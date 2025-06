Che cuore e classe Fognini! Lotta alla pari contro Alcaraz sul Centre court di Wimbledon, cedendo al quinto set dopo oltre quattro ore di tennis stellare

Per Fabio un match epico davanti alla famiglia, nel teatro dei sogni. Esce tra gli applausi, a testa altissima, dopo una delle sue migliori esibizioni sull’erba londinese. Fabio Fognini si arrende in cinque set a Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e campione in carica a Wimbledon, al termine di un incontro combattutissimo e spettacolare: 7-5 6-7 7-5 2-6 6-1 il punteggio finale, in una cornice magica come quella del Centre Court.

Per Fognini, oggi numero 138 del mondo, si trattava con ogni probabilità dell’ultima volta a Wimbledon. E il destino gli ha regalato l’uscita di scena che meritava: il palcoscenico del Centrale, l’erba perfetta dell’Opening Day, e la sfida contro uno dei giocatori più forti e spettacolari del circuito.

Una partita giocata con il cuore e con la testa, in totale equilibrio per quattro set, in cui Fognini ha mostrato il meglio del suo repertorio: tocco, anticipo, profondità, fantasia e coraggio. E anche numeri: 21 palle break conquistate, solo 5 trasformate, ma sempre con l’iniziativa in mano. È mancato solo il guizzo nel set decisivo, quando Alcaraz ha alzato il livello e Fabio ha pagato due passaggi a vuoto consecutivi nei turni di servizio.

Con questo match, Fognini riscatta un 2025 avaro di soddisfazioni (sei eliminazioni al primo turno a livello ATP), e regala ai tifosi italiani un ultimo, grande Wimbledon: 63esimo Slam in carriera, 15esima partecipazione a Church Road, dove esordì nel 2008 contro Marat Safin. Insieme a Monfils e Djokovic, uno degli ultimi veterani del circuito. Un addio in grande stile

Sul volto di Fabio c’è stanchezza, ma anche orgoglio. Ad applaudirlo, nel box, ci sono Flavia Pennetta e i figli, testimoni di un pomeriggio indimenticabile. In fondo, questo match è stata una celebrazione della sua carriera: genio e sregolatezza, talento e carattere, con quel pizzico di polemica (come l’episodio del 2019) che non ha mai nascosto.

Wimbledon, campo Centrale, cinque set contro un campione Slam: l’addio perfetto, in linea con il personaggio. E il tennis, oggi, gli rende onore.

La cronaca

Primo set

Inizia perfettamente il set Fabio Fognini. Due prime e due vincenti e Fabio tiene il servizio. Pareggia il conto il numero due del mondo, mentre Fognini tiene senza patemi la messa in gioco. Sul 2-1 per il ligure arrivano due palle break. Due servizi al corpo di Alcaraz e si torna in parità. Resta avanti Fabio che recupera da un pericoloso 0-30. Due doppi falli dello spagnolo, 15-40 ed ancora due palle break. Prima vincente a 200 km/h per la prima, sulla seconda scivola Fognini che mette il passante in rete. Risposta efficace di Fabio, terza palla break. Accelera il dritto Carlos. Parità. Spinge con il dritto il n.2 del mondo. Ancora un doppio fallo parità. Ace e prima vincente. Tre pari. Come l’azzurro accorcia, Alcaraz non perdona, un rovescio in rete dal la prima palla break allo spagnolo. Ottima prima vincente. Ancora un errore di dritto, seconda palla break. Si difende da fondo Fabio. Parità. Ancora due prime e Fabio resta avanti. Cinque pari e Fognini di nuovo 0-30 al servizio. Palla break per lo spagnolo, Fabio spinge con il dritto. Parità. Dritto fuori ancora una palla break. Palla corta e lob Alcaraz ottiene il break e serve per il set. Gioco a zero e primo set per Alcaraz.

Secondo set

Bene anche l’avvio della seconda frazione per Fognini che tiene il servizio. Risponde bene Fabio che ottiene va di nuovo 30-0 sul servizio dello spagnolo che comunque tiene la messa in gioco. Continua l’equilibrio, su erba, poi quella del Centrale in condizioni perfette, se entra la prima diventa difficile rispondere. A sorpresa arriva il break per Alcaraz. Avanti 40-0 Fognini sbaglia la volée e poi con due doppi falli consecutivi regala il gioco allo spagnolo 4-2. Tiene il servizio Fabio che sul 3-4, guadagna un’ulteriore palla break. Alcaraz gioca una seconda e Fognini mette a segno il primo break della partita 4 pari. Due palle del 5-4 per Fabio ed arriva la palla break per Alcaraz. Dritto in rete dello spagnolo. Parità. Si esalta rete Fognini, che oggi ha ritrovato la mano dei giorni migliori. Ritorna avanti Fabio 5-4. Bene con il servizio Alcaraz 5 pari. Continua l’ottima serie di prime per Fognini che si guadagna il tie-break 6-5. Grande spettacolo a rete, Fabio fa faticare Alcaraz che comunque raggiunge il tie-break. Il secondo tra i due, il primo vinto da Fabio sulla terra di Rio.

