank: 87) – Parry (Rank: 116) Ore 11:00 (H2H: 1-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
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