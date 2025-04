Arnaldi trionfa nella battaglia contro Coric e si regala Djokovic a Madrid

In una maratona di quasi tre ore, Matteo Arnaldi ha conquistato un’importante vittoria al primo turno del Masters 1000 di Madrid, superando l’ex campione di Cincinnati Borna Coric con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5. Un successo sofferto ma meritato che proietta il tennista ligure al secondo turno, dove lo attende una sfida stellare contro Novak Djokovic.

La partita si è rivelata un’autentica montagna russa emotiva, con continui capovolgimenti di fronte e un livello di tennis che è cresciuto progressivamente con il passare dei minuti. Dopo un primo set in cui Arnaldi è apparso troppo falloso, concedendo il parziale per 6-4, l’azzurro ha ritrovato gradualmente brillantezza e precisione nei colpi.

Nel secondo set, il ligure ha costruito la sua rinascita grazie al servizio, arma che gli ha permesso di uscire indenne da diversi momenti complicati. Decisivo il clamoroso dritto vincente in corsa lungolinea che ha chiuso il parziale sul 6-4 (piazzando il break decisivo proprio nel decimo gioco), restituendo ad Arnaldi la parità e una rinnovata fiducia.

Il terzo set si è rivelato di un agonismo di altissimo livello. Dopo un avvio equilibrato, Arnaldi è riuscito a strappare il servizio a Coric sul 4-3, ma ha subito il contro-break immediato. Senza perdersi d’animo, il ligure ha continuato a lottare su ogni palla, trovando il break decisivo sul 6-5 grazie a un incredibile errore del croato, che prima ha mancato una comoda volée di rovescio dopo aver costruito perfettamente il punto sul 40 pari e poi.

sul match point grazie a un errore di dritto dell’avversario vincendo la partita per 7 a 5.

Decisivo è stato il servizio, con cui Arnaldi ha messo a segno 13 ace nei momenti più importanti, spesso in coppia, come quando era sotto pressione nei propri turni di battuta. Il suo dritto, dopo un avvio incerto, è diventato progressivamente un’arma letale, soprattutto nelle accelerazioni lungolinea.

Ora per il tennista italiano si profila una sfida di altissimo prestigio contro Novak Djokovic. Un’occasione unica per misurarsi con uno dei più grandi campioni della storia del tennis e per verificare i progressi del suo gioco sulla terra battuta madrilena.

Per avere chance contro il campione serbo, Arnaldi dovrà mantenere lo stesso livello di concentrazione e coraggio mostrato nei momenti decisivi contro Coric, cercando di limitare gli errori gratuiti che hanno rischiato di compromettere il match odierno.

ATP Madrid Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 6 7 Borna Coric Borna Coric 6 4 5 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 B. Coric 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 B. Coric 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 B. Coric 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Coric 🇭🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 271 262 Ace 13 5 Doppi falli 4 3 Prima di servizio 49/97 (51%) 74/106 (70%) Punti vinti sulla prima 36/49 (73%) 54/74 (73%) Punti vinti sulla seconda 27/48 (56%) 12/32 (38%) Palle break salvate 6/8 (75%) 3/6 (50%) Giochi di servizio giocati 16 16 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 158 108 Punti vinti sulla prima di servizio 20/74 (27%) 13/49 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 20/32 (63%) 21/48 (44%) Palle break convertite 3/6 (50%) 2/8 (25%) Giochi di risposta giocati 16 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/8 (63%) 17/18 (94%) Vincenti 36 28 Errori non forzati 32 46 Punti vinti al servizio 63/97 (65%) 66/106 (62%) Punti vinti in risposta 40/106 (38%) 34/97 (35%) Totale punti vinti 103/203 (51%) 100/203 (49%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 214 km/h (132 mph) 210 km/h (130 mph) Velocità media prima 191 km/h (118 mph) 196 km/h (121 mph) Velocità media seconda 157 km/h (97 mph) 156 km/h (96 mph)





