Challenger 50 Troyes: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programa di domani. Due azzurri nel Md

Challenger 50 Troyes – Tabellone Principale – terra

(1) Marco Trungelliti vs Pedro Boscardin Dias

Matteo Martineau vs (WC) Benoit Paire

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Daniel Michalski

Qualifier vs (6) Joao Lucas Reis Da Silva

(3) Jan Choinski vs (WC) Theo Papamalamis

Qualifier vs Corentin Denolly

Arthur Gea vs Gregoire Barrere

Qualifier vs (5) Clement Tabur

(8) Lorenzo Giustino vs Qualifier

Qualifier vs Norbert Gombos

Jacopo Berrettini vs Mats Rosenkranz

(WC) Thomas Faurel vs (4) Timofey Skatov

(7) Marat Sharipov vs Javier Barranco Cosano

Tyler Zink vs Jelle Sels

Qualifier vs Mika Brunold

(PR) Kalin Ivanovski vs (2) Calvin Hemery

(Alt) (1) Harold Mayotvs Paulo Andre Saraiva Dos SantosAleksandr Brayninvs (12) Buvaysar Gadamauri

(2) Neil Oberleitner vs Maxence Beauge

(WC) Cosme Rolland De Ravel vs (11) Maxim Zhukov

(3) Arthur Reymond vs (WC) Ferdinand Livet Novkirichka

(JR) Nathan Trouve vs (9) Tristan Lamasine

(4) Branko Djuric vs Amaury Raynel

Lucas Bouquet vs (8) Alejo Sanchez Quilez

(5) Alec Beckley vs (WC) Mikael Ymer

Kenny De Schepper vs (10) Aleksandre Bakshi

(6) David Jorda Sanchis vs (WC) Arthur Nagel

Niels Visker vs (7) Nikolay Vylegzhanin

Amplitude – ore 10:00

Lucas Bouquet vs Alejo Sanchez Quilez

Cosme Rolland De Ravel vs Maxim Zhukov

Harold Mayot vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos

Alec Beckley vs Mikael Ymer

Intermarche – ore 10:00

Arthur Reymond vs Ferdinand Livet Novkirichka

Neil Oberleitner vs Maxence Beauge (Non prima 11:00)

Kenny De Schepper vs Aleksandre Bakshi

Aleksandr Braynin vs Buvaysar Gadamauri

Cheurlin Dangin – ore 10:00

Branko Djuric vs Amaury Raynel

Nathan Trouve vs Tristan Lamasine

David Jorda Sanchis vs Arthur Nagel

Niels Visker vs Nikolay Vylegzhanin