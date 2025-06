Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Holger Rune, notte fonda a Wimbledon: Jarry rimonta da due set sotto (LIVE)

Clamoroso crollo per Holger Rune, che saluta Wimbledon 2025 già al primo turno. Il giovane danese, in crisi di risultati da settimane dopo il trionfo al Godó, ha subito una dolorosa rimonta da Nicolás Jarry, capace di ribaltare due set di svantaggio e imporsi 4-6 4-6 7-5 6-3 6-4. Un match che sembrava in totale controllo per Rune, ma che ha invece rilanciato le incertezze e le paure del danese, sempre più in difficoltà a ritrovare fiducia e solidità. Grande festa invece per il cileno, che firma una delle rimonte più belle di questo primo turno.

Wimbledon – 1• Turno – Erba

Slam Wimbledon F. Fognini F. Fognini 5 7 5 6 1 C. Alcaraz [2] C. Alcaraz [2] 7 6 7 2 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-4 → 0-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-2 → 5-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon P. Badosa [9] P. Badosa [9] 2 6 4 K. Boulter K. Boulter 6 3 6 Vincitore: K. Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 P. Badosa 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-4 → 4-5 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 P. Badosa 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 P. Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 K. Boulter 15-0 15-15 df 15-30 15-40 4-1 → 5-1 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A df 2-1 → 3-1 P. Badosa 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Boulter 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 P. Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 df 40-40 ace A-40 1-5 → 2-5 K. Boulter 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Badosa 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-3 → 1-4 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 P. Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 K. Boulter 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 P. Badosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Rinderknech A. Rinderknech 5* 6 A. Zverev [3] A. Zverev [3] 1 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

Slam Wimbledon A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 7 C. Branstine C. Branstine 1 5 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 C. Branstine 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Branstine 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Branstine 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 C. Branstine 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 C. Branstine 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 6-1 C. Branstine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 5-0 → 5-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 C. Branstine 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-0 → 4-0 A. Sabalenka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Branstine 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon J. Fearnley J. Fearnley None 4 1 6 J. Fonseca • J. Fonseca None 6 6 7 Vincitore: J. Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Fonseca None-None 6-7 J. Fearnley None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 5-3 df 5-4 5-5 ace 5-6 ace 6-6 → 6-7 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Fearnley 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Fonseca 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 J. Fearnley 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-4 → 1-5 J. Fonseca 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Fearnley 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Fearnley 0-15 df 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 J. Fonseca 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Fearnley 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon E. Raducanu E. Raducanu 6 6 M. Xu M. Xu 3 3 Vincitore: E. Raducanu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Raducanu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Xu 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 E. Raducanu 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 M. Xu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Raducanu 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Xu 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df ace A-40 40-40 df ace 40-A 1-0 → 2-0 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-3 → 6-3 E. Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Xu 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 E. Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Raducanu 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 M. Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Raducanu 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 M. Xu 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon B. Bonzi B. Bonzi 7 3 7 6 D. Medvedev [9] D. Medvedev [9] 6 6 6 2 Vincitore: B. Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Medvedev 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 3-2 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-15 0-30 0-40 15-15 40-15 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 15-30 None-None 7-6 D. Medvedev None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 df 3-5 3-6 6-6 → 7-6 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 B. Bonzi 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Bonzi 0-1 D. Medvedev 15-0 15-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 6-5 → 6-6 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 4-3 → 4-4 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon E. Ruse E. Ruse 7 5 5 M. Keys [6] M. Keys [6] 6 7 7 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Ruse 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 M. Keys 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-5 → 5-5 E. Ruse 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Keys 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df df 1-2 → 2-2 E. Ruse 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Keys 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 M. Keys 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 3-3 M. Keys 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Keys 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon J. Paolini [4] J. Paolini [4] 2 6 6 A. Sevastova A. Sevastova 6 3 2 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Sevastova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Sevastova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon T. Fritz [5] T. Fritz [5] 15 6 6 6 2 G. Mpetshi Perricard • G. Mpetshi Perricard 30 7 7 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 15-15 df 30-15 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 4-2 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 ace 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* ace 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon S. Kartal S. Kartal 7 2 6 J. Ostapenko [20] J. Ostapenko [20] 5 6 2 Vincitore: S. Kartal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Kartal 1-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Kartal 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 S. Kartal 0-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Kartal 15-0 30-0 40-15 6-5 → 7-5 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Kartal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 4-5 → 5-5 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 3-5 → 4-5 S. Kartal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Kartal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 S. Kartal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Kartal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon H. Rune [8] H. Rune [8] 6 6 5 3 4 N. Jarry N. Jarry 4 4 7 6 6 Vincitore: N. Jarry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 H. Rune 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Jarry 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 3-5 → 3-6 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Jarry 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 5-5 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 4-5 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Rune 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Jarry 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Berrettini [32] M. Berrettini [32] 6 2 4 7 3 K. Majchrzak K. Majchrzak 4 6 6 5 6 Vincitore: K. Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 K. Majchrzak 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 7-5 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-4 → 2-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 K. Majchrzak 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon E. Moller E. Moller 3 4 2 F. Tiafoe [12] F. Tiafoe [12] 6 6 6 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Tiafoe 2-3 E. Moller 15-15 30-15 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 E. Moller 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Moller 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 E. Moller 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Tiafoe 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Moller 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 E. Moller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 E. Moller 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon V. Royer V. Royer 0 6 6 0 S. Tsitsipas [24] • S. Tsitsipas [24] 0 3 2 0 Vincitore: V. Royer per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Tsitsipas 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Royer 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-1 → 5-2 V. Royer 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-0 → 4-1 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Royer 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon L. Fernandez [29] L. Fernandez [29] 6 6 H. Klugman H. Klugman 1 3 Vincitore: L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Klugman 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 5-3 → 6-3 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 4-3 → 5-3 H. Klugman 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 3-3 → 4-3 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Klugman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 H. Klugman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Fernandez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 H. Klugman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 H. Klugman 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-0 → 5-1 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-0 → 5-0 H. Klugman 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Klugman 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Vondrousova M. Vondrousova 6 7 M. Kessler [32] M. Kessler [32] 1 6 Vincitore: M. Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 M. Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-4 → 5-5 M. Kessler 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 M. Kessler 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Vondrousova 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 M. Kessler 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 M. Vondrousova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 M. Kessler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 2-0 → 3-0 M. Vondrousova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Kessler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 M. Vondrousova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Kessler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 M. Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon A. Bondar A. Bondar 3 1 E. Svitolina [14] E. Svitolina [14] 6 6 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 E. Svitolina 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 1-5 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Bondar 0-15 df 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Bondar 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 E. Svitolina 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon C. Norrie C. Norrie 6 3 6 7 R. Bautista Agut R. Bautista Agut 3 6 4 6 Vincitore: C. Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* ace 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace df A-40 ace ace 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Norrie 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Norrie 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3

Slam Wimbledon M. McDonald M. McDonald 5 4 4 K. Khachanov [17] K. Khachanov [17] 7 6 6 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. McDonald 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-4 → 3-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. McDonald 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon N. Osaka N. Osaka 6 7 T. Gibson T. Gibson 4 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 ace 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 T. Gibson 0-15 0-30 0-40 df 5-6 → 6-6 N. Osaka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Gibson 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 N. Osaka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 T. Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Osaka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Gibson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Gibson 0-15 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 N. Osaka 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Gibson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Gibson 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 3-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 T. Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon O. Tarvet O. Tarvet 6 6 6 L. Riedi L. Riedi 4 4 4 Vincitore: O. Tarvet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 O. Tarvet 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Riedi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Riedi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 O. Tarvet 40-15 2-3 → 3-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Riedi 0-15 4-2 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Riedi 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 df 5-4 → 6-4 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 O. Tarvet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 O. Tarvet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Riedi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 O. Tarvet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Riedi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 O. Tarvet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Riedi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon E. Quinn E. Quinn 4 6 7 6 H. Searle H. Searle 6 2 6 2 Vincitore: E. Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 H. Searle 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 E. Quinn 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 H. Searle 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-1 → 4-1 E. Quinn 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 H. Searle 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Searle 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 H. Searle 15-0 15-15 15-30 15-40 30-30 30-40 40-40 40-A 30-0 30-15 40-40 A-40 0-15 0-30 0-40 40-0 None-None 7-6 E. Quinn None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 df 1-4 2-4 3-4 df 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 11-10 11-11 12-11 6-6 → 7-6 H. Searle 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 H. Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 5-4 H. Searle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 H. Searle 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 E. Quinn 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 H. Searle 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 E. Quinn 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Searle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Searle 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 H. Searle 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-1 → 4-1 H. Searle 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 2-1 → 3-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Searle 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Searle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 H. Searle 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 E. Quinn 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 H. Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 H. Searle 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Quinn 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Quinn 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon A. Mannarino A. Mannarino 6 6 6 C. O'Connell C. O'Connell 2 4 3 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 C. O'Connell 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon L. Darderi L. Darderi 7 1 6 6 6 R. Safiullin R. Safiullin 6 6 7 3 1 Vincitore: L. Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 R. Safiullin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 5-1 → 6-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 R. Safiullin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 2-0 → 3-0 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 15-0 40-0 15-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 None-None 6-7 R. Safiullin None-None 1-0 2-0 3-0 df 4-0 5-0 ace 5-1 5-2 ace 6-2 6-6 → 6-7 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Safiullin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 R. Safiullin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace ace 1-4 → 1-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon L. Sun L. Sun 4 4 M. Bouzkova M. Bouzkova 6 6 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 L. Sun 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Bouzkova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 L. Sun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 L. Sun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-5 → 4-6 L. Sun 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sun 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 L. Sun 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sun 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon L. Tien L. Tien 7 6 6 N. Basavareddy N. Basavareddy 6 3 2 Vincitore: L. Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Tien 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Basavareddy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 L. Tien 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Tien 15-0 30-0 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 L. Tien 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Tien 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Basavareddy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Tien 15-0 30-0 30-15 ace 2-5 → 3-5 N. Basavareddy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-4 → 2-5 L. Tien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 N. Basavareddy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 N. Basavareddy 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Tien 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 N. Basavareddy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon V. Gracheva V. Gracheva 4 7 6 A. Sasnovich A. Sasnovich 6 6 7 Vincitore: A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* df 3-5* 3*-6 ace 4*-6 5-6* 5-7* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 V. Gracheva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 V. Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 V. Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 1-1 → 2-1 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 5-6 → 6-6 V. Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 V. Gracheva 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 V. Gracheva 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 V. Gracheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 V. Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Gracheva 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 V. Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Li A. Li 6 4 6 V. Golubic V. Golubic 3 6 1 Vincitore: A. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 V. Golubic 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 A. Li 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-1 → 5-1 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Li 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 2-0 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 df 4-4 → 4-5 A. Li 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Li 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Li 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Li 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon M. Arnaldi • M. Arnaldi 0 6 6 0 B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 0 7 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Arnaldi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon A. Todoni A. Todoni 15 4 2 C. Bucsa • C. Bucsa 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Bucsa 30-0 40-0 40-15 2-1 A. Todoni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Bucsa 15-0 40-0 40-30 1-0 → 1-1 A. Todoni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Todoni 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Todoni 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 A. Todoni 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Todoni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Todoni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon Z. Bergs Z. Bergs 6 6 7 2 L. Harris L. Harris 7 7 6 6 Vincitore: L. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 Z. Bergs 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 Z. Bergs 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 0-3 L. Harris 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 L. Harris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 15-15 40-15 40-0 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A None-None 7-6 L. Harris None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 ace 3-3 3-4 4-4 5-4 ace 5-5 5-6 6-6 → 7-6 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 L. Harris 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Z. Bergs 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 Z. Bergs 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Harris 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 df 6-6 → 6-7 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Harris 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Z. Bergs 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 4-3 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 L. Harris 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Harris 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 ace 5-6* 6-6* df 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 L. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 L. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon K. Rakhimova K. Rakhimova 5 6 6 A. Ito A. Ito 7 3 2 Vincitore: K. Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 A. Ito 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Ito 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 K. Rakhimova 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 A. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Rakhimova 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Ito 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 2-1 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 A. Ito 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Ito 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 5-6 K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 A. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 A. Ito 0-15 0-30 0-40 df df 4-2 → 5-2 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Ito 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Ito 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon S. Mochizuki • S. Mochizuki 0 2 3 6 7 0 G. Zeppieri G. Zeppieri 0 6 6 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 S. Mochizuki 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Mochizuki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace df 4-3 → 5-3 S. Mochizuki 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-3 → 1-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-5 → 2-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Mochizuki 0-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon E. Lys E. Lys 6 5 6 Y. Yuan Y. Yuan 4 7 2 Vincitore: E. Lys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 E. Lys 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 4-1 → 4-2 Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 E. Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Y. Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Lys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Y. Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Yuan 0-15 1-1 E. Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 Y. Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Lys 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Y. Yuan 15-0 15-15 df 30-15 40-30 5-3 → 5-4 E. Lys 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Y. Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 E. Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Y. Yuan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Lys 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Y. Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 E. Lys 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon P. Stearns P. Stearns 4 2 L. Siegemund L. Siegemund 6 6 Vincitore: L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 P. Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-3 → 2-3 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 0-2 → 1-2 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 P. Stearns 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 P. Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Siegemund 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 P. Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 P. Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon J. Struff J. Struff 6 5 6 6 F. Misolic F. Misolic 2 7 3 3 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 ace 4-2 → 5-2 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Misolic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Misolic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 4-3 → 5-3 F. Misolic 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Struff 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 5-6 → 5-7 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 4-4 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 J. Struff 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 J. Struff 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 J. Struff 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Misolic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon G. Diallo G. Diallo 6 6 6 D. Altmaier D. Altmaier 1 2 4 Vincitore: G. Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Diallo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Diallo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-0 → 5-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 G. Diallo 15-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 G. Diallo 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon V. Kopriva V. Kopriva 6 6 3 6 1 J. Thompson J. Thompson 3 4 6 7 6 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 V. Kopriva 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-4 → 1-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 V. Kopriva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 V. Kopriva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 6-6 → 6-7 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 V. Kopriva 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Kopriva 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 V. Kopriva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-4 → 2-4 J. Thompson 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Thompson 0-15 0-30 ace 2-2 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Kopriva 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon O. Danilovic O. Danilovic 6 6 S. Zhang S. Zhang 2 4 Vincitore: O. Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 O. Danilovic 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 O. Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df ace A-40 0-1 → 1-1 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Zhang 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 4-2 → 5-2 O. Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 O. Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon Y. Wickmayer Y. Wickmayer 0 3 R. Zarazua R. Zarazua 6 6 Vincitore: R. Zarazua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Wickmayer 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Y. Wickmayer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-0 → 2-1 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Y. Wickmayer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Y. Wickmayer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 R. Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Y. Wickmayer 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 R. Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 Y. Wickmayer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon B. Holt B. Holt 2 4 5 A. Davidovich Fokina [26] A. Davidovich Fokina [26] 6 6 7 Vincitore: A. Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 B. Holt 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 B. Holt 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Holt 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 B. Holt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Holt 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Holt 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 B. Holt 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Holt 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 B. Holt 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 B. Holt 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 B. Holt 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Holt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Holt 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon D. Parry D. Parry 4 6 6 P. Martic P. Martic 6 3 2 Vincitore: D. Parry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Parry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 P. Martic 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Parry 0-15 15-30 30-30 2-2 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 D. Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Martic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 D. Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 P. Martic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Parry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Martic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 2-1 P. Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 D. Parry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon B. Haddad Maia [21] B. Haddad Maia [21] 7 6 R. Sramkova R. Sramkova 6 4 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Sramkova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 df 6-6 → 7-6 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-4 → 3-4 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Haddad Maia 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon C. Garin C. Garin 7 6 6 C. Rodesch C. Rodesch 6 4 4 Vincitore: C. Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 C. Rodesch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Rodesch 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Rodesch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Garin 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

Slam Wimbledon A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 4 6 6 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 6 3 2 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Tomljanovic 0-15 0-30 df 0-40 df 2-1 → 3-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon V. Tomova V. Tomova 0 7 0 O. Jabeur • O. Jabeur 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Jabeur 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 2*-1 2*-2 df 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 O. Jabeur 15-0 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 V. Tomova 15-0 40-0 5-5 → 6-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 V. Tomova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 V. Tomova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Tomova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 V. Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 V. Tomova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon B. Pera B. Pera 2 4 L. Noskova [30] L. Noskova [30] 6 6 Vincitore: L. Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Pera 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 4-5 → 4-6 L. Noskova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Pera 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Pera 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Noskova 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 B. Pera 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Noskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-5 → 2-6 L. Noskova 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 B. Pera 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Pera 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Noskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Pera 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 B. Pera ace 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [25] F. Auger-Aliassime [25] 6 3 6 6 6 J. Duckworth J. Duckworth 2 6 7 4 4 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 3-1 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-30 40-40 A-40 30-0 40-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 6-7 F. Auger-Aliassime None-None 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 1-6 2-6 6-6 → 6-7 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Duckworth 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Duckworth 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Duckworth 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon J. Brooksby J. Brooksby 6 7 6 T. Griekspoor [31] T. Griekspoor [31] 2 5 3 Vincitore: J. Brooksby Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 30-40 6-5 → 7-5 J. Brooksby 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon K. Birrell • K. Birrell 40 0 3 D. Vekic [22] D. Vekic [22] 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Birrell 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 D. Vekic 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 K. Birrell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Birrell 15-0 ace 30-0 30-15 40-30 1-2 → 2-2 D. Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Vekic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-4 → 0-5 K. Birrell 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Birrell 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Popyrin [20] A. Popyrin [20] 4 1 6 4 A. Fery A. Fery 6 6 4 6 Vincitore: A. Fery Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Fery 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 A. Fery 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Fery 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Fery 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Fery 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Fery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-5 → 1-6 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 A. Fery 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Fery 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 A. Fery A-40 2-1 → 2-2

Slam Wimbledon B. Harris B. Harris 6 6 6 D. Lajovic D. Lajovic 3 2 4 Vincitore: B. Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Lajovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 5-3 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 5-1 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 B. Harris 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 B. Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 5-2 → 6-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-2 → 5-2 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 B. Harris 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon Y. Putintseva Y. Putintseva 0 0 A. Anisimova [13] A. Anisimova [13] 6 6 Vincitore: A. Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Anisimova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-5 → 0-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 A. Anisimova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-3 → 0-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 A. Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 0-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Anisimova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 16 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon M. Bellucci M. Bellucci 6 6 6 6 O. Crawford O. Crawford 7 3 4 4 Vincitore: M. Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 O. Crawford 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 O. Crawford 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 O. Crawford 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 2-2 O. Crawford 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 O. Crawford 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 O. Crawford 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 O. Crawford 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Bellucci 40-30 3-2 → 4-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Bellucci ace 3-1 O. Crawford 15-15 30-15 30-30 df 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Crawford 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 O. Crawford 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Bellucci 15-0 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 O. Crawford 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 O. Crawford 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Crawford 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 O. Crawford 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Crawford 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon D. Shnaider [12] D. Shnaider [12] 7 6 M. Uchijima M. Uchijima 6 3 Vincitore: D. Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Uchijima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 D. Shnaider 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 M. Uchijima 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Uchijima 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Uchijima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Uchijima 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 D. Shnaider 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Rublev [14] A. Rublev [14] 6 7 6 7 L. Djere L. Djere 0 6 7 6 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 L. Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Djere 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Djere 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-15 30-15 40-15 40-40 40-A 30-0 40-0 0-30 0-40 40-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 6-7 L. Djere None-None 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 ace 5-5 5-6 ace 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Djere 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 4-5 → 5-5 L. Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Djere 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Djere 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Djere 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 6*-5 df 6-6 → 7-6 L. Djere 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Djere 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 L. Djere 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df df 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon E. Mertens [24] E. Mertens [24] 6 6 L. Fruhvirtova L. Fruhvirtova 4 2 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 L. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-1 → 5-2 E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 L. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 4-2 L. Fruhvirtova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 E. Mertens 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 3-0 → 3-1 L. Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 2-0 L. Fruhvirtova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 12:00am

Slam Wimbledon J. Lehecka [23] J. Lehecka [23] 4 6 6 7 H. Dellien H. Dellien 6 2 2 6 Vincitore: J. Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 ace 3-0* ace 4-0* 5*-0 6*-0 6-6 → 7-6 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 H. Dellien 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 H. Dellien A-40 2-2 → 2-3 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 H. Dellien 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 5-2 → 6-2 H. Dellien 15-0 30-0 ace 5-1 → 5-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 H. Dellien 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 H. Dellien 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Lehecka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Dellien 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Dellien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Dellien 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon F. Cerundolo [16] F. Cerundolo [16] 6 3 6 0 N. Borges N. Borges 4 6 7 6 Vincitore: N. Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 None-None 6-7 F. Cerundolo None-None 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 ace 4-4 5-4 5-5 5-6 df 6-6 → 6-7 N. Borges 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 N. Borges 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 3-4 → 3-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cerundolo 0-15 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon H. Dart H. Dart 6 3 5 D. Galfi D. Galfi 3 6 7 Vincitore: D. Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Galfi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 H. Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Dart 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Galfi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Dart 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Dart 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 3-4 H. Dart 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 H. Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Dart 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 H. Dart 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Galfi 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 3-3 H. Dart 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 D. Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Dart 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 D. Galfi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 H. Dart 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Krueger vs M. Stojsavljevic