Inizia bene Fabio 1-0. Doppio fallo numero sei per lo spagnolo, mini break 2-0. Ottima seconda di Carlos 1-2. Fabio prima vincente 3-1. Ancora una prima 4-1. Stop volley dello spagnolo 2-4. Risponde sulla riga Fognini 5-2. Prima al centro 6-2 quattro set-point. Esce il rovescio del ligure 6-3. Ancora un errore di dritto 6-4. Spettacolo a rete, Alcaraz si salva con una veronica perfetta 5-6. In allungo Fognini copre la rete e fa suo il secondo set 7-6.

Terzo set

Primi due giochi senza particolari emozioni. Il servizio la fa da padrone 1-1. Ancora doppio fallo Alcaraz. Si va ai vantaggi ed arriva la prima palla break del set. Risponde profondo Fabio. Break 2-1. Fognini serve per restare nel set. Due errori ed Alcaraz va avanti 30-0. Carlos risponde profondo 0-40 tre palle per il contro break che arriva a zero 2-2. Servizio a 15 per lo spagnolo 3-2. Lascia un solo 15 all’avversario anche Fabio 3-3. La qualità della risposta di Fabio oggi è impressionante 15-40 e due palle break. Alcaraz annulla. Ancor una risposta bloccata, Alcaraz sbaglia il rovescio. Palla break numero tre. Ace e lo spagnolo rimedia 4-3.

Doppio fallo di Fabio e due palle break per Alcaraz. Ottima seconda al corpo, annullata la prima. Volée stupenda per la seconda. Parità. Ancora un doppio fallo. Rimane corta la volée di Fabio. Palla break. Esce il dritto di Fognini, break 5-3 Alcaraz serve per il set. Incerto a rete Alcaraz, Fognini lo passa 15-40. Due palle per il debreak. A rete Alcaraz, che annulla anche la seconda con una prima vincente. Scambio stupendo il pubblico in piedi, smash da fondo di Fabio Palla break. Ancora una risposta profonda. Contro break 4-5. Partita eccezionale di Fabio. Fognini si rimette in corsa 5-5. Alcaraz sicuro si guadagna il tie break 6-5. Smash vincente di Fabio e set-point annullato. Doppio fallo e secondo set-point per il n.2 del mondo. Estrema concretezza dello spagnolo che attacca con il dritto e fa suo il terzo set 7-5.

Quarto set.

E’ Alcaraz che conduce la danza dei servizi. Palla corta incredibile e primo gioco per lo spagnolo 1-0. Gioco a 15 per Fabio 1-1. Due dritti vincenti d Alcaraz indietro sul servizio 0-30. Due palle break ( quindici fino adesso) per Fabio 15-40. Dritto vincente e lo spagnolo annulla. Fognini trova il nastro e se ne va anche la seconda. Risposta imprendibile. Nuova palla break. Palla corta vincente dello spagnolo. Parità. Salva tre palle break, ma tiene il turno di battuta Alcaraz 2-1. Nono doppio fallo di Fognini. La prima entra, Fabio da spettacolo a rete 2 pari. Scambi di alto livello, il nastro aiuta Fabio arriva la quarta palla break del set. Fuori il dritto di Alcaraz. Break 2-3. Alcaraz si inventa una palla corta in risposta 30 pari. A segno con lo smash Fognini 40-30. “Ha 50 anni e guarda come gioca commenta” lo spagnolo. Break confermato 4-2 Fognini. Doppio fallo Alcaraz che rischia la seconda a 205 km/h. Ancora una risposta aggressiva, palla break per Fabio. Ace. Tenta il serve and volley lo spagnolo, Fognini lo trapassa, seconda palla per il 5-2. Altra risposta imprendibile. Break 5-2. Fabio servirà per il set. Tre set point per Fognini 40-0. Esce il dritto di Alcaraz 6-2. Si va la quinto.

Quinto set

Tiene il gioco di servizio Alcaraz 1-0. Partita di alto livello, Fabio spreca due palle dal 40-15. Parità. Esce il rovescio. Palla break. Sbaglia sotto rete Fabio. Break 0-2. La risposta di Fabio è la chiave del match. Due palla break per l’azzurro, Alcaraz risponde con una stupenda palla corta sulla prima. Falso rimbalzo ed il dritto di Fognini finisce sul nastro. Parità. Ace numero 11 per lo spagnolo che infila 4 punti consecutivi. Break confermato 3-0. Si riprende dopo l’interruzione per il malore di uno spettatore. Fabio avanti 40-0 si fa raggiungere e deve difendere una palla break. Servizio vincente. Demi volée in rete, ancora palla break per Alcaraz. Break peccato per il gioco perso da quaranta zero. Alcaraz prende il volo 4-0. Tiene il servizio Alcaraz che va avanti 5-0. Scarto d’orgoglio di Fabio che cancella lo zero dallo score 1-5. Serve per il match Alcaraz che non perdona. Lo spagnolo al secondo turno, ma quanta fatica.

Enrico Milani

R128: F. Fognini (Rank: 138) – C. Alcaraz (Rank: 2)