Wimbledon: ottimo Bellucci, regola Crawford all’esordio e si “regala” Lehecka

L’edizione 2025 dei Championships di Wimbledon inizia con un gran bel sorriso in casa Italia, come quello stampato sul volto di Mattia Bellucci dopo aver trasformato il match point contro Oliver Crawford (n.248 ATP), è il suo primo successo in carriera nel torneo più prestigioso del mondo (e secondo a livello Slam). Vince rimontando un set Bellucci, 6-7(2) 6-3 6-4 6-4 lo score conclusivo di una partita davvero ben giocata dal 24enne di Busto Arsizio che si sblocca sui prati più antichi della disciplina grazie ad una prestazione assai convincente, su tutta la linea. Bellucci è un tennista più forte di Crawford, il campo ha parlato chiaramente: ha più mano e più soluzioni tecniche, colpi più incisivi e aggressivi; inoltre si muove meglio e questo gli ha consentito di mettere in vetrina tutta la gioielleria più brillante del suo repertorio. Un dato è indicativo sul dominio di Mattia: non ha concesso alcuna palla break in tutto l’incontro. Nel primo set il lombardo è arrivato più vicino a strappare l’allungo, ottenendo (ma non sfruttando) l’unica palla break di tutto il parziale, e non approfittando di situazioni favorevoli come 0-30 e 15-30. Purtroppo al tiebreak Bellucci non ha giocato bene, ha fatto un paio di scelte sbagliate e fallito un paio di esecuzioni. Lì è stato bravo: era evidente quanto fosse più forte ma, non essendo riuscito a concretizzare un vantaggio tecnico, quel brutto passaggio nel momento decisivo poteva innervosirlo e deprezzare il suo gioco; al contrario è ripartito fortissimo nel terzo set, ancor più efficace al servizio e super aggressivo in risposta, iniziando a scavare un solco con l’avversario che con l’avanzare del match è apparso via via sempre più profondo.

Mattia ha servito davvero bene: oltre ai 21 Ace ha portato a casa il 92% dei punti con la prima palla in gioco, un numero incredibile che sottolinea la difficoltà del britannico nel capire e arginare la curva mancina del nostro e allo stesso tempo la bravura di Bellucci nel variare tanto gli angoli. Preciso e continuo con la battuta, è stato altrettanto efficace con la risposta dove ha spesso tagliato le gambe di Crawford con impatti secchi, avanzati e efficaci, soprattutto quelli cross col rovescio – dove si è preso vincenti splendidi. Bellucci è stato molto più aggressivo dell’avversario, più pronto ad affondare un colpo profondo dopo il servizio o appena c’era lo spazio per farlo, e con i suoi tagli improvvisi ha spostato tanto il rivale sul campo, mettendolo in grave difficoltà soprattutto sul lato del rovescio. Davvero una gran bella prestazione per Mattia, che su erba possiede quella combinazione di mano, velocità di esecuzione, angoli e reattività da renderlo tennista molto competitivo e difficile da interpretare. È un fulmine per come si muove, anticipa tanto e non leggi le sue intenzioni. Al secondo turno Bellucci troverà Jiri Lehecka, sarà tutt’altra partita vista la maggior sostanza e potenza del ceco.

L’incontro inizia con classici schemi da erba, tanti taglie e attacchi appena possibile, con Crawford meno preciso al servizio (due doppi falli nei suoi primi due turni). Più sicuro Bellucci, che sul 2 pari si porta 30-40 e ha la prima chance per allungare, ma non riesce a sfruttarla (3-2 per il britannico). Sul 4 pari la temperatura sale, non solo quella atmosferica già “importante”… Bellucci tira un ottimo passante basso nei piedi di Crawford, che viene passato comodamente dal passante successivo, poi il britannico sparacchia malamente un diritto si ritrova sotto 0-30. Il lombardo non riesce a sfruttare la chance, Crawford vince 4 punti di fila – forte del servizio – e respinge l’assalto dell’azzurro. Bellucci è più netto nei suoi game di battuta, con un altro turno a zero impatta 5 pari (con solo 4 punti persi da Mattia nei suoi turni). C’è la sensazione che Bellucci possa scappare via, ma nemmeno nel game #11 riesce a sfruttare un interessante 15-30, per il 6-5 Crawford. L’azzurro sbaglia un diritto dal centro all’avvio, poi lavora bene sul rovescio del rivale e si va al tiebreak. Poco fortunato Mattia sull’1 pari, il suo diritto d’attacco s’impenna sul nastro e diventa un assist per Crawford. Bellucci lavora bene lo scambio successivo con le sue variazioni e si riprende subito il mini-break (2-2) poi sbaglia un diritto d’attacco e si gira 4-2 e poi 5-2, con l’azzurro aggredito dalla risposta ficcante di Oliver. Crawford chiude 7 punti a 2 con un altro errore di Bellucci (volée, non difficile). Brutto tiebreak per Mattia dopo un set giocato con più occasioni.

