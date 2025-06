Medvedev subito out a Wimbledon, ma lui reagisce così: “Non ho giocato così male”

La prima giornata di Wimbledon ha registrato la caduta fragorosa di Daniil Medvedev, testa di serie n.9, battuto dal francese Benjamin Bonzi (n.64 ATP) in quattro set (7-6(2) 3-6 7-6(3) 6-2 lo score). Daniil non vede l’erba come sua ottima superficie, anzi spesso l’ha odiata e “schifata”, ma dopo il buonissimo torneo disputato ad Halle, dove si è arreso in finale solo allo straripante Bublik del torneo, ci si aspettava ben altro esordio dal moscovita. È un anno molto difficile per il russo negli Slam, dove ha vinto una sola partita – e soffrendo terribilmente – al primo turno degli Australian Open, uscito poi di scena al secondo match e quindi battuto all’esordio sia a Roland Garros che a Londra. Con questa sconfitta crollerà in classifica, ma dopo la battuta d’arresto nella press conference di rito ha sorpreso affermandosi moderatamente soddisfatto dal suo tennis, mettendo la qualità incredibile dell’avversario come motivo della sua sconfitta.

“Ho visto la sua partita ad Halle… Non riusciva a giocare due palle in campo… Sono rimasto sorpreso perché oggi non ha sbagliato praticamente mai” commenta Medvedev sulla prestazione di Bonzi.

Chiedono quindi a Daniil se sia preoccupato per il rendimento pessimo negli Slam nel 2025. Così ha risposto: “Sarei molto preoccupato se non ci fosse stato il torneo di Halle, dove ho giocato bene e sono riuscito ad arrivare in finale, giocando a un ottimo livello. Per questo posso paragonare la partita di oggi a questo torneo. Mi sembra di non aver giocato peggio…. Il campo è un po’ diverso. Un po’ più lento anche con il caldo. Ma per ogni colpo che ho giocato oggi, anche buoni colpi, lui aveva una risposta migliore della mia. Avrei dovuto giocare contro di lui o Halys ad Halle. Ho visto la partita e Bonzi non è riuscito a giocare due palle in campo. Non due di fila. Sono rimasto sorpreso. Ho pensato: ‘Sarà dura contro Quentin’. Ho giocato bene e ho vinto. Oggi ha sbagliato poco e nulla, solo qualcosina di diritto. Sul rovescio ricordo forse tre errori non forzati. Gli auguro di giocare sempre così. Ho visto il tabellone. Se gioca come ha fatto oggi, è sicuramente al quarto turno. Poi gli tocca a Fritz e allora è più dura. Ma non mi sorprenderei se non giocasse così.”

Una considerazione sportiva, di rispetto dell’avversario quella di Medvedev, ma allo stesso amara: se pensa di aver giocato “bene” e comunque è stato estromesso subito da un torneo importante come Wimbledon, questo indica ulteriormente come quel fuoco vivissimo che fino poco tempo fa gli consentiva di giocare con una combattività e qualità massime si sia davvero sopito, se non quasi spento. Adesso riposo e poi tornerà sui campi in cemento nel Nord America, dove si lanciò nel grandissimo tennis nel 2019 e dove ha vinto il suo unico Slam (2021, in finale contro Djokovic). Quello sarà forse un vero test per lui, per capire se c’è ancora spazio per ritrovarsi al massimo livello.

Mario Cecchi