Bellucci cancella subito il pessimo tiebreak, riparte molto forte aprendo di più l’angolo, maggiormente offensivo. Mattia vince ai vantaggi il terzo game, che dal 40-0 si era complicato, poi sul 2-1 finalmente trova allungo in risposta. Meno prime di servizio di Crawford (anche un doppio fallo sul 30-15), Bellucci ne approfitta con una splendida risposta di rovescio, molto angolata e quindi ottiene il break con un volée pessima del britannico, ma bravo a tenere l’azzurro. 3-1, è il primo allungo del match in assoluto. Bellucci sfrutta bene il contro piede col diritto cross e quindi insiste col rovescio lungo linea su quello di Crawford, consolidando il vantaggio sul 4-1. Il britannico resta a contatto con l’azzurro (4-2) ma non riesce a trovare un varco in risposta, seguono tre turni dominati dalla battuta, per il 6-3 Bellucci. Ottimo set, Mattia quasi perfetto nei suoi game.

Il terzo set riparte dopo uno stop lunghissimo per l’uscita dal campo di Crawford, ma non si è freddato il braccio di Mattia che taglia la palla alla grande e si porta 0-30 in risposta, quindi 0-40 con un erroraccio del britannico alla ricerca di una via d’uscita da uno scambio molto duro. Bellucci si prende il break sul 15-40 con una risposta in salto di rovescio nei piedi del rivale, che spara via col diritto. Il lombardo vola sul campo, velocissimo e offensivo, turno di battuta perfetto e 2-0. Crawford ha perso smalto fisicamente, è più lento nel reagire agli anticipi di Bellucci e anche col diritto è più falloso. Nemmeno la battuta lo aiuta granché, poche le prime palle in gioco, ma lotta resta aggrappato al set. Mattia è perfetto nell’aggredire col primo colpo di scambio dopo una buona battuta, domina il gioco in questa fase. Rapidamente Bellucci si porta avanti 5-3 e in risposta cerca di chiuderla subito, con due impatti ottimi che mandano in crisi il britannico (0-30). Vincendo una schermaglia sotto rete (splendida la sua reattività) l’azzurro ottiene due set point sul 15-40. Spreca il primo, un diritto giocato con poco equilibrio, 30-40; bravo Crawford sul secondo, ottimo il diritto lungo linea. 5-4. Nessun problema per Bellucci, con un altro turno di servizio impeccabile (incluso due Ace) lo score è 6-4.

Bellucci si rilassa un filo all’avvio del quarto set, commette ben due doppi falli ma sul 40-30 trova un ace con la seconda di servizio (1-1). Molti gli errori in questa fase, Mattia meno efficace col servizio ma arriva ancora un ace a chiudere il quarto gioco (2-2), il ventesimo “asso” del lombardo nel match. Nel quinto game Bellucci sale in cattedra: attacco in contro tempo ottimo poi un back maligno che manda in crisi il rivale. Con una risposta di rovescio cross strettissima l’azzurro si procura una palla break sul 30-40. Non la gioca bene però l’azzurro, in scambio tira lunghissimo un rovescio banale. C’è spettacolo grazie al “Bellu”, fantastico lo schema smorza e poi lob, che mano! Mattia si prende un meritatissimo BREAK alla terza chance, comandando dalla risposta con accelerazioni ficcanti e chiudendo con uno smash (nemmeno facile). 3-2 e servizio per l’azzurro, bravo a consolidare con un altro turno di battuta immacolato e quindi continuare a giocare aggressivo in risposta. Sul 30 pari Mattia forza un errore col rovescio di Oliver che gli vale una chance del doppio break. Il 26enne locale si salva con un contro piede che manda in spaccata Mattia. 4-3, con un altro scambio divertente e l’inutile tuffo difensivo dell’azzurro. Il set scorre via fino al 5-4, dove Bellucci serve bene e si procura due match point sul 40-15. Un doppio fallo sul primo, mentre sul secondo si fa aggredire da una buona risposta del rivale. Mattia chiude alla terza chance, un servizio con un curva imprendibile. Bellissima partita e vittoria meritata, bravo!

Marco Mazzoni

R128: T. Bellucci (Rank: 73) – O. Crawford (Rank: 248)